Зеленський прагне якнайшвидшої зустрічі "нормандської четвірки"

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 6 серпня, закликав глав держав та урядів Німеччини, Франції та Росії якнайшвидше зібратися в так званому "нормандському форматі", аби відновити переговори щодо врегулювання військового конфілкту на Донбасі.

Заклик президента України пролунав на тлі чергового загострення у зоні конфлікту на сході України. Цього ж дня проросійські бойовики на Донбасі, за даними Києва, двічі обстріляли позиції українських військових. Внаслідок обстрілів загинули четверо військовослужбовців Збройних сил України.

"Хлібне перемир’я тривало 17 днів. Сьогоднішній інцидент спрямований на підрив не тільки цього перемир’я, але й переговорного процесу в цілому", - написав президент України на свій сторінці у Facebook.

Україна прагне миру, наголосив глава української держави, додавши, що інцидент показав усьому світу, "хто саме миру не хоче". "Я закликаю лідерів країн-учасниць нормандського переговорного формату - Еммануеля Макрона, Анґелу Меркель та Володимира Путіна - якомога швидше зібратися для відновлення перемовин", - зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, перша зустріч глав держав та урядів України, Німеччини, Франції та Росії в так званому "нормандському форматі" відбулася в червні 2014 року в містечку Бенувіль у Нормандії. Згодом сторони неодноразово проводили переговори на рівні глав держав та міністрів закордонних справ.

Переговори в "нормандському форматі" на рівні лідерів України, Німеччини, Франції та Росії востаннє відбулися в жовтні 2016 року в Берліні. У травні 2019 року президент Франції Еммануель Макрон заявив про намір найближчим часом організувати переговори щодо конфлікту на Донбасі на рівні глав держав. У липні 2019 року у Парижі зовнішньополітичні радники лідерів України, Німеччини, Франції та Росії провели зустріч з метою відновлення роботи "нормандського формату".