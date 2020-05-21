 Зеленський відповів на петицію про Києво-Печерську лавру: немає повноважень | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.05.2020

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Зеленський відповів на петицію про Києво-Печерську лавру: немає повноважень

У відповіді на петицію про припинення використання лаври УПЦ МП Володимир Зеленський відповів, що об'єктами державної власності в Україні розпоряджається уряд.

Володимир Зеленський заявив, що питанням управління Києво-Печерською лаврою опікується Кабінет Міністрів України

Володимир Зеленський заявив, що питанням управління Києво-Печерською лаврою опікується Кабінет Міністрів України

Президент України Володимир Зеленський у відповіді на петицію із закликом припинити використання Києво-Печерської лаври Українською православною церквою Московського Патріархату (УПЦ МП) зауважив, що об'єктами державної власності в країни управляє уряд. Ця відповідь була опублікована на сайті президента у п'ятницю, 22 травня.

Як вказано у відповіді, саме український уряд визначає, якими саме об'єктами він управлятиме безпосередньо, а які - передаються в управління іншим суб'єктам. При цьому Зеленський послався на закон про управління об'єктами державної власності, закон про Кабінет Міністрів України та п'ятий пункт статті 116 української Конституції.

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Петиція на сайті Зеленського

Петиція, яка закликає припинити використання Києво-Печерської лаври УПЦ МП та розірвати відповідний договір про оренду, була розміщена на сайті президента 15 квітня. А вже 29 квітня вона набрала необхідні для розгляду главою держави 25 тисяч голосів.

Автори петиції називали лавру "однією з найбільших святинь українського народу" та наполягали на тому, що її має використовувати Православна церква України (ПЦУ). Вони пояснювали це тим, що саме ця конфесія є "визнаною православним світом" автокефальною православною церквою на території України.

Києво-Печерська лавра як центр коронавірусу

Києво-Печерська лавра в останні місяці опинилася в центрі суспільної уваги також через масове зараження коронавірусом братії чоловічого монастиря. У середині квітня Зеленський заявляв, що на території лаври було підтверджено майже 100 випадків інфікування COVID-19.

Згодом намісник лаври, митрополит Павло (Лебідь) назвав цю цифру перебільшеною. 2 травня він заявляв, що коронавірусом у лаврі заразилося лише 68 осіб, серед яких був і він сам. При цьому братія монастиря налічує 200 людей. Відомо, що від COVID-19 у лаврі померло щонайменше двоє ченців.

До спалаху поширення коронавірусу у монастирі митрополит Павло на YouTube-каналі Києво-Печерської лаври виступав за ігнорування карантину. "Найстрашніша епідемія - це гріх, який руйнує людську природу", - запевняв він.

Дивитись відео 01:14

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