Зеленський хоче залучити відомих лікарів для оцінки медичної реформи

Президент України Володимир Зеленський ініцює створення колегії за участю відомих лікарів України. До першого березня ця колегія має проаналізувати перебіг медичної реформи.
Президент України Володимир Зеленський ініціює створення колегії за участю відомих лікарів країни, які до 1 березня проаналізують перебіг медичної реформи. Таку заяву Зеленський зробив у середу, 19 лютого, в Борисполі, де він відвідав лікарню багатопрофільного лікування.
"Вчора ми поставили таке завдання: цього тижня зберемо колегію. Я хочу, щоб вони надали всі висновки щодо частини реформи, яка була, і частини, яка буде. Щоб у нас, у лікарів і звичайних людей не було в майбутньому жодних сюрпризів", - зазначив Зеленський, цитує агенція новин "Інтерфакс-Україна".
За словами президента, колегія має оперативно проаналізувати перебіг медичної реформи.
"Це будуть дуже відомі лікарі, які просто хочуть побачити всю цю реформу, надати її аналіз і сказати: туди ми йдемо у всій країні або не туди, і що потрібно зробити, щоб у нас була нормальна зарплата, медицина і нормальні умови", - зазначив він.
Зеленський наголосив, що фахівці мають поінформувати суспільство про результати реформи. "Я хочу, щоб цей аналіз був до 1 березня. Тому що з квітня розпочинається запуск другої частини (медичної еформи. - Ред.)", - резюмував він.
Понад 200 відремонтованих опорних лікарень
Також Зеленський пообіцяв, що в поточному році буде відремонтовано 220 опорних лікарень. За його словами, кошти на фінансування цих робіт є. "Ми знайшли кошти, яких не було в міністерстві. Окремі кошти - від грошей "Нафтогазу". 220 опорних лікарень буде відремонтовано в цьому році", - сказав Зеленський, цитує інформагенція "Українські новини".
Опорні лікарні - це медичні установи, які надають екстрену допомогу та основні медичні послуги, нагадують "Українські новини".