 Звільнення Кличка: Як очільник столиці судиться за посаду | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 14.11.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Україна

Звільнення Кличка: Як очільник столиці судиться за посаду

Віталій Кличко судиться з Кабміном через бажання звільнити його з посади голови КМДА. Він просить визнати незаконним вересневе подання прем'єр-міністра.

Суд визнав активістів третьою стороною у процесі за позовом Кличка до Гончарука

Суд визнав активістів третьою стороною у процесі за позовом Кличка до Гончарука

У столиці України розпочався публічний процес у справі мера Віталія Кличка проти прем'єр-міністра України Олексія Гончарука. Окружний адміністративний суд міста Києва у четвер, 14 листопада, почав розгляд позову очільника столиці до Кабінету міністрів та голови уряду.

Віталій Кличко просить визнати протиправними дії КМУ щодо внесення президентові України подання від 4 вересня про звільнення його з посади голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) у зв'язку із закінченням строку повноважень голови держави та просить суд скасувати цю пропозицію.

Кабмін та активісти проти Кличка

Перше підготовче засідання у цій справі мало відбутися ще 31 жовтня, однак його перенесли через неявку саме представників Кличка. Цього разу були присутні усі сторони, однак без публічних осіб. До Окружного суду прийшли також троє активістів, які виступають за звільнення Кличка. Між ними та адвокатом мера Олексієм Шевчуком перед початком засідання відбулася словесна перепалка. "Чим ви гордитеся, своєю роботою?", - заявляли присутні, звинувачуючи Кличка у корупції, незаконній забудові та неналежному виконанні своїх обов’язків.

У залі суду активісти розгорнули плакати із надписами "Звільни Київ від Кличка", "Кличко, зупини своїх ЗЛОбудовників", "Ви ще не пірнули в "гейзери" Кличка?", "Хижацького забудовника Кличка - геть".  Уже під час засідання з'ясувалося, що двоє активістів бажають виступити у процесі третьою стороною, оскільки вважають, що рішення у цій справі може вплинути на їхні права та інтереси як жителів Києва. "Чому в Києві йде така боротьба за цю посаду? Порушуються мої права як людини, яка проживає в місті Києві, порушуються права інших людей. Тому що в Києві небезпечно знаходитися, працювати, жити… Постійно падають якісь мости, провалюються автомобілі, будуються незаконні пішохідно-велосипедні спорудження", - пояснювала своє бажання долучитися до справи активістка Оксана Костюкевич. У свою чергу, координатор так званої громадської кампанії "Форум порятунку Києва" Віталій Черняховський закликав суд долучити до засідання особисто Віталія Кличка.

Віталій Кличко називає неконституційними спроби зняти його з посади голови КМДА

Віталій Кличко називає неконституційними спроби зняти його з посади голови КМДА

Примітно, що сторона Кабміну не стала на сторону активістів і представники заявили про те, що фактично підстав для залучення третіх осіб немає. Натомість адвокати Кличка не заперечували проти залучення до процесу третіх осіб.  У результаті суд долучив активістів і щоб дати змогу їм ознайомитися із матеріалами справи, засідання відклали на друге грудня. Розходилися присутні із судової зали уже під вигуки активістів "Кабміну - ганьба".

DW.COM

Голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко хоче через суд скасувати подання про своє звільнення. Суд вирішує питання про відкриття провадження. (30.09.2019)

Як справжній чемпіон, Віталій Кличко готовий вийти на політичний ринг для захисту свого статусу мера Києва. Журналіст Сергій Руденко про майбутні вибори в Києві - спеціально для DW. (20.09.2019)

Претензії до міського голови

В Офісі президента Віталію Кличку закидають "втрату контролю над ситуацією в місті". Глава ОП Андрій Богдан напередодні заявляв, що у Київраді є двоє чи троє так званих "смотрящих" від певних груп депутатів, а Кличку нібито потрібно знаходити з ними компроміс, щоб мати більшість. Мер назвав закиди Богдана "безпідставною брехнею". На початку вересня 2019-го року Кабмін погодив звільнення Кличка з посади голови КМДА та звернувся до Офісу президента щодо цього. Прем'єр Олексій Гончарук заявляв про необхідність посилити позиції міського голови з огляду на нібито існування корупційних схем у місті.  У фракції "Слуга народу" запропонували взагалі відмовитися від посад голів обласних держадміністрацій та Київської міської держадміністрації.

3 жовтня Верховна Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про розділення повноважень мера Києва й голови КМДА. Серед авторів документу - народний депутат Олександр Ткаченко, який не приховує зацікавленості посадою глави КМДА. Відповідно до ще одного законопроєкту від "Слуг народу", обирати мера столиці пропонується вже цього грудня, тоді як чергові вибори мера Києва мають відбутися 25 жовтня 2020 року.

Остаточне рішення про звільнення Кличка з посади глави КМДА має ухвалити президент України Володимир Зеленський. Однак наразі рішення щодо Кличка та перевиборів у Києві дещо загальмувалася,  жодної позиції від глави держави поки не оголошено.

Боротьба Кличка

Своєю чергою, Віталій Кличко називає спроби свого звільнення неконституційними. За його словами, Кабмін зробив крок до двовладдя і прямого президентського правління у столиці.  Кличко також позивається до суду проти керівника Офісу президента Андрія Богдана. Адже саме він звернувся до уряду з листом про внесення президенту подання про його звільнення з посади голови КМДА.  Кличко просить суд визнати ці дії протиправними та такими, що вчинені з перевищенням наданих повноважень. Окружний суд міста уже відкрив провадження у цій справі.

Дивитись відео 07:08

Кличко, Зеленський і КМДА: чим (не)загрожує двовладдя у Києві (13.09.2019)

Аудіо й відео до теми

Кличко, Зеленський і КМДА: чим (не)загрожує двовладдя у Києві (13.09.2019)  

Також за темою

Deutschland CDU-Parteitag in Hamburg Vitali Klitschko

Віталій Кличко ініціює фінансову перевірку діяльності КМДА 16.09.2019

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до Державної аудиторської служби України з проханням провести аудит діяльності КМДА. Раніше того ж дня про фінперевірку заявив депутат від партії "Слуга народу" Олександр Ткаченко.

Ukraine Kommunalwahl Rathaus in Kiew

Зміни до закону про Київ: кінець децентралізації чи її поступ? 17.09.2019

Форсінг "Слуги народу" на Київ триває - вже у грудні тут можуть відбутись позачергові вибори мера та депутатів міськради. Мер Києва Кличко тримає удари і попереджає, що місцеве самоврядування в столиці зруйнується.

Deutschland CDU-Parteitag in Hamburg Vitali Klitschko

НАБУ відкрило провадження щодо Віталія Кличка - ЗМІ 01.11.2019

Національне антикорупційне бюро України розпочало провадження щодо мера Києва Віталія Кличка. Це сталося на вимогу антикорупційного суду.

Реклама

Докладно

Суд визнав активістів третьою стороною у процесі за позовом Кличка до Гончарука

Як Кличко судиться за посаду

Віталій Кличко судиться з Кабміном через бажання звільнити його з посади голови КМДА.  

Північний потік-2 вже на 95% збудований, та чи запрацює?

"Північний потік-2" і Газова директива ЄС (відео)

Німецький Бундестаг схвалив Газову директиву ЄС, під яку підпадає і російський газопровід "Північний потік-2".  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  