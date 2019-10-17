Зеленський пропонує дворічний мораторій на перевірки ФОП

Президент України Володимир Зеленський пропонує запровадити мораторій на проведення перевірок фізичних осіб-підприємців (ФОП). Запровадження такого мораторію передбачає підписаний у четвер, 17 жовтня, указ Зеленського про невідкладні заходи для забезпечення сприятливих умов для розвитку підприємництва. Текст указу оприлюднила цього ж дня пресслужба Офісу президента України.

Згідно з указом, упродовж двотижневого терміну мають бути розроблені та внесені на розгляд Верховної Ради відповідні законопроєкти, спрямовані на лібералізацію умов для ведення малого бізнесу. В пакеті цих законопроєктів має бути й законопроєкт про запровадження дворічного мораторію на проведення перевірок ФОП. Винятки тут передбачено тільки для тих ФОП, котрі здійснюють високорентабельні види діяльності з істотними ризиками ухилення від оподаткування.

Прозорі операції для онлайн-торгівлі

Крім того, президент воліє забезпечення прозорих і необтяжливих процедур реєстрації розрахункових операцій під час реалізації товарів і послуг через інтернет. З 1 січня 2020 року має бути забезпечено можливість тестування платниками податків під час здійсненні розрахункових операцій безкоштовного програмного рішення для використання такими платниками програмних реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

Цього дня Зеленський також підписав низку ухвалених Верховною Радою 20 вересня цього року законопроєктів. Ідеться про закони "Про внесення змін до закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" та "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг", передає пресслужба Зеленського.

У Офісі президента сподіваються, що реалізація положень підписаних документів зможе гарантувати "захист легального бізнесу від недобросовісної конкуренції, вивід із тіньового обороту частки готівкових розрахунків, "сірого" товару, поліпшення ефективності податкового адміністрування та державного контролю над розрахунковими операціями".

Крім того, це також мусить покращити захист споживачів. Щоб стимулювати споживачів отримувати чеки, законами пропонується запровадити з 1 жовтня 2020 року так званий механізм кешбек, який передбачає можливість здійснення компенсації покупцеві або споживачеві 100 відсотків вартості придбаних товарів, а також робіт і послуг, за рахунок штрафних санкцій за порушення вимог щодо РРО.

Крім того, з 1 січня 2021 року підвищується з 1,5 до 2,5 мільйона гривень максимальний поріг річного доходу ФОП на спрощеній системі оподаткування, який може застосовуватися до II групи платників єдиного податку.