 Зеленський призначив керівником ДУС колишнього гравця КВК | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.08.2019

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Новини

Зеленський призначив керівником ДУС колишнього гравця КВК

Володимир Зеленський призначив Сергія Борзова на посаду керівника Державного управління справами. Борзов раніше грав у КВК, а його дружина Ірина Борзова є кандидаткою-мажоритарницею у Верховну Раду від "Слуги Народу".

Зеленський призначив нового керівника ДУС

Зеленський призначив нового керівника ДУС

Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Сергія Борзова керівником Державного управління справами. Раніше Борзов працював заступником керівника та виконувачем обов'язків керівника цього відомства.

"Призначити Борзова Сергія Сергійовича керівником Державного управління справами з 1 серпня 2019 року строком на п'ять років з оплатою праці відповідно до законодавства", - йдеться в указі президента, підписаному й опублікованому в четвер, 1 серпня.

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Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення на посаду керівника Служби зовнішньої розвідки народного депутата від "Батьківщини" Владислава Бухарєва. (11.06.2019)

За інформацією інтернет-видання "Українська правда", Борзов раніше грав у складі команди КВК "Вінницькі Перці". Його дружина - Ірина - є кандидаткою від партії президента "Слуга народу". На позачергових виборах до Верховної Ради вона перемогла на окрузі на Вінниччині.

Батько Ірини Борзової - Наум Боруля. Він - один із керівників гумористичного шоу "Ліга сміху", яке виробляє студія "Квартал 95" разом із компанією Drive Production, якою керує Боруля. Як зазначає видання, Ірина Борзова разом із батьком володіє ТОВ "Профіль-Н", зареєстрованим у Судаку в Криму. Компанія займається ресторанною діяльністю та послугами з доставки продуктів.

Згідно з бухгалтерською звітністю "Профиль-Н", її прибуток на окупованих територіях з 2014 по 2017 роки постійно зростав. Зокрема, у 2017 році вона заплатила близько 275 тисяч рублів податків і внесків. 

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