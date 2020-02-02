Збиття літака МАУ: Іран запевняє, що продовжить співпрацю при розслідуванні

В Ірані запевнили, що продовжать співпрацювати з іншими країнами у розслідуванні збиття літака "Міжнародних авіаліній України" (МАУ) біля Тегерана. Про це йдеться у заяві Організації цивільної авіації Ірану, опублікованій у вівторок, 4 лютого. Крім того, Тегеран просить "не політизувати" катастрофу.

"Звісно, від усіх сторін очікується, що вони уникатимуть політизації цієї аварії, а також не перешкоджатимуть технічному та спеціалізованому розслідуванню", - зазначили в Організації цивільної авіації Ірану, цитує інформагентство Reuters. В організації також запевнили, що вона не була попереджена про будь-які запуски ракет перед збиттям українського літака.

П'ять країн вимагають від Ірану віддати "чорні скриньки"

Цього ж дня на сайті міністерства закордонних справ Канади з'явилося повідомлення про підсумки телеконференції представників п'яти країн, громадяни яких загинули внаслідок збиття літака МАУ: України, Канади, Швеції, Афганістану та Великобританії.

"Усі країни стурбовані тим, що Іран не передає "чорні скриньки". Додаток 13 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію вимагає, щоб це відбулося без зволікань", - йдеться у повідомленні.

В інтернеті з'явився аудіозапис розмови пілота

Нещодавно в інтернеті з'явився аудізапис розмови пілота іранського літака з командно-диспетчерським пунктом аеропорту Тегерана. Про цей запис говорив і президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу "1+1". За словами Зеленського, іранський літак якраз йшов на посадку і його пілот бачив, як в напрямку літака МАУ летіла ракета. Пілот сказав, що бачив предмет, схожий на ракету, англійською та перською мовами. "Дійсно, це доводить, що іранська сторона знала з самого початку, що наш літак збила ракета, це їм було відомо вже на момент збиття", - заявив Зеленський в інтерв'ю.

Тегеран у відповідь 3 лютого звинуватив українську владу у витоку "конфіденційних доказів" і сказав, що більше не ділитиметься з Україною даними щодо розслідування.

Нагадаємо, літак компанії МАУ Boeing 737, що виконував рейс Тегеран-Київ, розбився вранці 8 січня невдовзі після вильоту з аеропорту. Усі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу загинули.

11 січня іранська влада визнала, що Boeing помилково збили іранські військові. Президент Ірану Хасан Роухані пообіцяв, що усі причетні до збиття літака МАУ будуть покарані. В країні вже затримали кількох осіб, які можуть бути причетні до цієї трагедії.

Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання Літак упав невдовзі після вильоту Лайнер "Міжнародних авіаліній України" (МАУ), що летів рейсом PS752 Тегеран - Київ, зник з радарів через кілька хвилин після вильоту і впав у передмісті Тегерана о 6:10 за місцевим часом 8 січня. Усі 176 людей на борту, серед яких 11 українців, загинули. У літаку також перебували громадяни Ірану, Канади та інших держав.

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Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання Висновки іранських слідчих Іранська комісія з розслідування причин трагедії 9 січня повідомила, що літак загорівся в повітрі. За її даними, екіпаж лайнера намагався повернути літак в аеропорт Тегерана. При цьому, як повідомлялося, прохання про допомогу через радіозв'язок від екіпажу не надходило. І лише через два дні після цього Іран визнав факт збиття літака.

Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання Іран взяв на себе відповідальність за збиття літака Командувач аерокосмічними силами Корпусу вартових ісламської револції (КВІР) Амір-Алі Хаджізаде 11 січня заявив, що його підрозділ бере на себе "повну відповідальність" за ненавмисне збиття літака МАУ поблизу Тегерана. За його словами, літак був помилково ідентифікований як крилата ракета, і в його напрямку було запущено ракету малого радіусу дії, яка вибухнула поруч з лайнером. Автор: Інна Завгородня, Лілія Ржеутська

