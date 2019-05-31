 Збірна України обіграла футболістів Португалії та вийшла на Євро-2020 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.10.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Збірна України обіграла футболістів Португалії та вийшла на Євро-2020

Українська збірна з футболу перемогла команду Португалії з рахунком 2:1 та гарантувала собі участь у фінальній частині турніру.

UEFA EURO 2020 - Portugal - Ukraine (picture-alliance/STR)

Збірна України з футболу ввечері у понеділок, 14 жовтня, обіграла чемпіона Європи - команду Португалії з рахунком 2:1 та достроково вийшла на чемпіонат Європи 2020 року. Матч відбіркової частини турніру у групі В, який відбувся на стадіоні "Олімпійський" в Києві, завершився рахунком 2:1.

На шостій хвилині рахунок у матчі відкрив нападник Роман Яремчук, зігравши на добиванні після подачі кутового і удару головою захисника Сергія Кривцова, повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна". На 27-й хвилині після прострілу лівого захисника Віталія Миколенка Андрій Ярмоленко подвоїв рахунок.

UEFA EURO 2020 - Portugal - Ukraine (picture-alliance/AP/E. Lukatsky)

У другому таймі, на 72-й хвилині, португальці заробили пенальті, який реалізував Кріштіану Роналду, а з поля був видалений Тарас Степаненко. Але українські гравці зуміли втримати переможний рахунок і достроково оформили вихід на чемпіонат Європи.

Після семи матчів з восьми Україна набрала 19 очок у своїй групі. У Португалії після шести матчів 11 очок, у Сербії після шести матчів - 10 очок.

Дивитись відео 00:44

"Слава Україні!": українці обвалили рейтинг ФІФА (10.07.2018)

DW.COM

Україна перемогла у молодіжному ЧС-2019 з футболу

Вперше в історії українська молодіжна збірна з футболу перемогла у Чемпіонаті світу. Її матч з командою Південної Кореї завершився з рахунком 3:1. (15.06.2019)  

Жіноча збірна США з футболу учетверте виграла Чемпіонат світу

У фінальному матчі в Ліоні американки перемогли з рахунком 2:0 збірну Нідерландів. Кращою гравчинею турніру визнано американку Меган Рапіноу. (07.07.2019)  

УЄФА переказала сотні мільйонів євро для ФФУ офшору, пов'язаному з Суркісом - Spiegel

УЄФА роками переказувала кошти для ФФУ офшорній компанії, за якою стоїть Ігор Суркіс. Сума становила близько 380 мільйонів євро. ФФУ в 2015 році нібито просила припинити виплати на рахунок фірми, однак за рік передумала. (07.09.2019)  

Аудіо й відео до теми

"Слава Україні!": українці обвалили рейтинг ФІФА (10.07.2018)  

Також за темою

Fußball Nationalmannschaft Amsterdam Jogi Löw

Тренер національної збірної Німеччини з футболу Йоахім Лев потрапив до лікарні 31.05.2019

Головний тренер збірної Німеччини з футболу буде змушений пропустити два матчі кваліфікаційного відбору на Євро-2020.

UEFA Euro 2020

Стало відомо, хто з ким гратиме у відбірковому турнірі Євро-2020 02.12.2018

У Дубліні пройшло жеребкування відбіркового туру Євро-2020. Україна зіграє в групі "B" зі збірними Португалії, Сербії, Литви та Люксембургу.

Wahl in der Ukraine

Перемога не "по приколу": як зустрічали результати виборів в штабі Зеленського 31.03.2019

Володимир Зеленський впевнено лідирує в першому турі виборів. За даними Національного екзит-полу він набирає понад 30 відсотків голосів. DW спостерігала за роботою його штабу в неділю.

Реклама

Докладно

Учасники акії Ні - капітуляції в Києві

Від фермерів до націоналістів-радикалів: протести в Києві

День захисника України відзначили акціями, в яких взяли участь ветерани війни на Донбасі, націоналісти та фермери.  

Літак авіакомпанії Condor, дочки Thomas Cook

Брюссель погодив 380 мільйонів кредиту "доньці" Thomas Cook

Кредит допоможе компанії Condor належним чином надавати послуги в інтересах авіапасажирів, запевняють у Брюсселі.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  