Зеленський призначив нового голову Хмельницької ОДА

Президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив Дмитра Габінета головою Хмельницької обласної державної адміністрації (ОДА). Про це йдеться в поширеному в п'ятницю, 22 листопада, пресслужбою глави держави повідомленні. У ньому зазначається, що указ підписано напередодні, 21 листопада.

Іншим указом президент звільнив Володимира Кальніченка від тимчасового виконання обов'язків голови Хмельницької ОДА.

Новий керівник Хмельницької області 1982 року народження, уродженець Хмельницького. Випускник Хмельницького університету управління і права та Університету імені Адама Міцкевича (Польща). Має юридичну освіту, кандидат юридичних наук.

37-річний Габінет керував громадською організацією "Форпост народовладдя", а також був помічником на громадських засадах депутата Верховної Ради України Миколи Стефанчука (фракція "Слуга народу"), нагадує агенція "Українські новини".

28 жовтня цього року Кабмін затвердив Габінета на посаду голови Хмельницької ОДА.