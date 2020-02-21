Зеленський обіцяє покарання підбурювачам протестів через евакуацію

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що замовники та організатори, винні у нагнітанні ситуації навколо евакуації з китайського Уханю, понесуть покарання, але закликав не таврувати жителів окремих регіонів країни. Про це Зеленський заявив увечері в п'ятницю, 21 лютого, у відеозверненні, розміщеному на його сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Я розумію, що у певної частини місцевих жителів виникло занепокоєння. Ми знаємо, що дехто свідомо і спеціально сіяв серед людей паніку, а потім підбурював до цього дикунства. Замовники й організатори цього понесуть відповідальність", - наголосив український президент.

За його словами, не тільки правоохоронні органи, а й саме суспільство почало детально розбиратися у ситуації, що склалася. "Усі фото і телекамери зафіксували обличчя багатьох людей, які організовували масові безпорядки. Це - відомі світові "вірусологи" в спортивних костюмах. Раніше вони вже були помічені як поважні аграрії, що виступають проти ринку землі", - зауважив глава держави.

Також Зеленський прокоментував спів гімну в лікарні на Львівщині, куди не повезли евакуйованих з Уханю. "Я впевнений, що байдужість не має географічної ознаки. І більшість людей на Львівщині та Тернопільщині були готові допомагати та прийняти у себе евакуйованих українців. А тому поведінка окремих лікарів і жителів не може стати приводом таврувати весь регіон і роз'єднувати Україну", - наголосив він.

"Іспит на зрілість"

Зеленський вважає, що історія з короновірусом і поверненням українських громадян - це черговий іспит для суспільства. "У наступні два тижні ми маємо з честю пройти іспит на зрілість. Маємо зберігати холодну голову та відкрите серце. Довіряти не гучним заголовкам та фейкам, а логічному мисленню та здоровому глузду. Пам'ятаймо, що найстрашніший вірус - це вірус ненависті", - наголосив президент.

Раніше у п'ятницю Зеленський заявив, що акції проти евакуації українських громадян з китайського міста Уханю мали політичну підтримку.

Аваков: Поліція вимагатиме арешту семи громадян через сутички у Нових Санжарах

Тим часом міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що правоохоронці будуть просити суд про арешт щонайменше семи громадян, які брали участь у сутичках з поліцією у Нових Санжарах. Про це він заявив увечері 21 лютого в ефірі телеканалу "Україна". За словами глави МВС, один з 24-х затриманих у Нових Санжарах уже залишається в поліції - чоловік, який розігнав автомобіль і спрямував його у лави нацгвардійців. Ще шестеро людей, за словами Авакова, найближчої доби мають отримати підозру.

Нагадаємо, 18 лютого кілька сотень людей у Микулинцях Тернопільської області протестували проти розміщення евакуйованих із Китаю людей в санаторій "Медобори", що поблизу селища. Подібна акція відбулася й на Львівщині.

У результаті українська влада привезла 45 українців і 27 іноземців, які 20 лютого прибули в Україну з Китаю, до медичного центру Нацгвардії України "Нові Санжари" в Полтавській області. Це спричинило протести місцевих жителів та сутички з правоохоронцями. Також протестувальники намагалися перешкодити проїзду колони з евакуйованими.

У результаті поліція затримала 24 людей, однак згодом 23 з них відпустила. За медичною допомогою після сутичок звернулися дев'ять правоохоронців та один цивільний. Евакуйовані перебуватимуть у "Нових Санжарах" на карантині 14 днів.