 Захист Януковича оскаржив вирок у справі про держзраду | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.02.2019

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Новини

Захист Януковича оскаржив вирок у справі про держзраду

Представники захисту екс-президента України Віктора Януковича подали апеляцію на вирок Оболонського суду, яким його було визнано винним у державній зраді та засуджено до 13 років ув'язнення.

Віктор Янукович під час прес-конференції у Москві, 6 лютого 2019 року

Віктор Янукович під час прес-конференції у Москві, 6 лютого 2019 року

Адвокати колишнього президента України Віктора Януковича з адвокатського об'єднання Aver Lex подали апеляційну скаргу на обвинувальний вирок Оболонського районного суду Києва у справі про державну зраду, згідно з яким екс-президента було засуджено до 13 років позбавлення волі. Апеляція була подана у п'ятницю, 22 лютого, до Київського апеляційного суду через Оболонський суд, повідомила прес-служба адвокатського об'єднання, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

"З правової точки зору вирок Оболонського районного суду повністю незаконний і необґрунтований, оскільки базується на сфальсифікованій справі. Однобока позиція суду в оцінці доказів, численні серйозні порушення норм кримінального законодавства - все це викладено на понад 190 сторінках нашої апеляційної скарги", - зазначив адвокат Віталій Сердюк.

Крім того, він зазначив, що апеляція, раніше подана адвокатом Центру безоплатної вторинної правової допомоги Юрієм Рябоволом, є незаконною. "Віктор Янукович неодноразово офіційно висловлював свою позицію про те, що не потребує послуг будь-якого державного адвоката, тим паче, коли його дії координуються з представниками Генеральної прокуратури України", - наголосив Сердюк.

За його словами, стосовно адвоката Рябовола вже подано заяву про скоєння ним злочину за статтею Кримінального кодексу щодо представництва в суді без повноважень, а також скаргу до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури України про притягнення його до дисциплінарної відповідальності - позбавлення права займатися адвокатською діяльністю. 

DW.COM

Третій термін для екс-президента України, що вже двічі побував у тюрмі, розпочався задовго до оголошення йому обвинувального вироку. Він уже п'ять років перебуває в добровільному полоні в Путіна, вважає Сергій Руденко. (25.01.2019)

Юрій Луценко заявив, що Генпрокуратура України не буде оскаржувати вирок екс-президенту Віктору Януковичу в справі про держзраду, а хоче натомість сконцентруватися на доведенні інших злочинів, які вона йому закидає. (01.02.2019)

Нагадаємо, 24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва засудив Віктора Януковича до 13 років позбавлення волі за державну зраду та пособництво у веденні агресивної війни проти України з боку Російської Федерації. Водночас суд визнав невинним Януковича за обвинуваченням у пособництві посяганню на територіальну цілісність України, що призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків.

Кримінальне провадження стосовно Януковича розглядалося за спеціальною (заочною) процедурою у зв'язку з тим, що обвинувачений перебуває на території РФ. 1 лютого генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що ГПУ не подаватиме свою апеляцію у цій справі.

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