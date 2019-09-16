Звільнення Кличка: Як очільник столиці судиться за посаду

У столиці України розпочався публічний процес у справі мера Віталія Кличка проти прем'єр-міністра України Олексія Гончарука. Окружний адміністративний суд міста Києва у четвер, 14 листопада, почав розгляд позову очільника столиці до Кабінету міністрів та голови уряду.

Віталій Кличко просить визнати протиправними дії КМУ щодо внесення президентові України подання від 4 вересня про звільнення його з посади голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) у зв'язку із закінченням строку повноважень голови держави та просить суд скасувати цю пропозицію.

Кабмін та активісти проти Кличка

Перше підготовче засідання у цій справі мало відбутися ще 31 жовтня, однак його перенесли через неявку саме представників Кличка. Цього разу були присутні усі сторони, однак без публічних осіб. До Окружного суду прийшли також троє активістів, які виступають за звільнення Кличка. Між ними та адвокатом мера Олексієм Шевчуком перед початком засідання відбулася словесна перепалка. "Чим ви гордитеся, своєю роботою?", - заявляли присутні, звинувачуючи Кличка у корупції, незаконній забудові та неналежному виконанні своїх обов’язків.

У залі суду активісти розгорнули плакати із надписами "Звільни Київ від Кличка", "Кличко, зупини своїх ЗЛОбудовників", "Ви ще не пірнули в "гейзери" Кличка?", "Хижацького забудовника Кличка - геть". Уже під час засідання з'ясувалося, що двоє активістів бажають виступити у процесі третьою стороною, оскільки вважають, що рішення у цій справі може вплинути на їхні права та інтереси як жителів Києва. "Чому в Києві йде така боротьба за цю посаду? Порушуються мої права як людини, яка проживає в місті Києві, порушуються права інших людей. Тому що в Києві небезпечно знаходитися, працювати, жити… Постійно падають якісь мости, провалюються автомобілі, будуються незаконні пішохідно-велосипедні спорудження", - пояснювала своє бажання долучитися до справи активістка Оксана Костюкевич. У свою чергу, координатор так званої громадської кампанії "Форум порятунку Києва" Віталій Черняховський закликав суд долучити до засідання особисто Віталія Кличка.

Віталій Кличко називає неконституційними спроби зняти його з посади голови КМДА

Примітно, що сторона Кабміну не стала на сторону активістів і представники заявили про те, що фактично підстав для залучення третіх осіб немає. Натомість адвокати Кличка не заперечували проти залучення до процесу третіх осіб. У результаті суд долучив активістів і щоб дати змогу їм ознайомитися із матеріалами справи, засідання відклали на друге грудня. Розходилися присутні із судової зали уже під вигуки активістів "Кабміну - ганьба".

Претензії до міського голови

В Офісі президента Віталію Кличку закидають "втрату контролю над ситуацією в місті". Глава ОП Андрій Богдан напередодні заявляв, що у Київраді є двоє чи троє так званих "смотрящих" від певних груп депутатів, а Кличку нібито потрібно знаходити з ними компроміс, щоб мати більшість. Мер назвав закиди Богдана "безпідставною брехнею". На початку вересня 2019-го року Кабмін погодив звільнення Кличка з посади голови КМДА та звернувся до Офісу президента щодо цього. Прем'єр Олексій Гончарук заявляв про необхідність посилити позиції міського голови з огляду на нібито існування корупційних схем у місті. У фракції "Слуга народу" запропонували взагалі відмовитися від посад голів обласних держадміністрацій та Київської міської держадміністрації.

3 жовтня Верховна Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про розділення повноважень мера Києва й голови КМДА. Серед авторів документу - народний депутат Олександр Ткаченко, який не приховує зацікавленості посадою глави КМДА. Відповідно до ще одного законопроєкту від "Слуг народу", обирати мера столиці пропонується вже цього грудня, тоді як чергові вибори мера Києва мають відбутися 25 жовтня 2020 року.

Остаточне рішення про звільнення Кличка з посади глави КМДА має ухвалити президент України Володимир Зеленський. Однак наразі рішення щодо Кличка та перевиборів у Києві дещо загальмувалася, жодної позиції від глави держави поки не оголошено.

Боротьба Кличка

Своєю чергою, Віталій Кличко називає спроби свого звільнення неконституційними. За його словами, Кабмін зробив крок до двовладдя і прямого президентського правління у столиці. Кличко також позивається до суду проти керівника Офісу президента Андрія Богдана. Адже саме він звернувся до уряду з листом про внесення президенту подання про його звільнення з посади голови КМДА. Кличко просить суд визнати ці дії протиправними та такими, що вчинені з перевищенням наданих повноважень. Окружний суд міста уже відкрив провадження у цій справі.