 Зеленський сподівається на порозуміння з Путіним щодо повернення моряків | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.07.2019

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Новини

Зеленський сподівається на порозуміння з Путіним щодо повернення моряків

Український президент Володимир Зеленський оптимістично налаштований на подальші переговори з Москвою щодо повернення затриманих моряків.

Українські моряки у суді в Москві (архівне фото)

Українські моряки у суді в Москві (архівне фото)

Президент Володимир Зеленський сподівається знайти порозуміння з російським колегою Володимиром Путіним у питанні повернення полонених моряків. Про це він заявив під час брифінгу у неділю, 21 липня.

"Я з президентом РФ саме і говорив на цю тему - звільнення моряків та інших полонених, які перебувають в Росії. Мені здається, ми знайдемо взаєморозуміння, тому що мені здалося це під час дзвінка", - заявив він.

Як повідомлялось, 11 липня президенти України та Росії провели першу телефонну розмову. В офісі президента України повідомили, що ключовим питанням під час розмови було звільнення полонених українських військових моряків. Також йшлося про повернення інших українських громадян, які утримуються на території РФ та Криму.

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25 листопада 2018 року російські прикордонники з застосуванням зброї захопили в районі Керченської протоки український рейдовий буксир "Яни Капу" та малі броньовані артилерійські катери "Бердянськ" і "Нікополь", що прямували з Одеси до Маріуполя. При цьому були затримані та заарештовані 24 українські моряки. Їх перевезли з Криму до московського слідчого ізолятора "Лефортово", крім того, троє поранених під час обстрілу росіянами українських моряків були переведені до лікарні СІЗО "Матроська тиша". ФСБ Росії порушила кримінальну справу та пред'явила усім українським морякам обвинувачення в "незаконному перетині кордону, вчиненому групою осіб за попередньою змовою або організованою групою, або із застосуванням насильства чи із погрозою його застосування".

Усі моряки заявили слідству, що є військовополоненими.

ЄС та США запровадили санкції щодо РФ за напад у Керченській протоці.

Міжнародний трибунал ООН з морського права 25 травня за клопотанням України зобов'язав Росію протягом місяця звільнити моряків і повернути захоплені кораблі. Однак Москва не виконала це рішення.

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