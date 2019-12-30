Зеленський обговорив з Меркель збитий літак МАУ, ГТС і Донбас

Президент України Володимир Зеленський та канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) провели телефонну розмову, повідомляє пресслужба Зеленського у середу, 15 січня.

Згідно з повідомленням, президент України закликав Меркель політично сприяти ефективному розслідуванню та притягненню до кримінальної відповідальності винних у збитті українського літака "МАУ" в Ірані, також на компенсації сім'ям загиблих і компанії-перевізнику.

Зеленський додав, що наразі в Ірані залишаються українські спеціалісти, які займаються питаннями ідентифікації та репатріації тіл загиблих, а також питанням "чорних скриньок".

Транзит газу через Україну

Сторони також обговорили укладені домовленості щодо транзиту газу через територію України до Європи. Як сказано у повідомленні, президент України "зазначив, що задоволений досягнутим компромісом і укладенням нового контракту, й подякував Німеччині за посередництво". Анґела Меркель зауважила, що наступним завданням є забезпечення збільшення інвестицій в українську ГТС, щоб підвищити її конкурентоспроможність, зазначається на сайті українського президента.

Ситуація на Донбасі

Зеленський з Меркель також обговорили ситуацію на Донбасі. Український президент вважає, що завдяки перемовинам у Парижі вдалося досягнути домовленостей про повернення частини утримуваних українців. "Нам, на жаль, не вдалося звільнити всіх, але ми повернули 76 людей. І ми дуже вдячні вам за участь у цьому процесі", - наводить пресслужба слова Зеленського. За його словами, зараз ведеться робота над формуванням чергових списків для звільнення.

Крім того, президент України висловив занепокоєння через невиконання домовленостей щодо забезпечення реального режиму "повної тиші" на Донбасі.

За словами Зеленського, на наступних консультаціях Тристоронньої контактної групи в Мінську 16 січня українська сторона активно працюватиме над просуванням додаткових заходів для повного та всеосяжного припинення вогню. За словами Зеленського, українська сторона вже визначила три нові ділянки розведення сил і засобів.

Крім того, український президент висловив занепокоєння щодо недопуску представників Міжнародного комітету Червоного Хреста до незаконно утримуваних осіб на непідконтрольних Києву територіях.

Як повідомлялося, 29 грудня відбувся обмін утримуваними громадянами між Києвом та самопроголошеними так званими "республіками" Донбасу. На підконтрольну українському уряду територію повернулися 76 громадян. Київ передав "ДНР" та "ЛНР" 124 в'язнів. 7 вересня Україна і Росія обмінялися утримуваними особами у форматі "35 на 35".

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