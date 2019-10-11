 Зеленський назвав ″обманом″ статтю Конституції щодо власності на землю | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 11.11.2019

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Економіка

Зеленський назвав "обманом" статтю Конституції щодо власності на землю

Українці позбавлені права володіти своєю землею по-справжньому, так само як громадяни Північної Кореї, Таджикистану, Куби та Конго, заявив президент України Володимир Зеленський.

Ринок землі

Українці насправді землею не володіють, переконаний Зеленський

Президент України Володимир Зеленський назвав "одним з найбільших обманів" статтю 14 Конституції України, де зазначено, що земля є об’єктом права власності українського народу. Таку заяву Зеленський оприлюднив у понеділок, 11 листопада, в своєму відеозверенні, опублікованому на його сторінці в соціальній мережі Facebook.

За словами Зеленського, "сьогодні, як і всі попередні роки українці насправді не є повноцінними власниками своєї землі, держава не надала їм такої можливості". Він вказав на те, що "українці не можуть продавати чи купувати земельні ділянки сільськогосподарського призначення". "Українці позбавленні такого права, - наголосив Зеленський, - так само як громадяни Північної Кореї, Таджикистану, Венесуели, Куби та Конго".

На думку Зеленського, "в решті країн світу (…) ринок землі існує", хоч він і згадав певні відмінності та різні моделі цього ринку в тій чи іншій країні. Перевагами такого ринку є те, що фермери можуть брати кредити під заставу своєї землі, розширювати своє господарство та залучати інвестиції, наголосив Зеленський.

Міфи від старих політиків

Водночас український президент звинуватив "старих політиків" у тому, що вони "посіяли ряд міфів" у свідомості простих людей щодо небезпеки появи ринку землі.

DW.COM

До 1 січня 2020 року в Україні не запрацює ринок землі сільськогосподарського призначення. Мораторій на продаж землі ухвалений більшістю депутатів у Верховній Раді. (20.12.2018)

В Україні готуються до зняття мораторію на продаж землі. У Верховній Раді вже зареєстровано урядовий законопроект. В Асоціації фермерів застерігають перед негативними наслідками. (11.10.2019)

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук анонсував відкриття ринку землі в країні в жовтні 2020 року. Її зможуть купувати українські громадяни і компанії, а нерезиденти - через реєстрацію компанії резидента в Україні. (19.09.2019)

Сам Зеленський вважає, що насправді ці політики лобіюють не інтереси простого народу, а тих, "кому вигідно", щоб ринок землі не працював, а "українці не володіли землею".

Правки в проєкт закону

Водночас Зеленський анонсував, що в нинішній проєкт закону щодо ринку землі будуть внесені правки між першим та другим читанням. Згідно зі змінами, "право продавати і купувати землю матимуть лише українські громадяни та українські компанії, засновані виключно українськими громадянами".

Іноземці, та компанії, які мають серед засновників іноземці, отримають право купувати українські землі та українські земельні ділянки тільки в тому разі, якщо на це буде згода українського народу. Цю згоду планується отримати через всеукраїнський референдум, наголосив Зеленський.

Нагадаємо, раніше в Асоціації фермерів застерігали щодо негативних наслідків скасування мораторію на продаж землі.

11 листопада у декількох областях України проходять акції протесту аграріїв під гаслом "Ні розпродажу України". Сільгоспвиробники перекривають автодороги і висловлюють протест запланованій земельній реформі, пов'язаній зі скасуванням мораторію на продаж землі.

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