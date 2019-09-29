Зеленський: Пам'ять Бабиного Яру - попередження для усього людства

Трагічні події в історії необхідно пам'ятати не тільки для вшановування пам'яті, але і для того, щоб робити висновки і не повторювати помилок у майбутньому, зазначив президент України Володимир Зеленський у зверненні з нагоди 78-их роковин трагедії Бабиного Яру . Звернення опубліковане у неділю, 29 вересня, на сайті президента України.

"Пам'ять Бабиного Яру, Голокосту - це попередження для всього людства про те, що ідеологія нетерпимості та насильства може повернути нас у страшне минуле, коли найдорожче - людське життя - ставало лише розмінною монетою у руках диктаторів", - наголосив Зеленський. Він висловив переконання, що українці "завжди будуть єдиними у прагненні ніколи не допускати будь-яких проявів ворожнечі на расовому чи національному ґрунті".

29 вересня в Україні відзначають День пам'яті жертв масових вбивств у Бабиному Яру. У Києві цього дня пройшов Марш пам'яті.

Нагадаємо, 29 і 30 вересня 1941 року нацисти на околиці Києва розстріляли 33 771 людину. Серед жертв були євреї, сінті та рома, радянські військовополонені, комуністи-підпільники. Але євреїв було найбільше - понад 30 тисяч людей. Розстріли в урочищі Бабин Яр стали однією з найбільших масових акцій знищення під час Другої світової війни.

Незабуті жертви Голокосту: фоторепортаж з Бабиного Яру Незабуті жертви Голокосту У ці дні в Україні згадують жертв трагедії, яка сталася 75 років тому в Києві на території Бабиного Яру. 29-30 вересня 1941 нацисти розстріляли тут 33 771 єврея. Однак точне число убитих в Бабиному Яру досі невідомо, оскільки під час масових розстрілів не враховувалися діти віком до трьох років. На цьому фото - один з портретів, представлених на виставці.

Незабуті жертви Голокосту: фоторепортаж з Бабиного Яру Дедалі менше свідків Загалом, відповідно до джерел, в урочищі Бабин Яр було розстріляно від 100 до 200 тисяч осіб: радянських військовополонених, підпільників, душевнохворих, євреїв, ромів, караїмів, дітей. Десятки років радянська пропаганда замовчувала масштаби трагедії Бабиного Яру. Врятуватися від смерті в Бабиному Яру зуміли 29 осіб. Але з кожним днем число свідків тієї трагедії стрімко зменшується.

Незабуті жертви Голокосту: фоторепортаж з Бабиного Яру Проти забуття Фотовиставка Луїджі Тоскано називається "Проти забуття". У Києві представлено 50 з 200 портретів людей, яким вдалося пережити Голокост. Тоскано зустрічався зі своїми героями передусім у Німеччині, Україні, в Ізраїлі, РФ, США. На цьому фото - момент установки експонатів на одній з алей Бабиного Яру.

Незабуті жертви Голокосту: фоторепортаж з Бабиного Яру Життя і долі Широкоформатні (1,8 х 3 метри) фото розміщені уздовж двох головних алей державного історико-культурного заповідника "Бабин Яр". В одній частині представлені портрети українських жертв Голокосту - євреїв і так званих "остарбайтерів". По інший бік - жертви Голокосту з інших країн.

Незабуті жертви Голокосту: фоторепортаж з Бабиного Яру Луїджі Тоскано і його виставка Німецько-італійський фотограф Луїджі Тоскано виріс в родині заробітчан. В юності йому довелося працювати покрівельником, охоронцем, мити вікна. Луїджі каже, що складні ситуації надихнули його стати фотографом. Самостійно засвоївши мистецтво фотографії, він почав розповідати про людські долі за допомогою фото. "Проти забуття" - один з його наймасштабніших проектів.

Незабуті жертви Голокосту: фоторепортаж з Бабиного Яру Трагедія Бабиного Яру Восени 2015 року фотовиставка була вперше презентована в будівлі Старої пожежної вежі в Маннгаймі. Портрети були виставлені у вікнах будівлі. Після Бабиного Яру в Києві виставка відправиться до Дніпра та Львова. "Тут, в епіцентрі трагедії 20-го століття, виставка Луїджі Тоскано тримає живою пам'яттю про минуле, яке нам не дозволено забути", - зазначив глава МЗС ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Незабуті жертви Голокосту: фоторепортаж з Бабиного Яру За кожною фотографією - людське життя Масові розстріли 29-30 вересня 1941 року в Бабиному Яру - жахлива трагедія. Тільки за офіційними даними, за дві ночі було знищено понад 30 тисяч євреїв, серед яких було багато дітей. "Емоційно мені було дуже складно працювати над цією виставкою, - розповідає фотограф Тоскано. - За кожною фотографією - ціле людське життя. Ніхто не повинен бути забутий".

Незабуті жертви Голокосту: фоторепортаж з Бабиного Яру Щоб жити Здзіслав Звінярскі народився у Варшаві в 1926 році. Після варшавського повстання в 1944 році його заарештували і відправили до концтабору Дахау. Він пережив марш смерті. Потім Звінярскі був в концтаборах Маннгайм-Зандхофен, Кохендорф і Нацвейлере-Штрутгоф. В останньому він перебував до закриття табору в березні 1945 року. Це фото було зроблено незадовго до його смерті у вересні 2014 року.

Незабуті жертви Голокосту: фоторепортаж з Бабиного Яру Живі свідки Василь Михайлівський - один з київських героїв фотовиставки Луїджі Тоскано. Наприкінці вересня 1941 року Михайлівського від розстрілу в Бабиному Яру врятувала його няня, показавши свій паспорт, де було вканзано, що вона - українка. Це вже третє ім'я чоловіка. До окупації його звали Цезарем Кацем, няня назвала його Василем і дала своє прізвище - Фомін. Михайлівським він став в прийомній родині.

Незабуті жертви Голокосту: фоторепортаж з Бабиного Яру Культура пам'яті "Особливо мені запам'яталися слова однієї з героїнь, - згадує Тоскано. - Це була Сюзан Черняк. Вона сказала, що, якщо люди забувають своє минуле, то вони заслуговують його повторення". Сюзан Черняк народилася у Відні в 1922 році. У 20 років її разом з матір'ю відправили в Терезієнштадт. У 1943 вони виявилися в Освенцімі. Через два роки - концтабір Равенсбрюк. Сюзан пережила і марш смерті.

Незабуті жертви Голокосту: фоторепортаж з Бабиного Яру Кожен четвертий Створення єдиного меморіального комплексу трагедії Бабиного Яру для України досі залишається проблемою. Це ж стосується і створення єдиного освітнього циклу, який був би присвячений Голокосту на території України. Історик Борис Забарко стверджує, що кожен четвертий український єврей став жертвою Голокосту.

Незабуті жертви Голокосту: фоторепортаж з Бабиного Яру Не можна вбити пам'ять Активно над створенням меморіального комплексу почали працювати лише в останні роки. На сьогоднішній день на території державного культурно-історичного заповідника "Бабин Яр" проведено реставраційні роботи, встановлено освітлення, лавки, облагороджені зелені зони. З'явилися і пам'ятники жертвам розстрілів у Бабиному Яру.

Незабуті жертви Голокосту: фоторепортаж з Бабиного Яру Кибитка ромів Першим жертвам трагедії в Бабиному Яру, ромам, окремий пам'ятник був встановлений лише у вересні 2016 року. У вересні 1941 року в урочищі розстріляли 5 циганських таборів. Автор: Анастасія Магазова

