Зеленський вимагає звільнення силовиків у низці областей через бурштин

Президент України Володимир Зеленський заявив, що керівнику головного управління Національної поліції у Житомирській області В'ячеславу Печененку варто звільнитися через ситуацію навколо нелегального видобутку бурштину в області, інформує "Інтерфакс-Україна".

Заява президента прозвучала під час робочої поїздки на Житомирщину в понеділок, 12 серпня, після того, як відповідаючи на відповідне запитання глави держави Печененко зазначив, що повністю подолати нелегальний видобуток бурштину неможливо. "Я вам не вірю (…), і я вам теж дуже рекомендую залишити вашу посаду", - заявив президент України.

Звертаючись до місцевого керівника Слуюби безпеки України (СБУ), Зеленський також заявив про причетність до "бурштинових схем" представників СБУ. "А ви знаєте, що Служба безпеки України теж у цій схемі? (...) Як вони працюють із бурштином, якщо не за схемою, як? (...) Ми замінимо главу СБУ Житомирської області", - зазначив глава держави.

Зеленський також запропонував главі Національної поліції Сергію Князєву звільнити керівників районних відділів Нацполіції Олевського та Овруцького районів Житомирської області. За словами президента, проблема нелегального видобутку бурштину в Україні "набула масштабу екологічного лиха". "Справді, тисячі гектарів лісових земель перетворилися на пустелю. Ми сьогодні облетіли все й усе це бачили. Ми розуміємо, що люди полюють там на бурштин, ми розуміємо, що це реальна війна, інакше не можу про це сказати, війна з державою кримінальних авторитетів, яких прикривали і поліція, і СБУ, і прокуратура", - зазначив президент.

Крім того, Зеленський змусив написати заяву про звільнення за власним бажанням керівника Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства Андрія Курінського, інформує "Українська правда".

Зеленський хоче звільнень не лише на Житомирщині

Президент України виступає також за звільнення начальників управлінь Служби безпеки України в Рівненській, Волинській та Житомирській областях через неефективну боротьбу з незаконним видобутком бурштину, поінформували "Українські новини". Про це Зеленський повідомив на нараді з питань незаконного видобутку бурштину

"Пане Баканов, будь ласка, міняйте голів Служби безпеки України в трьох областях: Рівненська, Волинська та Житомирська", - сказав президент, звертаючись до виконуючого обов'язки голови СБУ Івана Баканова. Згідно із законодавством, президент сам звільняє і призначає голів обласних управлінь СБУ.

Нагадаємо, що основні запаси бурштину України зосереджені насамперед у лісах на території Рівненської, Житомирської та Волинської областей. Унаслідок неконтрольованого видобутку бурштину там стрімко знищуються лісові насадження та надра, для відновлення яких знадобляться десятиліття. Через відсутність контролю з боку держави геолого-розвідувальні роботи покладів бурштину не ведуться, а територію, де є ймовірні запаси цього мінералу, хаотично переривають нелегальні копачі.

Так звані "чорні" копачі не дотримуються технології видобутку, вимиваючи бурштинове каміння мотопомпами, що призводить до руйнування дренажних каналів підземних вод. Міністерство екології України виступає за посилення адміністративної та кримінальної відповідальності за нелегальний видобуток бурштину, допоки в країні немає дієвого законодавства, яке б регулювало правовідносини у цьому промислі.