Зеленський вимагає встановити причетних до запису розмов у кабінеті Гончарука

Президент України Володимир Зеленський вимагає від правоохоронних органів протягом двох тижнів встановити причетних до запису розмов у кабінеті прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Про це він сказав у п'ятницю, 17 січня, під час зустрічі з керівниками Служби безпеки України, Офісу генпрокурора, міністерства внутрішніх справ, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань та Управління держохорони.

"Вимагаю, щоб за два тижні, якомога швидше ми з вами отримали інформацію - хто вів записи… Знайти, хто це зробив, і з цим розібратися", - наголосив Зеленський, повідомляється на сайті президента.

Говорячи про коло осіб, зафіксованих на записах, Зеленський сказав: "У засобах масової інформації було багато фейків щодо присутності тих чи інших посадових осіб". Також президент звернувся до правоохоронних органів з вимогою "з'ясувати, чи справді всі ці люди були учасниками, чи ні". Він наголосив, що в рамках кримінального провадження також потрібно з'ясувати обставини, за яких відбувалася нарада у кабінеті прем'єра.

Зеленський додав, що, за словами Гончарука, було декілька переговорів, а зустріч, із якої було оприлюднено перший уривок, тривала п'ять годин.

Заходи на майбутнє

Крім того, президент вимагає протягом двох тижнів розробити необхідні заходи, щоб уникнути подібних інцидентів у майбутньому і технічно забезпечити захист інформації.

"Несанкціоноване прослуховування та фіксування розмов не має бути у приміщеннях органів державної влади всіх рівнів, адже це питання національної безпеки", - зазначається в повідомленні на сайті президента.

Як повідомлялося, раніше цього дня прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що написав заяву про свою відставку і відправив її на розгляд президента. Згодом, виступаючи в парламенті, Гончарук додав, що передана президенту заява про його відставку написана на ім'я спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова. "Уряд України продовжує роботу в штатному режимі доти, доки президент не прийме рішення, хто на якій позиції у великій команді може працювати", - зазначив очільник уряду.

Раніше низка Telegram-каналів поширила аудіозапис, на якому декілька людей обговорюють підготовку доповіді з економічної політики президента, а також причини та наслідки підвищення курсу гривні. На записах людина з голосом, схожим на голос Гончарука, говорить про "примітивні" уявлення в економіці президента Володимира Зеленського, а себе називає "профаном в економіці".

Як стверджується, запис було зроблено 16 грудня, а в нараді, крім Гончарука, брали участь заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова, міністерка фінансів Оксана Маркарова, заступниця керівника Офісу президента Юлія Ковалів та інші. Згодом Юлія Ковалів спростувала свою участь у нараді. Після оприлюднення записів Олексій Гончарук закинув неназваним силам бажання завадити роботі його команді та запевнив, що його уряд має план розвитку української економіки.