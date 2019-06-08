 Зведення ООС: Один українській військовий загинув на Донбасі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.06.2019

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Новини

Зведення ООС: Один українській військовий загинув на Донбасі

З початку доби 19 червня на Донбасі внаслідок обстрілу бойовиків загинув один український військовий. Ще один зазнав поранень.

На Донбасі загинув українаський військовий

На Донбасі загинув українаський військовий

Один український військовослужбовець загинув і ще один був поранений на Сході України в середу, 19 червня, внаслідок обстрілів, здійснених проросійськими бойовиками. Про це повідомив прес-центр операції об'єднаних сил (ООС) на сторінці в соцмережі Facebook.

DW.COM

Запропонована українською стороною ініціатива про заборону вогню на Донбасі стосується очевидних провокацій з районів із цивільними об'єктами, запевнив представник України у ТКГ Леонід Кучма. (06.06.2019)

Президент України Володимир Зеленський уперше відвідав передові позицій українських військ на Луганщині. (27.05.2019)

Повідомляється також, що напередодні, 18 червня, проросійські сепаратисти 11 разів порушили припинення вогню, обстрілявши позиції українських військових з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Чотири рази бойовики обстріляли українські позиції із застосуванням заборонених мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм.

Зокрема, обстріли велись поблизу міст Авдіївка, Красногорівка, населених пунктів Піски, Верхньоторецьке, Водяне та інших. У штабі ООС повідомили, що на кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь.

Нагадаємо, на початку червня представник України в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кучма ініціював заборону "вогню у відповідь" на Донбасі з боку українських військових. Пізніше він пояснив, що мав на увазі ситуації "очевидних провокацій, що здійснюються з районів із цивільними об'єктами".  

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