Зеленський хоче залучити відомих лікарів для оцінки медичної реформи

Президент України Володимир Зеленський ініціює створення колегії за участю відомих лікарів країни, які до 1 березня проаналізують перебіг медичної реформи. Таку заяву Зеленський зробив у середу, 19 лютого, в Борисполі, де він відвідав лікарню багатопрофільного лікування.

"Вчора ми поставили таке завдання: цього тижня зберемо колегію. Я хочу, щоб вони надали всі висновки щодо частини реформи, яка була, і частини, яка буде. Щоб у нас, у лікарів і звичайних людей не було в майбутньому жодних сюрпризів", - зазначив Зеленський, цитує агенція новин "Інтерфакс-Україна".

За словами президента, колегія має оперативно проаналізувати перебіг медичної реформи.

"Це будуть дуже відомі лікарі, які просто хочуть побачити всю цю реформу, надати її аналіз і сказати: туди ми йдемо у всій країні або не туди, і що потрібно зробити, щоб у нас була нормальна зарплата, медицина і нормальні умови", - зазначив він.

Зеленський наголосив, що фахівці мають поінформувати суспільство про результати реформи. "Я хочу, щоб цей аналіз був до 1 березня. Тому що з квітня розпочинається запуск другої частини (медичної еформи. - Ред.)", - резюмував він.

Понад 200 відремонтованих опорних лікарень

Також Зеленський пообіцяв, що в поточному році буде відремонтовано 220 опорних лікарень. За його словами, кошти на фінансування цих робіт є. "Ми знайшли кошти, яких не було в міністерстві. Окремі кошти - від грошей "Нафтогазу". 220 опорних лікарень буде відремонтовано в цьому році", - сказав Зеленський, цитує інформагенція "Українські новини".

Опорні лікарні - це медичні установи, які надають екстрену допомогу та основні медичні послуги, нагадують "Українські новини".