За підпалом центру угорців в Ужгороді стоїть журналіст з ФРН - ЗМІ

Організатор підпалу угорського центру в Ужгороді, який було скоєно в лютому минулого року, Міхал Прокопович на суді в Польщі назвав натхненника злочину. За його словами, на вчинення підпалу його надихнув німецький журналіст Мануель Оксенрайтер (Manuel Ochsenreiter), відомий прокремлівськими поглядами. Про це в понеділок, 14 січня, повідомило "Радіо Свобода".

"Усі дії були здійснені згідно з чіткими інструкціями Мануеля Оксенрайтера. Моєї ініціативи в цьому не було. Основною метою було не розпалити міжнаціональну ворожнечу, а скомпрометувати "українських бандерівців", - заявив Міхал Прокопович. Також підозрюваний заявив, що передавав інструкції іншим паліям за допомогою месенджерів.

Сам Оксенрайтер свою причетність до підпалу Угорського культурного центру заперечував, назвавши цю версію "нісенітницею". Він є редактором правого німецького журналу Zuerst!, протягом останніх п'яти років часто виступав у російських державних засобах масової інформації, висловлюючи підтримку проросійським бойовикам на Донбасі, повідомляє видання "Українська правда". В останні місяці він також працював консультантом депутата німецького парламенту від популістської партії "Альтернатива для Німеччини" Маркуса Фронмаєра (Markus Frohnmaier).

Нагадаємо, що Угорський культурний центр в Ужгороді підпалили 4 лютого 2018 року. Згідно з матеріалам справи, замовник підпалу - "німецький журналіст", ім'я якого досі не називали. Підпал скоїли троє громадян Польщі. Двоє із них були членами неофашистського руху "Фаланга", а третій, організатор, був також членом ультраправої партії "Зміна". Двоє підозрюваних, Міхал Прокопович і Томаш Рафал Шимковяк, відмовлялися визнавати свою провину, але третій, Адріан Марґлевський, погодився співпрацювати зі слідством.