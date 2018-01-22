Чому українців немає на "Зеленому тижні" в Берліні (25.01.2017)

Україна офіційно не представлена на найбільшій у світі аграрній виставці "Зелений тиждень" в Берліні, але без борщу та горілки захід не минув. Та чи достатньо їх, щоб у Європі дізналися про українські товари?