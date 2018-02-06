За несплату аліментів виїзд за кордон обмежений 120 тисячам українців

120 тисячам українцям обмежений виїзд за межі України через заборгованість зі сплати аліментів. Про це у четвер, 2 січня, повідомляє Державна прикордонна служба.

"У базах даних прикордонників на сьогодні було близько 120 тисяч людей, яким виконавчими службами обмежений виїзд за межі України через несплату аліментів", - йдеться на сайті українського відомства. Держприкордонслужба рекомендує перевірити свою наявність у базі неплатників перед плануванням поїздки за кордон.

В єдиному реєстрі боржників, розміщеному на сайті міністерства юстиції, станом на 2 січня міститься список зі 165 тисяч осіб, які мають заборгованість по аліментах.