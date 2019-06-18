Зеленський у Берліні: Меркель - на межі непритомності, але не через президента України

Між першим і другим турами президентських виборів в Україні канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) приймала у себе в Берліні тільки одного з двох претендентів на вищий державний пост - тодішнього президента Петра Порошенка. Однак переможець виборів Володимир Зеленський не ображений. "Дуже хороша була зустріч", - підсумував він свої перші переговори з Меркель у вівторок, 18 червня, і весело наголосив, що не бачить нічого незвичного в тому, що канцлерка приймає президента України. Тоді, мовляв, ним був Порошенко, тепер - він.

Утім, перший офіційний візит нового українського президента до Німеччини, який, як і годиться за протоколом, проходив на вищому рівні, ледь не розпочався з надзвичайної події.

Президент України - гарант безпеки канцлерки

На площі перед будівлею відомства федерального канцлера Анґела Меркель і Володимир Зеленський обійшли стрій почесної варти. Коли оркестр Бундесверу виконував німецький гімн, канцлерці явно стало погано.

Анґела Меркель похитнулася і почала тремтіти. Це тривало близько хвилини, але все минулося. Дослухавши гімн до кінця, вона, ніби нічого не сталося, повела гостя в будівлю. До журналістів долинули уривки фраз, які вона сказала Зеленському англійською мовою.

Згодом на пресконференції за підсумками переговорів із Зеленським Меркель підтвердила, що на сонці їй стало зле, але потім вона "випила як мінімум три склянки води, якої мені, вочевидь, не вистачало, і тепер все в порядку".

"Я був поруч, - залишився у своєму амплуа коміка президент України. - Так що канцлерка завжди була в повній безпеці".

Програма нового президента України

Напередодні першої особистої зустрічі з новим українським президентом офіційний представник канцлерки Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) казав, що Анґела Меркель хоче дізнатися, яким Зеленський "бачить своє президентство, як збирається діяти у внутрішній політиці, як ставиться до реформ останніх років і як збирається їх продовжувати". Також канцлерку цікавило, як президент України має намір врегульовувати ситуацію на Сході України, яка залишається, за оцінкою Зайберта, "кричущою".

Задовольнити свою цікавість Анґела Меркель могла вже вранці, відкривши газету Bild. Приблизно такі ж запитання ставили Зеленському репортери. "Я хочу для українців усього, що пообіцяв їм: покінчити з корупцією, зробити українську політику чесною та відкритою, об'єднати країну, принести їй мир і покращити життя нормальних людей", - заявив він в інтерв'ю Bild.

Санкції проти Росії, за висловом президента, - це "єдиний інструмент тиску, за допомогою якого можна домогтися звільнення захопленої території, відновити нашу територіальну цілісність і суверенітет України і повернути їх народу". Путіну, коли він з ним зустрінеться, Зеленський збирається сказати, що "Донбас і Крим належать Україні". А у газопроводному проекті "Північний потік - 2", він, як і його попередник Порошенко, бачить "загрозу енергетичній безпеці України і Європи".

Берлін і Київ - за збереження санкцій проти РФ

Приблизно те ж, що і в інтерв'ю газеті Bild, Зеленський говорив на спільній пресконференції після переговорів з канцлеркою ФРН. Анґела Меркель, у свою чергу, підтвердила незмінність позиції Німеччини, "готової підтримати Україну на її шляху до економічного добробуту та демократії".

За словами учасників переговорів, під час них не йшлося про розширення чи скасування санкцій проти Росії. Меркель заявила, що до тих пір, поки не буде прогресу стосовно врегулювання ситуації на Сході України, санкції ЄС повинні залишатися в силі. І додала, що санкції, введені у зв'язку з окупацією Криму, "можуть бути скасовані, коли Крим повернеться до складу України".

А Володимир Зеленський скористався трибуною відомства федерального канцлера, щоб звернутися до тих німецьких політиків і представників ділових кіл ФРН, які виступають за скасування або лібералізацію режиму санкцій. "Сподіваюся, ви почуєте мене, - заявив Зеленський. - Не ми почали цю війну, але сподіваємося, що зможемо якомога швидше її закінчити". Санкції, на його переконання, це - "єдиний шлях залагодити цей конфлікт без кровопролиття".

Німецький бізнес чекає позитивного сигналу з Москви

Пізніше у вівторок Зеленський був гостем вечері, яку влаштували на його честь Східний комітет німецької економіки, Торгово-промислова палата та Німецько-українська зовнішньоторговельна палата.

За словами голови Східного комітету Вольфганга Бюхеле (Wolfgang Büchele), переконлива перемога Зеленського на президентських виборах дає йому "колосальний шанс додати нової динаміки процесу реформ в Україні і ще сильніше орієнтувати країну на спільний ринок ЄС". Отриманий від виборців величезний кредит довіри, вважає Бюхеле, повинен допомогти новому президенту дати відсіч корупції і бюрократії, зміцнити правову державу і підвищити захищеність інвестицій.

Східний комітет наголошує, що Україна - найбільша за площею країна в межах Європейського континенту і завдяки населенню у 45 мільйонів є ринком, більшим за іспанський або польський. Однак потенціал українського ринку не використовується у повній мірі.

Водночас очікування німецького бізнесу пов'язані не тільки з економікою, а й з політикою, зокрема з врегулюванням ситуації на Донбасі. Бюхеле хвалить новий тон, який, за його оцінкою, взяв Зеленський у відносинах з Росією, і жалкує щодо реакції Кремля. Її він називає такою, що "надзвичайно розчаровує". На його думку, Москві було б краще "скористатися наданим шансом для перезавантаження відносин і дати якийсь позитивний сигнал". Наприклад, звільнити українських моряків, захоплених під час інциденту поблизу Керченської протоки.