Збірна України обіграла футболістів Португалії та вийшла на Євро-2020

Збірна України з футболу ввечері у понеділок, 14 жовтня, обіграла чемпіона Європи - команду Португалії з рахунком 2:1 та достроково вийшла на чемпіонат Європи 2020 року. Матч відбіркової частини турніру у групі В, який відбувся на стадіоні "Олімпійський" в Києві, завершився рахунком 2:1.

На шостій хвилині рахунок у матчі відкрив нападник Роман Яремчук, зігравши на добиванні після подачі кутового і удару головою захисника Сергія Кривцова, повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна". На 27-й хвилині після прострілу лівого захисника Віталія Миколенка Андрій Ярмоленко подвоїв рахунок.

У другому таймі, на 72-й хвилині, португальці заробили пенальті, який реалізував Кріштіану Роналду, а з поля був видалений Тарас Степаненко. Але українські гравці зуміли втримати переможний рахунок і достроково оформили вихід на чемпіонат Європи.

Після семи матчів з восьми Україна набрала 19 очок у своїй групі. У Португалії після шести матчів 11 очок, у Сербії після шести матчів - 10 очок.