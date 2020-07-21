Зеленський пояснив, чому виконав вимоги луцького нападника

Президент України Володимир Зеленський розповів у ніч на середу, 22 липня, як говорив з луцьким нападником і наголосив, що було докладено всіх зусиль для того, щоб не допустити людських жертв.

"Спочатку потрібно було оцінити його вимоги, оцінити, наскільки він адекватна людина. Ми робили перерви під час зустрічі з президентом Швейцарії, вона це розуміла. Ми тримали на контролі все, що відбувається. Тому що були дійсно трішечки незрозумілі вимоги, чому це відбувається, потрібно було зрозуміти. Потім з'явилася ще інформація про замінування не тільки цього автобуса, а що є й інші місця в Луцьку", - розповів президент у відеокоментарі, наданому українським ЗМІ пресслужбою Офісу президента.

Заручники виходять з автобусу після затримання нападника

Зеленський сказав, що протягом десь дев'яти годин з луцьким нападником "розмовляли всі, від психологів до переговірників". Однак він продовжував погрожувати і хотів лише, щоб виконали його вимоги.

За словами президента, пропонували одразу зробити спецоперацію, "яка невідомо б, чим закінчилася". "Тобто був би штурм, швидкий, я впевнений, що він був би результативним, але завжди є небезпека, що можуть загинути люди", - зазначив президент.

Зеленський сказав, що після нарад він захотів поговорити з нападником по телефону і спробувати домовитися, щоб він відпустив людей.

"Мене попередили, що він говорить з усіма 10-15 секунд, трохи довше він розмовляв з журналістом. А потім він кидає трубку, не хоче продовжувати, чекає, щоб були виконані всі його вимоги", - зазначив він.

Зеленський розповів, що говорив з нападником 7-10 хвилин, і вони домовилися, що він зробить перший крок і відпустить кількох людей - пораненого, вагітну жінку і дитину.

"Він сказав, що пораненого немає, це був блеф, тому ми домовилися, що він відпустить три людини і я після цього запишу відео. А після того, як відео вийде в соцмережах, він через півгодини відпускає всіх людей. Приблизно так і відбулося - через 30-40 хвилин він відпустив усіх заручників", - зазначив він.

Зеленський наголосив, якщо можна щось робити без штурму, "не ризикувати життям навіть однієї людини (...) я з такими принципами живу, жив і буду жити".

"Як то кажуть, стати президентом і залишитися людиною. Ми має результат - всі живі. Ми не боремося за рейтинги, ми боремося за життя. Для мене це найголовніша цінність", - заявив він.

Затриманий нападник

Захоплення автобусу із заручниками

Напередодні вранці чоловік захопив рейсовий автобус із пасажирами, при собі він мав вибухівку і зброю. Він поширив свої вимоги до політиків та інших діячів у соцмережах.

Пізніше стало відомо, що справжнє ім'я чоловіка - Кривош Максим Степанович, він офіційно проживає в Дубні (Рівненська область), там перебуває його сім'я.

Згодом зловмисник звільнив вагітну, жінку похилого віку і підлітка. Після цього в Офісі президента України Володимира Зеленського повідомили, що звільнення заручників відбулося після того, як президент поспілкувався зі зловмисником. Одночасно з цим Зеленський виклав на своїй офіційній сторінці у Facebook коротке відео, на якому закликає усіх дивитися фільм "Земляни" 2005 року. Як повідомлялося, таким чином український президент виконав вимогу нападника. Після того, як стало відомо, що його затримали, відео зі сторінки Зеленського у Facebook було видалено.

Ввечері того ж дня правоохоронці затримали нападника і звільнили усіх заручників. Глава МВС України Арсен Аваков повідомив, що у зловмисника були спільники, зокрема, у Харкові.