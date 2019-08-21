За 20 років кожен третій житель ФРН матиме міграційне походження - прогноз

Через 20 років кожна третя людина в Німеччині матиме міграційне походження, а у великих містах частка мігрантів та їхніх нащадків сягне 70 відсотків, заявив керівник дослідницької групи у сфері міграції Інституту досліджень ринку праці (IAB) Герберт Брюкер (Herbert Brücker) в інтерв'ю німецькому виданню Welt, котре було оприлюднене в понеділок, 4 листопада.

"Німеччина буде більш різнобарвною (...) Наразі близько чверті людей у ​​Німеччині мають міграційне походження, а через 20 років ця частка становитиме щонайменше 35 відсотків, а може й перевищити 40 відсотків", - заявив Брюкер.

За його словами, місто Франкфурт-на-Майні - хороший приклад цієї тенденції. "Там вже зараз кожен другий має міграційне походження", - зазначив дослідник. А в столиці ФРН Берліні зараз проживає 35 відсотків осіб з міграційним походженням, наводить дані Брюкер. "Те, що ми сьогодні бачимо у великих містах, буде нормальним для країни загалом. І в такому місті, як Франкфурт, ми матимемо частку мігрантів від 65 до 70 відсотків", - додав Брюкер.

Водночас він наголосив на хибності уявлення про те, що в майбутньому в країні буде "меншість" німців та "більшість" мігрантів. "Німці завжди будуть найбільшою групою. Натомість мігранти дуже різноманітні, деякі - мусульмани, деякі буддисти, більшість - християни, деякі мають наукові ступені, інші - працівники робочих професій", - зауважив дослідник.

ФРН потребуватиме 400 тисяч мігрантів на рік

Також у Федеральному інституті досліджень зайнятості зазначили, що до 2060 року Німеччина потребуватиме близько 400 тисяч мігрантів на рік для підтримки необхідного рівня працездатного населення та економіки країни загалом. "У сфері міграції ми конкуруємо з іншими країнами. Це стосується як висококваліфікованих, так і для низькокваліфікованих працівників", - сказав Брюкер.

За його словами, вже зараз стає зрозумілим, що в майбутньому до Німеччини потраплятиме дедалі менше мігрантів з Європи. "Потенціал мігрантів із східних країн-членів ЄС, таких як Румунія та Болгарія, а також з Іспанії чи Португалії, все більше вичерпується", - звертає увагу Брюкер.

На його думку, з цієї причини Німеччина повинна все більше відкриватися для інших країн, зокрема для Західних Балкан чи України.

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