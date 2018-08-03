Звільнений в РФ активіст Костенко повернувся в Україну - Геращенко

Звільнений із російської в'язниці український активіст Олександр Костенко у понеділок, 6 серпня, разом з українськими консулами перетнув російсько-український кордон. Про це повідомила перша заступниця голови Верховної Ради України та представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) Ірина Геращенко. За її словами, планується, що ввечері вони будуть у Києві.

"Українська сторона і надалі робитиме все для підтримки наших незаконно ув'язнених в РФ громадян, незалежно від їхніх поглядів, переконань, чи можливих запитань до них з боку українських правоохоронних органів", - написала Геращенко на своїй сторінці в Facebook.

Активіста Олександра Костенка заарештували в 2015 році в Сімферополі. Йому інкримінували завдання травм колишньому працівникові "Беркуту" під час масових протестів у Києві в лютому 2014 року. Згідно з версією слідства, він начебто кинув камінь у працівника кримського підрозділу "Беркуту". Також Костенко нібито зберігав за місцем проживання у Сімферополі зброю без відповідного дозволу. Активіст провину не визнав.

Київський районний суд Сімферополя в анексованому Росією Криму ухвалив Костенкові обвинувальний вирок і призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на чотири роки та два місяці. Він відбував покарання у виправній колонії у місті Кірово-Чепецьк (Кіровська область). 3 серпня він вийшов на волю.

Дивитись відео 01:41 Now live 01:41 хв Поділитись Європарламент: політв'язні Кремля та полонені сепаратистів мають бути звільнені (16.03.2017) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/2ZLxJ Європарламент: політв'язні Кремля та полонені сепаратистів мають бути звільнені (16.03.2017)