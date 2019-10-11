Зеленський назвав "обманом" статтю Конституції щодо власності на землю

Президент України Володимир Зеленський назвав "одним з найбільших обманів" статтю 14 Конституції України, де зазначено, що земля є об’єктом права власності українського народу. Таку заяву Зеленський оприлюднив у понеділок, 11 листопада, в своєму відеозверенні, опублікованому на його сторінці в соціальній мережі Facebook.

За словами Зеленського, "сьогодні, як і всі попередні роки українці насправді не є повноцінними власниками своєї землі, держава не надала їм такої можливості". Він вказав на те, що "українці не можуть продавати чи купувати земельні ділянки сільськогосподарського призначення". "Українці позбавленні такого права, - наголосив Зеленський, - так само як громадяни Північної Кореї, Таджикистану, Венесуели, Куби та Конго".

На думку Зеленського, "в решті країн світу (…) ринок землі існує", хоч він і згадав певні відмінності та різні моделі цього ринку в тій чи іншій країні. Перевагами такого ринку є те, що фермери можуть брати кредити під заставу своєї землі, розширювати своє господарство та залучати інвестиції, наголосив Зеленський.

Міфи від старих політиків

Водночас український президент звинуватив "старих політиків" у тому, що вони "посіяли ряд міфів" у свідомості простих людей щодо небезпеки появи ринку землі.

Сам Зеленський вважає, що насправді ці політики лобіюють не інтереси простого народу, а тих, "кому вигідно", щоб ринок землі не працював, а "українці не володіли землею".

Правки в проєкт закону

Водночас Зеленський анонсував, що в нинішній проєкт закону щодо ринку землі будуть внесені правки між першим та другим читанням. Згідно зі змінами, "право продавати і купувати землю матимуть лише українські громадяни та українські компанії, засновані виключно українськими громадянами".

Іноземці, та компанії, які мають серед засновників іноземці, отримають право купувати українські землі та українські земельні ділянки тільки в тому разі, якщо на це буде згода українського народу. Цю згоду планується отримати через всеукраїнський референдум, наголосив Зеленський.

Нагадаємо, раніше в Асоціації фермерів застерігали щодо негативних наслідків скасування мораторію на продаж землі.

11 листопада у декількох областях України проходять акції протесту аграріїв під гаслом "Ні розпродажу України". Сільгоспвиробники перекривають автодороги і висловлюють протест запланованій земельній реформі, пов'язаній зі скасуванням мораторію на продаж землі.