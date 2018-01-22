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Найбільший в світі аграрний ярмарок "Зелений тиждень", що триває у Берліні до 28 січня, покликаний допомогти підприємцям знайти клієнтів. Утім Україна вже третій рік поспіль не бере участі у ярмарку, але гостей варениками таки годують.
Цьогорічним партнером “Зеленого тижня” у Берліні стала Польща. Натомість Україна вдвічі скоротила виставкові площі на найбільшому в Європі форумі продуктів харчування, сільськогосподарської продукції та садівництва.