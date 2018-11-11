 Зеегофер залишить посаду голови ХСС 19 січня 2019 року | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 16.11.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Європа

Зеегофер залишить посаду голови ХСС 19 січня 2019 року

19 січня 2019 року стане вакантною посада голови Християнсько-соціального союзу. Це відбудеться на спеціальному з'їзді баварських консерваторів, повідомив міністр внутрішніх справ ФРН Горст Зеегофер.

Горст Зеегофер

Горст Зеегофер

Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer) складе з себе повноваження очільника баварського Християнсько-соціального союзу (ХСС). Це відбудеться 19 січня 2019 року на спеціальному з'їзді баварських консерваторів. Відповідну заяву Зеегофер зробив у п'ятницю, 16 листопада, в Мюнхені. "Рік 2019 має стати роком оновлення ХСС", - переконаний Зеегофер, якого цитує агенція новин AFP.

DW.COM

Результат останніх земельних виборів у Баварії став історичною поразкою для ХСС, а відповідальність за це лежить насамперед на Горсті Зеегофері. Наслідки цих виборів відчує вся Німеччина, вважає Розалія Романець. (15.10.2018)

Баварський прем'єр-міністр і лідер "Вільних виборців" домовилися про створення правлячої коаліції. Угоду можуть підписати в понеділок. (02.11.2018)

Християнсько-соціальний союз в Баварії створює коаліцію з партією "Вільні виборці". Голова ХСС Горст Зеегофер назвав узгоджену коаліційну угоду "значним результатом". (04.11.2018)

Нинішній голова баварських консерваторів також зазначив, що під час наступного партійного з'їзду рядові члени політсили "отримають достатньо можливостей дискутувати про те, як ХСС знову зможе відновити довіру населення".

Так само на 17 грудня заплановано проведення засідання президії ХСС з метою обговорення підготовки до партійного з'їзду в січні. Щодо подальшого перебування на посту очільника МВС Німеччини Зеегофер нічого не повідомив.

Нагадаємо, ще 11 листопада Зеегофер оголосив, що відмовиться від посади очільника ХСС. Баварський політик був багаторічним союзником канцлерки Німеччини і лідерки Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Анґели Меркель (Angela Merkel). Однак, останнім часом міністр внутрішніх справ ФРН виступав з критикою канцлерки, зокрема, щодо міграційної політики. Публічне протистояння канцлерки й очільника МВС стало однією з причин падіння популярності трьох правлячих партій - ХДС, ХСС та Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН).

Також за темою

Berlin: Gibt Horst Seehofer den CSU-Vorsitz ab?

ЗМІ: Горст Зеегофер піде з посади очільника ХСС 11.11.2018

Міністр внутрішніх справ ФРН Горст Зеегофер наступного тижня збирається оголосити про свою відставку з посади голови Християнсько-соціального союзу. Нового голову партії оберуть на початку 2019 року.

Bayern Landtagswahl Söder und Aiwanger

У Баварії ХСС і "Вільні виборці" схвалили коаліційну угоду 04.11.2018

Християнсько-соціальний союз в Баварії створює коаліцію з партією "Вільні виборці". Голова ХСС Горст Зеегофер назвав узгоджену коаліційну угоду "значним результатом".

Bayern Landtagswahl Söder und Aiwanger

Прем'єр Баварії: ХСС готовий до коаліції з усіма, окрім правопопулістів 15.10.2018

Християнсько-соціальний союз, який не отримав абсолютної більшості на виборах у Баварії, готовий до переговорів про коаліцію з усіма партіями, окрім "Альтернативи для Німеччини". Перевага надається "Вільним виборцям".

Реклама

Докладно

Горст Зеегофер

Зеегофер залишить посаду голови ХСС у січні 2019 року

Це відбудеться 19 січня 2019 року на спеціальному з'їзді баварських консерваторів, повідомив міністр МВС ФРН. 

Через невиплату аліментів у Німеччині можна сісти у в'язницю (picture-alliance/dpa)

Як у Німеччині виплачують аліменти

иплата аліментів у Німеччині - дуже серйозна справа. Люди, які їх сплачують, утім, не стануть жебраками.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  