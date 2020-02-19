Зеленський побачив політичну підтримку протестів проти евакуації українців

Президент України Володимир Зеленський заявив, що акції проти евакуації українських громадян з китайського міста Уханю мали політичну підтримку. Через це зокрема не вдалося привезти евакуйованих для обсервації в Тернопільську область, де були найкращі умови, пояснив глава української держави журналістам у п'ятницю, 21 лютого.

"Ви знаєте, що було підготовлено чотири місця, одні з найкращих умов дійсно були на Тернопільщині. Ви знаєте, що там відбувалося. (...) На жаль, назвати це людськими вчинками я не можу. Не хочу підбирати інші слова. На жаль, так буває", - цитує Зеленського агенція "Інтерфакс-Україна". На його думку, ці події сталися "не лише через людей". "Я думаю, що прості люди не мають до цього стосунку. На жаль, в деяких місцях була політична підтримка цієї псевдоакції", - зазначив глава держави.

Президент також спрогнозував, що незабаром "ми побачимо, як співпадатимуть люди на акціях проти земельної реформи і проти того, щоб ми бачили наших громадян в Україні".

Нагадаємо, 18 лютого кілька сотень людей у Микулинцях Тернопільської області протестували проти розміщення евакуйованих із Китаю людей в санаторій "Медобори", що поблизу селища. Подібна акція відбулася й на Львівщині.

У результаті українська влада привезла 45 українців і 27 іноземців, які 20 лютого прибули в Україну з Китаю, до медичного центру Нацгвардії України "Нові Санжари" в Полтавській області. Це спричинило протести місцевих жителів та сутички з правоохоронцями. Також протестувальники намагалися перешкодити проїзду колони з евакуйованими.

У результаті поліція затримала 24 людей, однак згодом 23 з них відпустила. За медичною допомогою після сутичок звернулися дев'ять правоохоронців та один цивільний. Евакуйовані перебуватимуть у "Нових Санжарах" на карантині 14 днів.

Каміння та палаючи шини: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю На борту літака були не тільки українці За даними міністерства охорони здоров'я України, на борту літака було 45 українців, 27 іноземців і члени екіпажу з медиками. Серед іноземців - громадяни Аргентини, Домініканської Республіки, Еквадору, Сальвадору, Казахстану, Коста-Рики та інших країн.

Каміння та палаючи шини: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю Літак - на дезінфекцію Літак авіакомпанії SkyUp, що здійснював евакуацію, пройшов процедуру дезінфекції. На кілька годин він залишався закритим на окремій стоянці аеропорту "Харків". Пізніше в ньому поміняють фільтри системи кондиціонування.

Каміння та палаючи шини: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю Медиків, які супроводжували евакуйованих, теж на карантин Медпрацівники в захисних костюмах та респіраторах, які обслуговували спецрейс з Уханю, йдуть до автобусів. Медики, а також члени екіпажу літака, рятувальники, митники й прикордонники, які супроводжували й обслуговували евакуйованих, також пройдуть двотижневий карантин.

Каміння та палаючи шини: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю Тим часом у Нових Санжарах... Евакуйованих з Уханю вирішили розмістити в санаторії Нацгвардії в Нових Санжарах Полтавської області. Місцевим жителям це прийшлося не до смаку. Поки літак з Уханю сідав в аеропорту Харкова, жителі Нових Санжар заблокували дорогу до санаторію.

Каміння та палаючи шини: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю Протестувальники розпалили вогнище та жбурляли в автобуси каміння До санаторію автобуси з евакуйованими прибули в четвер, 20 лютого. Протести місцевих жителів переросли в протистояння з поліцією: в автобуси та правоохоронців полетіло каміння.

Каміння та палаючи шини: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю Автобуси з людьми довелось брати під охорону Через агресивну поведінку протестувальників поліція оточила живим кордоном автобуси з евакуйованими з Уханю.

Каміння та палаючи шини: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю Поліція намагається забезпечити проїзд автобусів з евакуйованими Підрозділам поліції, викликаним у селище Нові Санжари, довелося відтісняти з дороги протестувальників. Декілька поліцейських отримали поранення.

Каміння та палаючи шини: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю На допомогу викликали бронетехніку Аби забезпечити безперешкодний проїзд автобусів з евакуйованими, Нацгвардія стягнула до селища навіть декілька одиниць бронетехніки.

Каміння та палаючи шини: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю Затримані й поранені Під час безладів та зіткнень з поліцією в Нових Санжарах було затримано 24 учасники акції. За медичною допомогою звернулися дев'ять поліцейських і одна цивільна особа. Крім того, в поліції повідомили про відкриття за фактом заворушень двох кримінальних проваджень.

Каміння та палаючи шини: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю Український прем'єр відвідав Нові Санжари Прем'єр Олексій Гончарук терміново вилетів на місце подій, де зібрав брифінг. Він повідомив, що в Нових Санжарах працюватиме оперативний штаб уряду. У свою чергу Зоряна Скалецька повідомила, що перебуватиме в карантині разом з евакуйованими з Китаю. Вона сподівається, що її рішення заспокоїть невдоволених жителів Нових Санжар та решту країни.

Каміння та палаючи шини: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю Ситуація в Нових Санжарах нормалізується Станом на ранок 21 лютого ситуація нормалізувалася. У Нацполіції повідомили, що правоохоронці відпустили 23 із 24 затриманих. П'ять правоохоронців опинилися в лікарні. Прем'єр Олексій Гончарук назвав сплеск насильства в Нових Санжарах наслідком інформаційної війни, яка ведеться проти України. Автор: Микола Кондратенко

