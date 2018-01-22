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Зелений тиждень

"Зелений тиждень" в Берліні: без України, але з варениками (22.01.2018) 22.01.2018

Найбільший в світі аграрний ярмарок "Зелений тиждень", що триває у Берліні до 28 січня, покликаний допомогти підприємцям знайти клієнтів. Утім Україна вже третій рік поспіль не бере участі у ярмарку, але гостей варениками таки годують.

Заступниця міністра агрополітики: Мед і органіка - експортні шлягери України до ЄС

Заступниця міністра агрополітики: Мед і органіка - експортні шлягери України до ЄС 27.01.2017

Україна не взяла участі у найбільшій у світі аграрній виставці "Зелений тиждень" у Берліні, але успішно торгує з ЄС, розповіла DW заступниця міністра агрополітики з питань євроінтеграції Ольга Трофімцева.
Зелений тиждень: знову без України, але з українськими варениками

"Зелений тиждень": знову без України, але з українськими варениками 26.01.2017

У переліку офіційних учасників аграрного ярмарку в Берліні немає ані України, ані Росії. Але обидві країни на ній усе ж представлені, хоч й по-різному. Репортаж DW.

Чому українців немає на "Зеленому тижні" в Берліні (25.01.2017) 26.01.2017

Україна офіційно не представлена на найбільшій у світі аграрній виставці "Зелений тиждень" в Берліні, але без борщу та горілки захід не минув. Та чи достатньо їх, щоб у Європі дізналися про українські товари?
Україна на аграрній виставці Зелений тиждень в Берліні: смачно і весело

Україна на аграрній виставці "Зелений тиждень" в Берліні: смачно і весело 19.01.2016

Україна офіційно не бере участі у міжнародній аграрній виставці в Берліні. Але продукти та страви української кухні представлені одразу у двох павільйонах "Зеленого тижня", який триває у німецькій столиці.

"Зелений тиждень" в Берліні: чим Україна здивувала німців? (15.01.2016) 15.01.2016

Зона вільної торгівлі з ЄС дає поштовх для налагодження нових зв'язків. Українські підприємці навіть збираються постачати до Європи продукцію з ... конопель.

Вареники, горілка і "Кримське шампанське": перспективи України на європейському ринку? - DW Новини (15.01.2016) 15.01.2016

Реакція західних журналістів на прес-конференцію Порошенка. Плани в ОБСЄ під головуванням Німеччини щодо Донбасу.
Зелений тиждень у Берліні: українські аграрії сподіваються на ЄС

"Зелений тиждень" у Берліні: українські аграрії сподіваються на ЄС 23.01.2015

Аграрний сектор відіграє важливу роль в економіці України, Молдови та Грузії. З підтримкою ЄС його продуктивність могла б зрости. Утім, поки допомога дуже скромна.
У Берліні розпочався Зелений тиждень

У Берліні розпочався "Зелений тиждень" 18.01.2013

"Зелений тиждень" - найбільша у світі виставка сільського господарства та продовольства. Її організатори очікують понад 400 тисяч відвідувачів. Серед перших гостей - федеральний канцлер Анґела Меркель.
Зелений тиждень: несмачні дискусії про харчування

"Зелений тиждень": несмачні дискусії про харчування 20.01.2012

Якщо в Берліні кукурікає, квокче і мукає, значить, розпочався "Зелений тиждень" – найбільший у світі аграрний ярмарок, який не лише, як магніт, притягує публіку, а й пропонує майданчик для політичної дискусії.
Трипільський горщик презентує Україну на «Зеленому тижні»

Трипільський горщик презентує Україну на «Зеленому тижні» 28.01.2011

Глиняний горщик трипільської кераміки став мало не сенсацією “Зеленого тижня” у Берліні.Цей незвичний експонат привабив до українського стенду найбільшої у світі сільськогосподарської виставки-ярмарку сотні відвідувачів.
Україна показала свої багатства на «Зеленому тижні»: горілка, горілка і ще раз горілка

Україна показала свої багатства на «Зеленому тижні»: горілка, горілка і ще раз горілка 24.01.2011

Цьогорічним партнером “Зеленого тижня” у Берліні стала Польща. Натомість Україна вдвічі скоротила виставкові площі на найбільшому в Європі форумі продуктів харчування, сільськогосподарської продукції та садівництва.
“Зелений тиждень”: Роль України на світових ринках зерна зростатиме

“Зелений тиждень”: Роль України на світових ринках зерна зростатиме 23.01.2011

Діоксиновий скандал в Німеччині поступається місцем глобальнішій проблемі – ймовірності харчової кризи у світовому масштабі. Про цю небезпеку йшлося на міжнародному аграрному ярмарку “Зелений тиждень” у Берліні.
„Зелений тиждень“ затьмарений діоксиновим скандалом

„Зелений тиждень“ затьмарений діоксиновим скандалом 20.01.2011

У німецькій столиці у четвер увечері відкривається міжнародна виставка-ярмарок „Зелений тиждень“. Цього разу захід затьмарено наслідками німецького діоксинового скандалу.
«Зелений тиждень»: рай для гурманів і питання захисту клімату

«Зелений тиждень»: рай для гурманів і питання захисту клімату 15.01.2010

Свої двері для відвідувачів відкривав берлінський «Зелений тиждень». На найбільший у світі сільськогосподарський ярмарок до німецької столиці цього року з’їхалися 1600 експонентів з 56 країн світу.
На зеленому тижні у Берліні закликають дати шанс бідним сільськогосподарським країнам

На "зеленому тижні" у Берліні закликають дати шанс бідним сільськогосподарським країнам 14.01.2010

У Берліні 14 січня відкривається найбільший міжнародний сільськогосподарський ярмарок «Зелений тиждень». Майже півтори тисячі виробників з 56 країн світу, в їх числі й Україна, відкриють свої стенди.
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