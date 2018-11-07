 Звіт ООН з біорізноманіття: Вимирання загрожує мільйону видів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.05.2019

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Новини

Звіт ООН з біорізноманіття: Вимирання загрожує мільйону видів

Стан природи є найгіршим в історії людства - вимирання загрожує мільйону видів, йдеться в звіті ООН з біорізноманіття.

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Стан природи зараз є найгіршим за всю історію людства. Вимирання загрожує близько мільйону видів рослин та тварин, йдеться в першому звіті ООН з біорізноманіття, який був оприлюднений в понеділок, 6 травня. За оцінками, на Землі існують до восьми мільйонів видів.

Як стверджується у звіті, види вимирають в десятки або навіть сотні разів швидше, ніж у минулому, і причиною такого прискорення є діяльність людей. Понад півмільйона наземних видів "мають недостатнє природне середовище для тривалого виживання". Якщо їхнє середовище не буде відновлене, то ці види ймовірно вимруть упродовж десятків років. Ситуація в океанах не є кращою. 

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За останні 27 років кількість летючих комах у заповідниках по всій Німеччині скоротилася на три чверті. Вчені вважають, що головною причиною вимирання комах є використання пестицидів. (19.10.2017)

У звіті перелічені п'ять способів, у які людство впливає на біорізноманіття. По-перше, перетворюючи ліси та луки на сільськогосподарські угіддя та населені пункти. По-друге, надмірно виловлюючи рибу в океані. По-третє, спричиняючи спалюванням викопного палива кліматичні зміни. По-четверте, забруднюючи землю та воду. По-п'яте, дозволяючи інвазивним видам рослин та тварин витісняти аборигенні.

Науковці з усього світу зібралися в Парижі, щоб представити звіт ООН з біорізноманіття, який має близько 1800 сторінок. Висновки звіту мають бути схвалені представниками 109 країн, повідомляє агентство AP.

Нагадаємо, що вчені зафіксували зменшення на три чверті кількості летючих комах по всій Німеччині. Про це стало відомо в жовтні 2018 року зі статті, опублікованої в науковому журналі Plos One. З 1989 року в 63 районах Німеччини вчені за допомогою спеціальних пасток зібрали понад 1,5 тисячі проб комах, вимірюючи при цьому їхню біомасу. За 27 років вона скоротилася в середньому на 76 відсотків.

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