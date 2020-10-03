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Західний Берлін

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Західний Берлін".

Західним Берліном називали ту частину Берліна, яка після Другої світової війни опинилась в американському, французькому та британському секторах окупації, котрий існував з 1945 до 1990 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Берлін до і після возз'єднання Німеччини (фотогалерея) 03.10.2020

Столиця Німеччини Берлін є водночас як символом поділу Німеччини після Другої світової війни, так і символом її возз'єднання у 1990 році. Фоторепортаж із Берліна - тоді й сьогодні.
Берлін до і після возз'єднання Німеччини

Берлін до і після возз'єднання Німеччини 03.10.2020

Столиця Німеччини Берлін є водночас як символом поділу Німеччини після Другої світової війни, так і символом її возз'єднання у 1990 році. Фоторепортаж із Берліна - тоді й сьогодні.
У Берліні відсвяткували 70-річчя зняття радянської блокади

У Берліні відсвяткували 70-річчя зняття радянської блокади 12.05.2019

У святкуванні зняття блокади Західного Берліна на території колишнього аеропорту Темпельгоф взяли участь мер міста, міністр юстиції ФРН, а також найвідоміший льотчик часів функціонування повітряного мосту.
Берлін: суперечки навколо Чекпойнт Чарлі (фоторепортаж)

Берлін: суперечки навколо "Чекпойнт Чарлі" (фоторепортаж) 18.01.2019

Колишній пропускний пункт між Східним та Західним Берліном символізує нині подолане розділення Німеччини, але він розколює берлінських політиків. Єдині вони лише в одному - на цьому місці має бути офіційний музей.
Берлін: суперечки навколо Чекпойнт Чарлі

Берлін: суперечки навколо "Чекпойнт Чарлі" 18.01.2019

Колишній пропускний пункт між Східним та Західним Берліном символізує нині подолане розділення Німеччини, але він розколює берлінських політиків. Єдині вони лише в одному - на цьому місці має бути офіційний музей.

Меморіал "Берлінський мур": півтора кілометра історії (13.09.2018) 13.09.2018

Відвідуючи німецьку столицю, можна завітати до меморіалу "Берлінський мур". Він нагадує про те, як розділення Берліна стало трагедією для жителів міста.
У Німеччині вшанували пам'ять загиблих на Берлінському мурі

У Німеччині вшанували пам'ять загиблих на Берлінському мурі 13.08.2017

З нагоди 56-тих роковин зведення Берлінського муру німецьки політики вшанували пам'ять загиблих, які намагалися його перетнути за часів НДР. Щонайменше 140 людей померли тоді від рук комуністичного режиму.

Вибори в столиці Німеччини: як голосував східний та західний Берлін? (19.09.2016) 19.09.2016

Правляча коаліція несподівано отримала історичний мінімум голосів. Але спостерігачів більше здивувало те, наскільки різні політичні вподобання берлінців.

Берлінський "Палац сліз": музей розділеного міста (08.08.2016) 08.08.2016

Берлінський мур упродовж 28 років розділяв не лише Східний і Західний Берлін, а й сотні родин. Про те, як їм жилося в часи до Возз'єднання, розповідає експозиція в будівлі колишнього контрольно-пропускного пункту.
Падіння Берлінського муру: Віхи мирної революції в Німеччині

Падіння Берлінського муру: Віхи мирної революції в Німеччині 07.11.2014

Це був зірковий час німецької історії. Лише кілька слів з вуст одного з керівників НДР 9 листопада 1989 року здійняли маси й за лічені дні призвели до падіння режиму в Східній Німеччині.
Альтернативні 80-ті: субкультура Західного Берліна

Альтернативні 80-ті: субкультура Західного Берліна 25.02.2013

"Де ми зараз?" - так називається новий хіт Девіда Боуї. Це ностальгійний погляд на Західний Берлін, де співак творив свої найкращі шлягери. Що надихало його в цьому місті?
Берлінський мур постане знову – у вигляді фотографій

Берлінський мур постане знову – у вигляді фотографій 14.06.2011

У столиці ФРН згадують подію, що стала символом поділу не лише окремого міста та країни, а й усього континенту. 50 років тому керівництво Східної Німеччини вирішило розділити муром Східний та Західний Берлін.
Прийшли переможцями – пішли друзями

Прийшли переможцями – пішли друзями 12.09.2004

Десять років тому останні війська союзників залишили Західний Берлін. Кілька десятиліть американські, британські та французькі підрозділи гарантували безпеку міста.