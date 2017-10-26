Зеленський сподівається на продовження європейських санкцій проти Росії

Президент України Володимир Зеленський сподівається на продовження санкцій проти Росії до повернення всіх окупованих українських територій. "Дякую за підтримку санкційної політики проти Росії та сподіваюся на її продовження - доки українські території не будуть повернуті повністю", - сказав він у п'ятницю, 31 травня, на зустрічі з міністрами закордонних справ Швеції Маргот Вальстрем і Польщі Яцеком Чапутовичем, передає адміністрація голови держави.

Зеленський також подякував Польщі та Швеції за підтримку України в захисті суверенітету і територіальної цілісності і в питанні звільнення українських полонених. Президент також зазначив, що боротьба з корупцією, бідністю й економічною стагнацією - це другий фронт для України.

Своєю чергою керівники зовнішньополітичних відомств Польщі та Швеції підтвердили послідовну підтримку зусиль України щодо захисту територіальної цілісності, повернення всіх українських полонених, незаконно захоплених РФ, а також у питаннях інтеграції України до ЄС.

Щодо 10-ї річниці Східного партнерства ЄС цього року Зеленський зазначив, що для України критично важливо зберегти позитивні досягнення останніх років і прискорити виконання Угоди про асоціацію та інші системні зміни. Він також запевнив європейських партнерів, що Україна продовжить рух до поглиблення інтеграції з ЄС і НАТО.

Санкції щодо Росії через її агресію в Україні були запроваджені Євросоюзом у липні 2014 року терміном на один рік, у березні 2015 року їхнє можливе скасування прив'язали до виконання Москвою мінських угод до кінця 2015 року. Оскільки Росія не виконала усі свої зобов'язання, після цього ЄС неодноразово ухвалював рішення щодо продовження санкцій - щоразу на півроку.