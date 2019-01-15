Зеленський заперечив наявність кінобізнесу в Росії

Український шоумен Володимир Зеленський, котрий балотується на посаду президента України, у п'ятницю, 18 січня, заперечив, що має активний бізнес у Росії, про що напередодні повідомили у своєму розслідуванні журналісти програми "Схеми".

"Ані я, ані Студія "Квартал 95", ані жоден з учасників нашого колективу не працюємо в Росії після того, що Росія зробила з Україною. Ми туди не їздимо, я там не виступаю, проти мене там навіть порушена кримінальна справа через те, що я та компанія "Квартал 95" допомагали нашій армії фінансами", - заявив Зеленський у live-трансляції на своїй сторінці у Facebook.

Шоумен також зазначив, що його компанія має "багато різноманітних прав", торгівля якими здійснюється з двома десятками країн, включаючи усі країни СНД. "Ми торгуємо інтелектуальними правами, це наші формати, це наші ідеї, це наші сценарії. Ці гроші, і гроші від роялті, продажу цих прав, надходять до різних західних компаній. Звідти ці кошти повертаються до України", - повідомив Зеленський.

17 січня журналісти програми "Схеми" оприлюднили інформацію, згідно з якою три компанії, які займаються виробництвом кінофільмів і телевізійних програм у РФ - "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" та "Грин Филмс" - належать Зеленському та його партнерам. Засновницею усіх трьох фірм виступає кіпрська компанія Green Family LTD, котра також є співзасновницею ТОВ "Квартал 95" в Україні. А Зеленський є одним із кінцевих бенефіціарів цієї кіпрської компанії. У своєму відеозверненні Зеленський не навів фактів, які б спростували його причетніть до зазначених фірм та їхньої діяльності на території РФ.