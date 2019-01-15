Звіт: Прірва між найбагатшими та найбіднішими зростає

Минулий 2018-й рік зробив мільярдерів багатшими, а незаможні верстви населення - ще біднішими. На це вказують результати доповіді міжнародного об'єднання організацій з боротьби з бідністю Oxfam, оприлюдненої в понеділок, 21 січня, в столиці Кенії Найробі.

За даними авторів доповіді, впродовж 2018 року активи багатіїв у цілому зросли на 12 відсотків - приблизно на 2,5 мільярда доларів США на день. На кінець року статки 26 найбагатших людей світу відповідали сукупному доходу половини населення планети, повідомили в керівництві Oxfam, на яке посилається агенція новин AFP. Загалом за останні десять років число мільярдерів у світі зросло майже вдвічі, зазначається в звіті.

Натомість найбідніша частина людства зазнала втрат обсягом 11 відсотків. Щодня найменш матеріально захищені втрачали в цілому 500 мільйонів доларів, наголошується в дослідженні. На думку авторів дослідження, поглибленню прірви між найбагатшими та найбіднішими сприяло насамперед несправедливе оподаткування.

Автори доповіді наголошують, що для подолання соціальної нерівності потрібно фінансувати безкоштовну освіту, сферу охорони здоров'я та соціальне страхування. Крім того, в Oxfam закинули урядам країн світу недостатню боротьбу з ухиленням від податків та несправедливу податкову політику, коли ставки податків для великих корпорацій знижуються, а натомість зростає навантаження на звичайних громадян у вигляді підвищення ставок акцизних зборів та мит.

Не всі згодні з висновками Oxfam

Водночас доповідь Oxfam викликала й критику. Приміром, німецький економіст Андреас Пайхль (Andreas Peichl) заявив, що не зміг відстежити наведені дані про зубожіння біднішої частини населення світу. На його думку, висловлену в інтерв'ю німецькому виданню FAZ, розрахунки Oxfam "не відповідають макроекономічній реальності". Натомість, за його словами, значно вища ймовірність того, що світова економіка зростає, і рівень бідності в світі загалом істотно знижується. Водночас він зауважив, що у частині африканських країн немає достатнього прогресу, а в охоплених кризами країнах Близького Сходу спостерігається регрес. Утім, як наголосив Пайхль, він не поділяє тезу, що "у світі все стає гірше".

Економіст також зазначив, що ситуація може бути подана під певним кутом зору. "Існує ціла індустрія, котра заробляє доповідями про те, що все стає дедалі гірше", - сказав експерт.

Інший погляд на безпритульних Карл-Гайнц, безпритульний 25 років У Німеччині безхатченками є понад 50 000 людей. Ще близько 400 000 осіб не мають даху над головою, але знаходять тимчасове вирішення проблеми. Дехто вважає цих людей непотрібними для суспільства. Проект американського фотоагентства Getty Images і газети fifty-fifty, який видається із залученням безхатченків, хоче змінити це ставлення за допомогою фотографій безпритульних у "нормальних" професіях.

Інший погляд на безпритульних Оптимістичний погляд на життя Здебільшого Карл-Гайнц перебирається з одного міста до іншого, не беручи з собою нічого, крім своїх собаки, кота та гітари. Зараз 62-річний чоловік живе у тимчасовому притулку, але це не заважає йому позитивно ставитися до життя. Карл-Гайнц є частиною команди газети fifty-fifty, а тому й одним з тих, хто постав у суспільстві в новому образі.

Інший погляд на безпритульних Ванесса живе на вулиці вже більше десяти років Троє з чотирьох безпритульних - це чоловіки, але дедалі більше жінок, дітей та підлітків також опиняються на вулиці. Головна проблема в Німеччині - це брак доступного житла. Окрім цього виникають і особисті труднощі, як от розлучення, звільнення з роботи або борги. Скрута безхатченків колосальна, але суспільство її ледь помічає. Їхні життя минають у парках та під мостами.

Інший погляд на безпритульних Зневажливі погляди Коли Ванесса продає газету fifty-fifty, найбільше 36-річній жінці дошкуляють зневажливі погляди перехожих.

Інший погляд на безпритульних Міхаель, безпритульний вже більше 20 років Особливо в густо заселених районах панує жорстка конкуренція на ринку житла. Жертвами стають також мігранти, в тому числі зі Східної Європи, які хотіли, але так і не змогли знайти роботу в Німеччині, а також біженці, які отримали притулок, але котрі не можуть дозволити собі житло за доступними цінами. Люди, які працюють, але заробляють дуже мало, також ризикують опинитися на вулиці.

Інший погляд на безпритульних З вулиці до квартири і назад на вулицю 50-річний Міхаель є одним з найстарших продавців газети fifty-fifty, яка порушує теми самих безпритульних.

Інший погляд на безпритульних Фотопроект триває Проект Repicturing Homeless - фотографії з безпритульними людьми - це лише початок на шляху до того, щоб змінити думку в суспільстві стосовно безхатченків. Фотографам та благодійним організаціям варто об'єднуватися, щоб допомагати ще більшій кількості безпритульних. Автор: Олівер Піпер, Марія Карапата

