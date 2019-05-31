Збірна України обіграла футболістів Португалії та вийшла на Євро-2020

Українська збірна з футболу перемогла команду Португалії з рахунком 2:1 та гарантувала собі участь у фінальній частині турніру.
Збірна України з футболу ввечері у понеділок, 14 жовтня, обіграла чемпіона Європи - команду Португалії з рахунком 2:1 та достроково вийшла на чемпіонат Європи 2020 року. Матч відбіркової частини турніру у групі В, який відбувся на стадіоні "Олімпійський" в Києві, завершився рахунком 2:1.
На шостій хвилині рахунок у матчі відкрив нападник Роман Яремчук, зігравши на добиванні після подачі кутового і удару головою захисника Сергія Кривцова, повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна". На 27-й хвилині після прострілу лівого захисника Віталія Миколенка Андрій Ярмоленко подвоїв рахунок.
У другому таймі, на 72-й хвилині, португальці заробили пенальті, який реалізував Кріштіану Роналду, а з поля був видалений Тарас Степаненко. Але українські гравці зуміли втримати переможний рахунок і достроково оформили вихід на чемпіонат Європи.
Після семи матчів з восьми Україна набрала 19 очок у своїй групі. У Португалії після шести матчів 11 очок, у Сербії після шести матчів - 10 очок.
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