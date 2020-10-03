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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Західний Берлін".
Західним Берліном називали ту частину Берліна, яка після Другої світової війни опинилась в американському, французькому та британському секторах окупації, котрий існував з 1945 до 1990 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.