 Зеленський хоче залучити відомих лікарів для оцінки медичної реформи | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.02.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Зеленський хоче залучити відомих лікарів для оцінки медичної реформи

Президент України Володимир Зеленський ініцює створення колегії за участю відомих лікарів України. До першого березня ця колегія має проаналізувати перебіг медичної реформи.

Медична реформа в Україні

Президент України Володимир Зеленський ініціює створення колегії за участю відомих лікарів країни, які до 1 березня проаналізують перебіг медичної реформи. Таку заяву Зеленський зробив у середу, 19 лютого, в Борисполі, де він відвідав лікарню багатопрофільного лікування.

"Вчора ми поставили таке завдання: цього тижня зберемо колегію. Я хочу, щоб вони надали всі висновки щодо частини реформи, яка була, і частини, яка буде. Щоб у нас, у лікарів і звичайних людей не було в майбутньому жодних сюрпризів", - зазначив Зеленський, цитує агенція новин "Інтерфакс-Україна".

За словами президента, колегія має оперативно проаналізувати перебіг медичної реформи.

"Це будуть дуже відомі лікарі, які просто хочуть побачити всю цю реформу, надати її аналіз і сказати: туди ми йдемо у всій країні або не туди, і що потрібно зробити, щоб у нас була нормальна зарплата, медицина і нормальні умови", - зазначив він.

DW.COM

Лікування за кордоном для багатьох українських тяжкохворих досі залишається єдиним шансом вижити. Через дорожнечу медичних послуг у Західній Європі пацієнти з України дедалі частіше вирушають до Туреччини. (15.11.2019)

Елітну лікарню "Феофанію" вкотре обіцяють зробити доступною для всіх. Володимир Зеленський підписав відповідний указ. Щоправда, у "Феофанії" вже більше десяти років можуть лікуватися всі охочі, в кого є гроші. (21.01.2020)

Зеленський наголосив, що фахівці мають поінформувати суспільство про результати реформи. "Я хочу, щоб цей аналіз був до 1 березня. Тому що з квітня розпочинається запуск другої частини (медичної еформи. - Ред.)", - резюмував він.

Понад 200 відремонтованих опорних лікарень

Також Зеленський пообіцяв, що в поточному році буде відремонтовано 220 опорних лікарень. За його словами, кошти на фінансування цих робіт є. "Ми знайшли кошти, яких не було в міністерстві. Окремі кошти - від грошей "Нафтогазу". 220 опорних лікарень буде відремонтовано в цьому році", - сказав Зеленський, цитує інформагенція "Українські новини".

Опорні лікарні - це медичні установи, які надають екстрену допомогу та основні медичні послуги, нагадують "Українські новини".

Дивитись відео 08:48

Рейс з Уханю: чи готова Україна дати відсіч коронавірусу (18.02.2020)

Також за темою

Ukraine Eliteklinikum Feofania in Kiew

Чи стане елітна "Феофанія" лікарнею для всіх? 21.01.2020

Елітну лікарню "Феофанію" вкотре обіцяють зробити доступною для всіх. Володимир Зеленський підписав відповідний указ. Щоправда, у "Феофанії" вже більше десяти років можуть лікуватися всі охочі, в кого є гроші.

Ukraine Parlamentswahlen

Президент України підписав Виборчий кодекс 28.12.2019

Президент України Володимир Зеленський підписав Виборчий кодекс, який передбачає проведення парламентських виборів у 27 виборчих регіонах. Раніше Верховна Рада погодилася з усіма 17 пропозиціями від президента.

Ukraine Eine Krankenschwester testet Apparatur für Ultraschalldiagnostik

Медична реформа: згорнути не можна продовжити (відео) 14.08.2019

Критики медичної реформи сподіваються, що новий уряд її скасує, адже навіть Володимир Зеленський не раз критикував Уляну Супрун. Водночас для багатьох паціентів та лікарів згортання медреформи стане кроком назад.

Реклама

Докладно

Українські військові та сепаратисти звинувачують один одного в ескалації на Донбасі

Ескалація на Донбасі вигідніша Москві, ніж Києву

Москва намагається підняти ціну участі Путіна в наступній "нормандській" зустрічі, вважає оглядач FAZ Райнгард Фезер.  

Справа компанії ЮКОС

Ексакціонери "ЮКОСу" виграли апеляцію проти Росії

Апеляційний суд Гааги задовольнив скаргу ексакціонерів "ЮКОСу" на скасування рішення про виплату їм відшкодування.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  