 Зеленський вніс до Ради законопроєкт про референдум | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.06.2020

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Зеленський вніс до Ради законопроєкт про референдум

Ключовою новацією законопроєкту є визначення можливості впровадження електронних процедур при організації та проведенні всеукраїнського референдуму.

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт про народовладдя через всеукраїнський референдум. Як повідомляється на сайті парламенту, відповідний законопроєкт №3612 зареєстровано в понеділок, 8 червня. Текст законопроєкту на сайті поки що відсутній.

Документ є першим з анонсованих першим віцеспікером парламенту Русланом Стефанчуком законопроєктів із пакета ініціатив про народовладдя, передає агенція "Інтерфакс-Україна". Зеленський визначив документ як невідкладний.

Які питання можна буде виносити на референдум

Законопроєкт передбачає такі види всеукраїнського референдуму за предметом: затвердження закону про внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції України, вирішення питання загальнодержавного значення, зміни території України, втрата чинності закону України або окремих його положень.

Не можуть бути предметом всеукраїнського референдуму питання, що суперечать положенням Конституції, загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права, закріпленим у Загальній декларації прав людини, Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод; питання, спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету та територіальної цілісності України, створення загрози національній безпеці України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі.

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Також предметом плебісциту не можуть стати рішення стосовно законопроєктів з питань податків, бюджету, амністії; віднесені Конституцією України та законами України до відання органів правопорядку, прокуратури або суду.

На всеукраїнський референдум, згідно з текстом документу, може виноситися одне питання. Проєкт закону розширює коло суб'єктів процесу референдуму, які реєструються в Центральній виборчій комісії (ЦВК) як прихильники або опоненти питання всеукраїнського референдуму. Ними можуть бути і політичні партії, і громадські організації, відповідно зареєстровані в ЦВК. На думку авторів, це сприятиме посиленню легітимації рішень, ухвалених на всеукраїнському референдумі, зміцненню зв'язків інститутів громадянського суспільства з органами державної влади.

Електронні голосування

Ключовою новацією законопроєкту є визначення можливості впровадження електронних процедур при організації та проведенні всеукраїнського референдуму, зокрема електронних голосувань.

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Найскладніше тут технічно забезпечити захист персональних даних виборців і вберегти системи для електронних голосувань від несанкціонованих втручань. Тому в законопроєкті передбачено, що питання електронних процедур у процесі всеукраїнського референдуму здійснюватиметься у порядку, визначеному законом.

Раніше, 4 червня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що законопроєкт про народовладдя може бути ухвалений у першому читанні до початку парламентських канікул. За словами Разумкова, це непростий законопроєкт, і до нього треба буде підходити виважено. Він зазначив, що є й інші ініціативи, які скоро розроблятимуть й ухвалюватимуть, такі як законопроєкти про місцеві референдуми, про народне вето, про народну ініціативу.

30 квітня перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що робоча група завершила роботу з напрацювання законопроєкту про всеукраїнський референдум.

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