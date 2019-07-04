Зеленський пропонує надавати громадянство українцям з інших країн

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 18 липня, доручив Міністерству закордонних справ розробити механізм надання українського громадянства як другого "етнічним українцям з дружніх країн, які прагнуть долучитися до розвитку своєї історичної батьківщини". Про це йдеться у повідомленні пресслужби, оприлюдненому на офіційному сайті президента України.

Також президент вважає необхідною розробку механізму спрощеного надання українського громадянства особам, які "потерпають від порушення прав і свобод у своїх країнах".

Повідомляється, що таке рішення президент ухвалив у зв’язку з подовженням арешту 24-м українським морякам, а також підписанням президентом РФ указу щодо спрощеного порядку надання українцям з Донецької та Луганської областей російського громадянства.

Такий крок з боку РФ "створює додаткові перешкоди на шляху до деескалації конфлікту та реінтеграції Донбасу, прихильність до яких керівництво Росії неодноразово декларувало", зазначено у повідомленні.