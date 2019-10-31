Зеленський підписав закон про анбандлінг "Нафтогазу"

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про відокремлення від НАК "Нафтогаз України" діяльності з транспортування природного газу (анбандлінг). Про це у п'ятницю, 15 листопада, повідомила заступниця керівника Офісу президента Юлія Ковалів.

"Закон забезпечує необхідні умови для виконання зобов'язань України щодо відокремлення діяльності з транспортування газу та забезпечення діяльності оператора газотранспортної системи відповідно до європейського законодавства", - написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Перед цим Верховна Рада усунула неузгодженості з нормами ЄС у законі про анбандлінг "Нафтогазу". "У нас є певні розбіжності в українському законодавстві щодо того, що таке газотранспортна система, чи включає вона в себе підземні газосховища. Одні закони говорять, що включає, інші говорять зворотне. Тому ми пропонуємо погодити текст у такий спосіб, щоб у явній формі прописати, що 100 відсотків державної власності гарантується і в газотранспортній системі і в підземних сховищах газу", - пояснив голова профільного парламентського комітету Андрій Герус, цитує агенція "Інтерфакс-Україна".

Кабінет Міністрів України 18 вересня 2019 року оновив план анбандлінгу "Нафтогазу". Новим оператором буде ТОВ "Оператор газотранспортної системи України". Компанія буде передана у власність АТ "Магістральні газопроводи України", 100 відсотків акцій якого Кабмін передав в управління міністерству фінансів. Одночасно держава передасть новому оператору в управління газотранспортну систему терміном на 15 років. Новий оператор зможе повноцінно розпочати роботу з 1 січня 2020 року.

Верховна Рада 31 жовтня ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт, необхідний для відокремлення від НАК "Нафтогаз України" діяльності із транспортування природного газу, сертифікації нового незалежного оператора газотранспортної системи та створення умов для укладення транзитного контракту з "Газпромом" за європейськими правилами.