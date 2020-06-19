Зеленський обіцяє заплатити за порушення карантину в Хмельницькому

Президент України Володимир Зеленський готовий оплатити штраф за порушення карантину в разі винесення судом відповідного рішення, але незалежно від наявності судового рішення збирається заплатити аналогічну суму кав'ярні у Хмельницькому. Про це йдеться в повідомленні Офісу президента, поширеному в понеділок, 22 червня.

"Як громадянин України відчуваю свою відповідальність за порушення карантину в Хмельницькому. Добровільно заплачу на рахунок закладу харчування суму, яка співвідноситься з сумою штрафу. Водночас у разі винесення судом рішення про притягнення мене до адміністративної відповідальності виконаю його, як це передбачено законом України", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що 3 червня президент України випив кави в ресторані у Хмельницькому, сидячи за одним столом із ще п'ятьма людьми. Водночас, згідно з постановою українського уряду, відкриття ресторанів дозволялося тільки з 5 червня, при цьому за одним столом було заборонено розміщувати більш ніж чотирьох клієнтів. Заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, який був у кафе разом із Зеленським, заявив, що відвідування не було порушенням карантинних обмежень, а було інспекцією готовності ресторанів до їх послаблення.

Утім, 10 червня Національна поліція України повідомила, що склала адміністративні протоколи на власника кафе, а також на відвідувачів - Зеленського, Ляшка, керівника Офісу президента Андрія Єрмака, його першого заступника Сергія Трофімова, голову Хмельницької обласної державної адміністрації Дмитра Габінета і мера Хмельницького Олександра Симчишина. Поліція зазначила, що матеріали будуть направлені до суду, а порушення правил карантину тягне штраф від 17 тисяч до 34 тисяч гривень.

19 червня суд наклав штрафи в розмірі 17 тисяч гривень на Ляшка, Єрмака, Трофимова, Габінета і Симчишина. Водночас суд призупинив розгляд справи про адміністративний протокол Зеленському за порушення карантину. Суд встановив, що, згідно з Конституцією, Зеленський має імунітет на час виконання повноважень президента, тому можливість притягнення його до адміністративної відповідальності має бути витлумачена Конституційним судом України за зверненням Верховного суду.