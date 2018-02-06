 За несплату аліментів виїзд за кордон обмежений 120 тисячам українців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.01.2020

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Новини

За несплату аліментів виїзд за кордон обмежений 120 тисячам українців

Українські прикордонники рекомендують перед плануванням подорожей перевіряти наявність свого прізвища у реєстрі боржників.

Боржники по аліментах не можуть виїжджати з України

Боржники по аліментах не можуть виїжджати з України

DW.COM

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120 тисячам українцям обмежений виїзд за межі України через заборгованість зі сплати аліментів. Про це у четвер, 2 січня, повідомляє Державна прикордонна служба.

"У базах даних прикордонників на сьогодні було близько 120 тисяч людей, яким виконавчими службами обмежений виїзд за межі України через несплату аліментів", - йдеться на сайті українського відомства. Держприкордонслужба рекомендує перевірити свою наявність у базі неплатників перед плануванням поїздки за кордон.

В єдиному реєстрі боржників, розміщеному на сайті міністерства юстиції, станом на 2 січня міститься список зі 165 тисяч осіб, які мають заборгованість по аліментах.

Дивитись відео 01:54

Аліменти у Німеччині: як захищені діти? (06.02.2018)

Посилання в інтернеті

Єдиний реєстр боржників

Аудіо й відео до теми

Аліменти у Німеччині: як захищені діти? (06.02.2018)  

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