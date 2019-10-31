 Зеленський підписав закон про анбандлінг ″Нафтогазу″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.11.2019

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Новини

Зеленський підписав закон про анбандлінг "Нафтогазу"

Президент України підписав закон про відокремлення діяльності з транспортування газу. Він також створює умови для укладення транзитного контракту з "Газпромом" за європейськими правилами.

Закон передбачає створення незалежного від Нафтогазу оператора ГТС

Закон передбачає створення незалежного від "Нафтогазу" оператора ГТС

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про відокремлення від НАК "Нафтогаз України" діяльності з транспортування природного газу (анбандлінг). Про це у п'ятницю, 15 листопада, повідомила заступниця керівника Офісу президента Юлія Ковалів.

"Закон забезпечує необхідні умови для виконання зобов'язань України щодо відокремлення діяльності з транспортування газу та забезпечення діяльності оператора газотранспортної системи відповідно до європейського законодавства", - написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Перед цим Верховна Рада усунула неузгодженості з нормами ЄС у законі про анбандлінг "Нафтогазу". "У нас є певні розбіжності в українському законодавстві щодо того, що таке газотранспортна система, чи включає вона в себе підземні газосховища. Одні закони говорять, що включає, інші говорять зворотне. Тому ми пропонуємо погодити текст у такий спосіб, щоб у явній формі прописати, що 100 відсотків державної власності гарантується і в газотранспортній системі і в підземних сховищах газу", - пояснив голова профільного парламентського комітету Андрій Герус, цитує агенція "Інтерфакс-Україна".

DW.COM

У "Нафтогазі" заявили про збільшення ціни на газ для населення у листопаді на 14,7 відсотка, але наголошують, що це найнижча ціна для цього місяця з 2016 року. (11.11.2019)

Кабінет міністрів України оприлюднив постанову з оновленим планом відокремлення від НАК "Нафтогаз України" діяльності з транспортування природного газу (анбандлінгу). (18.09.2019)

Кабінет Міністрів України 18 вересня 2019 року оновив план анбандлінгу "Нафтогазу". Новим оператором буде ТОВ "Оператор газотранспортної системи України". Компанія буде передана у власність АТ "Магістральні газопроводи України", 100 відсотків акцій якого Кабмін передав в управління міністерству фінансів. Одночасно держава передасть новому оператору в управління газотранспортну систему терміном на 15 років. Новий оператор зможе повноцінно розпочати роботу з 1 січня 2020 року. 

Верховна Рада 31 жовтня ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт, необхідний для відокремлення від НАК "Нафтогаз України" діяльності із транспортування природного газу, сертифікації нового незалежного оператора газотранспортної системи та створення умов для укладення транзитного контракту з "Газпромом" за європейськими правилами.

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