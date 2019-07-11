 Зеленський поговорив із Путіним | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.07.2019

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Новини

Зеленський поговорив із Путіним

У телефонній розмові президенти України та Росії обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі, обмін полоненими та переговори в "нормандському форматі", повідомили в Кремлі.

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський

Президенти України Володимир Зеленський та Росії Володимир Путін у четвер, 11 липня, провели першу телефонну розмову, повідомив речник російського голови держава Дмитро Пєсков.

"Обговорювалися питання врегулювання на південному сході України і спільної роботи з повернення утримуваних з обох сторін осіб. Досягнуто домовленості про продовження цієї роботи на рівні експертів", - заявив Пєсков, передає агентство "Інтерфакс".  За словами речника російського президента, також обговорювалася можливість продовження контактів у "нормандському форматі".

DW.COM

Після проведення дострокових виборів до Верховної Ради України Москва готова вести з Києвом переговори щодо розширення формату "нормандської четвірки", заявив президент РФ Володимир Путін. (11.07.2019)

В офісі президента України повідомили, що ключовим питанням під час розмови було звільнення полонених українських військових моряків. Також йшлося про повернення інших українських громадян, які утримуються на території РФ.

Як повідомлялося, раніше цього ж дня Путін заявив, що готовий обговорити з українською стороною питання ймовірного розширення "нормандського формату" щодо врегулювання ситуації на Донбасі, яке днями запропонував Зеленський.

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Переговори з Путіним і сепаратистами: як до цього ставляться на Луганщині? (09.07.2019)

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Переговори з Путіним і сепаратистами: як до цього ставляться на Луганщині? (09.07.2019)  

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