 Зеленський хоче поборотися за молодь з окупованих територій | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.02.2020

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Новини

Зеленський хоче поборотися за молодь з окупованих територій

Президент Володимир Зеленський має намір мотивувати молодь з окупованих територій до збереження громадянства України. Тим часом у Росії хочуть спростити процедуру отримання українцями російського громадянства.

В Україні хочуть спростити процедури отримання паспортів для жителів окупованих територій

В Україні хочуть спростити процедури отримання паспортів для жителів окупованих територій

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 11 лютого, провів нараду щодо забезпечення молоді, яка проживає на тимчасово окупованих територіях, можливостями отримання паспорта громадянина України та сприяння абітурієнтам у вступі до українських закладів вищої освіти. Про це повідомляється на сайті глави української держави.

Під час наради Зеленський нагадав, що Російська Федерація масово видає свої паспорти людям на тимчасово окупованих українських територіях. На його думку, така ситуація є неприпустимою, й "Україна має боротися за своїх громадян". Тому Зеленський наголосив на потребі у розробці спеціальної програми, метою якої буде забезпечення молодих людей документами, що підтверджують громадянство України.

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"Ми повинні налагодити контакт з цивільними людьми, які перебувають на окупованих територіях і з тих чи інших причин не можуть жити на підконтрольній Україні території", - вважає Зеленський. Президент наголосив, що ці заходи мають мотивувати молодь до отримання української освіти та сприяти у влаштуванні подальшого життя на території, контрольованій Україною.

У свою чергу, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков та його заступниця Тетяна Ковальчук запропонували спростити процедуру отримання жителями окупованих територій адміністративних послуг, зокрема одержання українського свідоцтва про народження дитини та паспортів. Учасники зустрічі погодилися до 1 березня напрацювати пропозиції та представити їх на наступній зустрічі.

Росія спрощує процедуру отримання громадянства

Тим часом Державна дума РФ планує 12 лютого розглянути у другому читанні законопроєкт, який скасовує для громадян України та Білорусі співбесіду на знання російської мови для набуття російського громадянства.

Зараз у Росії рівень володіння російською мовою, зокрема й українських та білоруських громадян, визначає спеціальна комісія з визнання іноземного громадянина чи особи без громадянства носієм російської мови.

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