 Зеленський обіцяє покарання підбурювачам протестів через евакуацію | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.02.2020

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Новини

Зеленський обіцяє покарання підбурювачам протестів через евакуацію

Організатори нагнітання ситуації довкола евакуації українців з Уханю будуть покарані, заявив у відеозверненні президент України. Ситуацію з евакуацією Володимир Зеленський назвав "тестом на зрілість" для суспільства.

президент України Володимир Зеленський

Володимир Зеленський називає ситуацію довкола евакуації "тестом на зрілість" для суспільства

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що замовники та організатори, винні у нагнітанні ситуації навколо евакуації з китайського Уханю, понесуть покарання, але закликав не таврувати жителів окремих регіонів країни. Про це Зеленський заявив увечері в п'ятницю, 21 лютого, у відеозверненні, розміщеному на його сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Я розумію, що у певної частини місцевих жителів виникло занепокоєння. Ми знаємо, що дехто свідомо і спеціально сіяв серед людей паніку, а потім підбурював до цього дикунства. Замовники й організатори цього понесуть відповідальність", - наголосив український президент.

За його словами, не тільки правоохоронні органи, а й саме суспільство почало детально розбиратися у ситуації, що склалася. "Усі фото і телекамери зафіксували обличчя багатьох людей, які організовували масові безпорядки. Це - відомі світові "вірусологи" в спортивних костюмах. Раніше вони вже були помічені як поважні аграрії, що виступають проти ринку землі", - зауважив глава держави.

Також Зеленський прокоментував спів гімну в лікарні на Львівщині, куди не повезли евакуйованих з Уханю. "Я впевнений, що байдужість не має географічної ознаки. І більшість людей на Львівщині та Тернопільщині були готові допомагати та прийняти у себе евакуйованих українців. А тому поведінка окремих лікарів і жителів не може стати приводом таврувати весь регіон і роз'єднувати Україну", - наголосив він.

"Іспит на зрілість"

Зеленський вважає, що історія з короновірусом і поверненням українських громадян - це черговий іспит для суспільства. "У наступні два тижні ми маємо з честю пройти іспит на зрілість. Маємо зберігати холодну голову та відкрите серце. Довіряти не гучним заголовкам та фейкам, а логічному мисленню та здоровому глузду. Пам'ятаймо, що найстрашніший вірус - це вірус ненависті", - наголосив президент.

Раніше у п'ятницю Зеленський заявив, що акції проти евакуації українських громадян з китайського міста Уханю мали політичну підтримку.

DW.COM

Українцям, які прибули з Китаю і розміщені на карантин у селищі Нові Санжари Полтавської області, гарантована безпека, запевнив DW Олексій Гончарук. За словами прем'єра, влада була готова до провокацій. (21.02.2020)

Автобуси з евакуйованими з китайського Уханю громадянами України та іноземцями прибули до медичного центру "Нові Санжари" в Полтавській області. Місцеві жителі вийшли на протест, виникали сутички з правоохоронцями. (20.02.2020)

Аваков: Поліція вимагатиме арешту семи громадян через сутички у Нових Санжарах 

Тим часом міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що правоохоронці будуть просити суд про арешт щонайменше семи громадян, які брали участь у сутичках з поліцією у Нових Санжарах. Про це він заявив увечері 21 лютого в ефірі телеканалу "Україна". За словами глави МВС, один з 24-х затриманих у Нових Санжарах уже залишається в поліції - чоловік, який розігнав автомобіль і спрямував його у лави нацгвардійців. Ще шестеро людей, за словами Авакова, найближчої доби мають отримати підозру.

Нагадаємо, 18 лютого кілька сотень людей у Микулинцях Тернопільської області протестували проти розміщення евакуйованих із Китаю людей в санаторій "Медобори", що поблизу селища. Подібна акція відбулася й на Львівщині.

У результаті українська влада привезла 45 українців і 27 іноземців, які 20 лютого прибули в Україну з Китаю, до медичного центру Нацгвардії України "Нові Санжари" в Полтавській області. Це спричинило протести місцевих жителів та сутички з правоохоронцями. Також протестувальники намагалися перешкодити проїзду колони з евакуйованими.

У результаті поліція затримала 24 людей, однак згодом 23 з них відпустила. За медичною допомогою після сутичок звернулися дев'ять правоохоронців та один цивільний. Евакуйовані перебуватимуть у "Нових Санжарах" на карантині 14 днів.

  • На борту літака були не тільки українці

    Каміння, шини та вогонь: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю

    На борту літака були не тільки українці

    За даними міністерства охорони здоров'я України, на борту літака було 45 українців, 27 іноземців і члени екіпажу з медиками. Серед іноземців - громадяни Аргентини, Домініканської Республіки, Еквадору, Сальвадору, Казахстану, Коста-Рики та інших країн.

  • Літак авіакомпанії SkyUp

    Каміння, шини та вогонь: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю

    Літак - на дезінфекцію

    Літак авіакомпанії SkyUp, що здійснював евакуацію, пройшов процедуру дезінфекції. На кілька годин він залишався закритим на окремій стоянці аеропорту "Харків". Пізніше в ньому поміняють фільтри системи кондиціонування.

  • Медики в захисних костюмах та респіраторах

    Каміння, шини та вогонь: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю

    Медиків, які супроводжували евакуйованих, теж на карантин

    Медпрацівники в захисних костюмах та респіраторах, які обслуговували спецрейс з Уханю, йдуть до автобусів. Медики, а також члени екіпажу літака, рятувальники, митники й прикордонники, які супроводжували й обслуговували евакуйованих, також пройдуть двотижневий карантин.

  • У Нових Санжарах готуються до гостинного прийому

    Каміння, шини та вогонь: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю

    Тим часом у Нових Санжарах...

    Евакуйованих з Уханю вирішили розмістити в санаторії Нацгвардії в Нових Санжарах Полтавської області. Місцевим жителям це прийшлося не до смаку. Поки літак з Уханю сідав в аеропорту Харкова, жителі Нових Санжар заблокували дорогу до санаторію.

  • Протестувальники розпалили вогнище та жбурляли в автобуси каміння

    Каміння, шини та вогонь: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю

    Протестувальники розпалили вогнище та жбурляли в автобуси каміння

    До санаторію автобуси з евакуйованими прибули в четвер, 20 лютого. Протести місцевих жителів переросли в протистояння з поліцією: в автобуси та правоохоронців полетіло каміння.

  • Кордон поліції навколо автобусів з евакуйованими з Уханю

    Каміння, шини та вогонь: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю

    Автобуси з людьми довелось брати під охорону

    Через агресивну поведінку протестувальників поліція оточила живим кордоном автобуси з евакуйованими з Уханю.

  • Сутички в Нових Санжарах

    Каміння, шини та вогонь: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю

    Поліція намагається забезпечити проїзд автобусів з евакуйованими

    Підрозділам поліції, викликаним у селище Нові Санжари, довелося відтісняти з дороги протестувальників. Декілька поліцейських отримали поранення.

  • Бронетехника у Нових Санжарах

    Каміння, шини та вогонь: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю

    На допомогу викликали бронетехніку

    Аби забезпечити безперешкодний проїзд автобусів з евакуйованими, Нацгвардія стягнула до селища навіть декілька одиниць бронетехніки.

  • Аби заспокоїти натовп, поліція почала затримувати протестувальників

    Каміння, шини та вогонь: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю

    Затримані й поранені

    Під час безладів та зіткнень з поліцією в Нових Санжарах було затримано 24 учасники акції. За медичною допомогою звернулися дев'ять поліцейських і одна цивільна особа. Крім того, в поліції повідомили про відкриття за фактом заворушень двох кримінальних проваджень.

  • Гончарук, Скалецька та Аваков дають брифінг у Нових Санжарах

    Каміння, шини та вогонь: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю

    Український прем'єр відвідав Нові Санжари

    Прем'єр Олексій Гончарук терміново вилетів на місце подій, де зібрав брифінг. Він повідомив, що в Нових Санжарах працюватиме оперативний штаб уряду. У свою чергу Зоряна Скалецька повідомила, що перебуватиме в карантині разом з евакуйованими з Китаю. Вона сподівається, що її рішення заспокоїть невдоволених жителів Нових Санжар та решту країни.

  • Санаторій в Нових Санжарах, де розмістили евакуйованих з Уханю

    Каміння, шини та вогонь: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю

    Ситуація в Нових Санжарах нормалізується

    Станом на ранок 21 лютого ситуація нормалізувалася. У Нацполіції повідомили, що правоохоронці відпустили 23 із 24 затриманих. П'ять правоохоронців опинилися в лікарні. Прем'єр Олексій Гончарук назвав сплеск насильства в Нових Санжарах наслідком інформаційної війни, яка ведеться проти України.

    Автор: Микола Кондратенко


DW.COM

Каміння, шини та вогонь: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю

Евакуйованих з Уханю людей зустріли в Україні перекритими дорогами, палаючими шинами та жбурлянням каміння. Як це було - дивіться у фоторепортажі DW. (21.02.2020)  

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Всі громадяни, яких евакуюють українським літаком з Уханю, здорові. Вони перебуватимуть на карантині упродовж двох тижнів. Місце їхнього розміщення в Україні до цього часу не повідомляють.

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Міністерка охорони здоров'я сподівається, що її рішення заспокоїть невдоволених жителів Нових Санжар та решту країни. За її словами, при розміщенні евакуйованих були враховані всі стандарти ВООЗ.

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