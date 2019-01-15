Звіт: Прірва між найбагатшими та найбіднішими зростає

За минулий рік найбагатші люди планети розбагатіли в середньому на 12 відсотків. Натомість незаможні прошарки зазнали втрат, стверджується у звіті Oxfam.
Минулий 2018-й рік зробив мільярдерів багатшими, а незаможні верстви населення - ще біднішими. На це вказують результати доповіді міжнародного об'єднання організацій з боротьби з бідністю Oxfam, оприлюдненої в понеділок, 21 січня, в столиці Кенії Найробі.
За даними авторів доповіді, впродовж 2018 року активи багатіїв у цілому зросли на 12 відсотків - приблизно на 2,5 мільярда доларів США на день. На кінець року статки 26 найбагатших людей світу відповідали сукупному доходу половини населення планети, повідомили в керівництві Oxfam, на яке посилається агенція новин AFP. Загалом за останні десять років число мільярдерів у світі зросло майже вдвічі, зазначається в звіті.
Натомість найбідніша частина людства зазнала втрат обсягом 11 відсотків. Щодня найменш матеріально захищені втрачали в цілому 500 мільйонів доларів, наголошується в дослідженні. На думку авторів дослідження, поглибленню прірви між найбагатшими та найбіднішими сприяло насамперед несправедливе оподаткування.
Автори доповіді наголошують, що для подолання соціальної нерівності потрібно фінансувати безкоштовну освіту, сферу охорони здоров'я та соціальне страхування. Крім того, в Oxfam закинули урядам країн світу недостатню боротьбу з ухиленням від податків та несправедливу податкову політику, коли ставки податків для великих корпорацій знижуються, а натомість зростає навантаження на звичайних громадян у вигляді підвищення ставок акцизних зборів та мит.
Не всі згодні з висновками Oxfam
Водночас доповідь Oxfam викликала й критику. Приміром, німецький економіст Андреас Пайхль (Andreas Peichl) заявив, що не зміг відстежити наведені дані про зубожіння біднішої частини населення світу. На його думку, висловлену в інтерв'ю німецькому виданню FAZ, розрахунки Oxfam "не відповідають макроекономічній реальності". Натомість, за його словами, значно вища ймовірність того, що світова економіка зростає, і рівень бідності в світі загалом істотно знижується. Водночас він зауважив, що у частині африканських країн немає достатнього прогресу, а в охоплених кризами країнах Близького Сходу спостерігається регрес. Утім, як наголосив Пайхль, він не поділяє тезу, що "у світі все стає гірше".
Економіст також зазначив, що ситуація може бути подана під певним кутом зору. "Існує ціла індустрія, котра заробляє доповідями про те, що все стає дедалі гірше", - сказав експерт.
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