 Зеленський обговорив з головою Бундестагу ситуацію на Донбасі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.06.2019

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Новини

Зеленський обговорив з головою Бундестагу ситуацію на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський розповів голові Бундестагу Вольфґанґу Шойбле про свої законодавчі ініціативи та обговорив ситуацію на Донбасі.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський (фото з архіву)

Під час офіційного візиту до Німеччини у вівторок, 18 червня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з головою Бундестагу ФРН Вольфґанґом Шойбле (Wolfgang Schäuble).

DW.COM

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Як повідомляється на офіційному сайті президента України, глава держави поінформував Шойбле про перші законодавчі ініціативи, котрі він хоче реалізувати після обрання нового парламенту. Серед них запуск Вищого антикорупційного суду, ухвалення законів про відповідальність за незаконне збагачення, про імпічмент та скасування депутатської недоторканності. "Це ініціативи, про які українці мріють 28 років", - заявив Зеленський.

Під час зустрічі сторони також обговорили питання припинення війни на Сході України та повернення заручників. Зокрема, Зеленський зазначив, що обмін людей хоча б 10 на 10 або 15 на 15 міг би показати бажання іншої сторони почати процес деескалації. Президент України також повідомив, що Україна вже зараз починає проект розбудови Донбасу і наголосив на необхідності залучити до цього процесу допомогу Європи.

Як повідомив у Twitter посол України в Німеччині Андрій Мельник, Шойбле на зустрічі із Зеленським наголосив: санкції проти Росії мають тривати доти, доки Кремль не припинить війну на Донбасі.

Нагадаємо, що 18 червня Володимир Зеленський проводить у Берліні переговори з канцлеркою Анґелою Меркель (Angela Merkel) та президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром (Frank-Walter Steinmeier).

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