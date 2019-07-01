Зеленський підписав зміни до закону про ринок електроенергії

Президент України Володимир Зеленський у середу, 25 грудня, підписав зміни до закону про ринок електричної енергії, які парламент ухвалив 4 грудня. Про це повідомила пресслужба глави держави на сайті президента України. Документ спрямований на забезпечення контролю над цінами на електричну енергію в умовах недостатньої конкуренції на ринку, а також врегулювання питань роботи теплоелектроцентралей при новій моделі ринку електроенергії.

Зокрема, закон передбачає, що в разі істотного коливання цін на ринку електричної енергії Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, має право встановлювати граничні ціни "на добу наперед" з відповідним обґрунтуванням. Такі ціни встановлюються після консультацій з Антимонопольним комітетом.

Також Нацкомісія отримує право до 1 квітня 2020 року встановлювати тариф на відпуск електроенергії виробникам, які здійснюють комбіноване виробництво електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях. Також заборонений продаж або постачання електричної енергії, що імпортується з Росії. При цьому уряд має право скасовувати цю заборону на визначений ним строк з метою уникнення надзвичайної ситуації в об'єднаній енергосистемі України.

Нагадаємо, імпорт електроенергії з Росії був припинений у листопаді 2015 року. Його відновили з 1 жовтня 2019 року завдяки поправці народного депутата від "Слуги народу" Андрія Геруса. Завдяки їй було дозволено купувати за двосторонніми договорами електроенергію у країн, які не є членами Європейського Енергетичного співтовариства.

Герус пояснював важливість своєї поправки необхідністю посилити конкуренцію на ринку електроенергії, що може привести до зниження її ціни для промислових споживачів. Утім, він запевняв, що імпорт здійснюватиметься з Білорусі.

Уже в листопаді імпорт електроенергії з Росії зріс втричі у порівнянні з жовтнем до 12 мільйонів кВт-год/добу. 4 грудня парламент знову змінив закон "Про ринок електроенергії" і заборонив імпорт електроенергії за двосторонніми договорами з РФ (залишивши, однак, можливість імпорту електроенергії з РФ на ринок "на добу наперед").