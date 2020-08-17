 Зеленський відреагував на підпал автомобіля редакції ″Схем″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.08.2020

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Зеленський відреагував на підпал автомобіля редакції "Схем"

Володимир Зеленський запевнив, що "ніколи не допустить", щоб за його президентства "будь-яка критика влади тягнула за собою переслідування або залякування".

Володимир Зеленський запевнив, що не допустить, щоб критика влади тягнула за собою переслідування

Володимир Зеленський запевнив, що не допустить, щоб критика влади тягнула за собою переслідування

Президент України Володимир Зеленський відреагував на підпал у Київській області автомобіля, який використовувала в роботі редакція програми журналістських розслідувань "Схеми".

"Сподіваюся, що правоохоронні органи максимально швидко знайдуть та притягнуть до відповідальності зловмисників, які підпалили авто програми "Схеми", - зазначив Зеленський у понеділок, 17 серпня, у дописі в соцмережі Facebook.

Він запевнив, що як президент України завжди захищатиме "права кожного громадянина, незалежно від його особистого ставлення до мене". Зеленський наголосив, що журналістська діяльність ніколи не може бути підставою для переслідувань і додав, що "ніколи не допустить", щоб за його президентства "будь-яка критика влади тягнула за собою переслідування або залякування".

При цьому Зеленський зауважив, що під час творчої діяльності, критикуючи тодішню владу, сам нерідко стикався з перешкоджаннями та заборонами.

Поліція відкрила кримінальне провадження

Поліція Київської області повідомила 17 серпня про відкриття кримінального провадження через пожежу автомобіля. Подію кваліфікували як умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу та призначили експертизи. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

"Сили і засоби поліції спрямовані на встановлення свідків та очевидців події, а також камер відеонагляду, які могли зафіксувати момент підпалу або маршрут руху зловмисників. Триває комплекс оперативно-розшукових заходів для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення", - йдеться у повідомленні поліції.

Нагадаємо, раніше цього дня журналісти програми "Схеми" Михайло Ткач і Наталія Седлецька повідомили про підпал автомобіля, який редакція використовувала в роботі. Вони пов'язують це з їхньою професійною діяльністю.

8 серпня Михайло Ткач повідомив, що виявив у себе в квартирі ознаки встановлення прослуховувальної апаратури. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом порушення недоторканності приватного життя.

Сам журналіст написав, що протягом кількох тижнів він декілька разів отримував попередження, що його "журналістська діяльність дратує високопосадовців" і щодо нього "почали активно працювати".

До цих подій "Схеми" оприлюднили матеріали про те, як українські політики порушують правила дорожнього руху, а також про переїзд сім'ї Зеленського у державну резиденцію в Конча-Заспі, яку відремонтувати. Раніше Зеленський стверджував, що "не бачить в цих резиденціях жодного сенсу".

До цього знімальна група програми "Схеми" неодноразово заявляла про перешкоджання її професійній діяльності.

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