Зеегофер залишить посаду голови ХСС 19 січня 2019 року

Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer) складе з себе повноваження очільника баварського Християнсько-соціального союзу (ХСС). Це відбудеться 19 січня 2019 року на спеціальному з'їзді баварських консерваторів. Відповідну заяву Зеегофер зробив у п'ятницю, 16 листопада, в Мюнхені. "Рік 2019 має стати роком оновлення ХСС", - переконаний Зеегофер, якого цитує агенція новин AFP.

Нинішній голова баварських консерваторів також зазначив, що під час наступного партійного з'їзду рядові члени політсили "отримають достатньо можливостей дискутувати про те, як ХСС знову зможе відновити довіру населення".

Так само на 17 грудня заплановано проведення засідання президії ХСС з метою обговорення підготовки до партійного з'їзду в січні. Щодо подальшого перебування на посту очільника МВС Німеччини Зеегофер нічого не повідомив.

Нагадаємо, ще 11 листопада Зеегофер оголосив, що відмовиться від посади очільника ХСС. Баварський політик був багаторічним союзником канцлерки Німеччини і лідерки Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Анґели Меркель (Angela Merkel). Однак, останнім часом міністр внутрішніх справ ФРН виступав з критикою канцлерки, зокрема, щодо міграційної політики. Публічне протистояння канцлерки й очільника МВС стало однією з причин падіння популярності трьох правлячих партій - ХДС, ХСС та Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН).