 Зеленський пропонує надавати громадянство українцям з інших країн | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.07.2019

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Новини

Зеленський пропонує надавати громадянство українцям з інших країн

Президент України доручив МЗС розробити механізм надання громадянства українцям з "дружніх країн" і тим, хто потерпає "від порушення прав і свобод в своїх країнах".

паспорт громадянини України

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 18 липня, доручив Міністерству закордонних справ розробити механізм надання українського громадянства як другого "етнічним українцям з дружніх країн, які прагнуть долучитися до розвитку своєї історичної батьківщини". Про це йдеться у повідомленні пресслужби, оприлюдненому на офіційному сайті президента України.

DW.COM

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Також президент вважає необхідною розробку механізму спрощеного надання українського громадянства особам, які "потерпають від порушення прав і свобод у своїх країнах".

Повідомляється, що таке рішення президент ухвалив у зв’язку з подовженням арешту 24-м українським морякам, а також підписанням президентом РФ указу щодо спрощеного порядку надання українцям з Донецької та Луганської областей російського громадянства.

Такий крок з боку РФ "створює додаткові перешкоди на шляху до деескалації конфлікту та реінтеграції Донбасу, прихильність до яких керівництво Росії неодноразово декларувало", зазначено у повідомленні.

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