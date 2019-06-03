 Зеленський підписав закон про криміналізацію незаконного збагачення | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.11.2019

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Новини

Зеленський підписав закон про криміналізацію незаконного збагачення

За незаконне збагачення чиновників мають карати позбавленням волі на термін від п'яти до десяти років із позбавленням права обіймати певні посади.

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 25 листопада, підписав закон щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів. Про це повідомила його пресслужба.

"Завданням закону є відновлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення, а також запровадження інституту стягнення в дохід держави необґрунтованих активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", - йдеться в повідомленні.

Також внесено зміни до Цивільного процесуального кодексу України, згідно з якими справи про визнання активів необґрунтованими та їхнє стягнення в дохід держави розглядає Вищий антикорупційний суд.

Нагадаємо, що Конституційний Суд України (КСУ) 26 лютого 2019 року визнав неконституційним притягнення до кримінальної відповідальності чиновників за незаконне збагачення у тому вигляді, в якому його раніше передбачав закон. Це рішення викликало різку критику з боку багатьох міжнародних партнерів України.

DW.COM

Верховна Рада України відновила кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, яку вимагали західні партнери. Проте посадовці, щодо яких раніше проводили розслідування, не підпадають під нові норми. (01.11.2019)

Верховна Рада України повернула кримінальну відповідальність за незаконне збагачення і запровадила інструмент цивільної конфіскації необґрунтованих активів чиновників. (31.10.2019)

Однак 31 жовтня Верховна Рада повернула кримінальну відповідальність за незаконне збагачення і ввела інструмент цивільної конфіскації необґрунтованих активів чиновників. Законопроєкт доповнює Кримінальний кодекс статтею "незаконне збагачення", яка передбачає, що набуття чиновником активів, вартість яких більше ніж на 6,5 тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні прибутки, каратимуть позбавленням волі на термін від п'яти до десяти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років.

До активів включатимуться не лише грошові кошти, майно, роботи або послуги, а й, наприклад, обсяг зменшення фінансових зобов'язань та криптовалюту. Позов про визнання необґрунтованими активів може подаватися без наявності обвинувального вироку стосовно особи. Конфіскація незаконних активів посадових осіб відбуватиметься за рішенням суду в цивільному процесі.

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) розглядатиме цивільні позови про визнання активів необґрунтованими. Позивачами виступатимуть представники Національного антикорупційного бюро України або прокурори Генеральної прокуратури України.

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