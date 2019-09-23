Зеленського закликали не дезінформувати українців щодо повноважень НАБУ

У відповідь на заклик президента України Володимира Зеленського до громадян повідомляти до Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) про усі випадки корупції, у Раді громадського контролю (РГК) НАБУ наголосили, що цей орган не розслідує усі корупційні злочини.

"Детективи Бюро займаються кримінальними корупційними правопорушеннями, які вчинені вищими посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та становлять загрозу національній безпеці", - заявили у РГК у понеділок, 23 вересня.

У Раді громадського контролю НАБУ наголосили, що через хибну інформацію про повноваження бюро гаряча лінія НАБУ буде перевантажена дзвінками щодо порушень, які не є підслідними органу.

"Такі дії очільника держави можуть призвести до дестабілізації роботи бюро та викликати шквал негативу населення у зв'язку з тим, що більшість громадян не є спеціалістами у Кримінальному процесуальному кодексі України і цілком довіряють словам президента. А отже, громадяни вимагатимуть від органу розслідування справ, які йому не підслідні", - пояснили в РГК.

У Раді громадського контролю зауважили, що детективи бюро здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, вчинених президентом, повноваження якого припинено, народним депутатом, прем'єр-міністром, членом Кабміну, прокурорами, суддями та низкою інших державних службовців.

"Закликаємо президента розтлумачити сферу відповідальності НАБУ та вказати, що з приводу корупційних злочинів, які не входять до компетенції НАБУ, треба звертатися до Національної поліції України, Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України", - заявили у РГК.

Також у РГК запропонували Зеленському розглянути питання створення універсальної гарячої лінії для повідомлень про корупційні правопорушення.

Нагадаємо, 23 вересня Володимир Зеленський записав відеозвернення, у якому закликав жителів України повідомляти про факти хабарництва і корупції на гарячу лінію НАБУ.