Захист Януковича оскаржив вирок у справі про держзраду

Адвокати колишнього президента України Віктора Януковича з адвокатського об'єднання Aver Lex подали апеляційну скаргу на обвинувальний вирок Оболонського районного суду Києва у справі про державну зраду, згідно з яким екс-президента було засуджено до 13 років позбавлення волі. Апеляція була подана у п'ятницю, 22 лютого, до Київського апеляційного суду через Оболонський суд, повідомила прес-служба адвокатського об'єднання, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

"З правової точки зору вирок Оболонського районного суду повністю незаконний і необґрунтований, оскільки базується на сфальсифікованій справі. Однобока позиція суду в оцінці доказів, численні серйозні порушення норм кримінального законодавства - все це викладено на понад 190 сторінках нашої апеляційної скарги", - зазначив адвокат Віталій Сердюк.

Крім того, він зазначив, що апеляція, раніше подана адвокатом Центру безоплатної вторинної правової допомоги Юрієм Рябоволом, є незаконною. "Віктор Янукович неодноразово офіційно висловлював свою позицію про те, що не потребує послуг будь-якого державного адвоката, тим паче, коли його дії координуються з представниками Генеральної прокуратури України", - наголосив Сердюк.

За його словами, стосовно адвоката Рябовола вже подано заяву про скоєння ним злочину за статтею Кримінального кодексу щодо представництва в суді без повноважень, а також скаргу до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури України про притягнення його до дисциплінарної відповідальності - позбавлення права займатися адвокатською діяльністю.

Нагадаємо, 24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва засудив Віктора Януковича до 13 років позбавлення волі за державну зраду та пособництво у веденні агресивної війни проти України з боку Російської Федерації. Водночас суд визнав невинним Януковича за обвинуваченням у пособництві посяганню на територіальну цілісність України, що призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків.

Кримінальне провадження стосовно Януковича розглядалося за спеціальною (заочною) процедурою у зв'язку з тим, що обвинувачений перебуває на території РФ. 1 лютого генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що ГПУ не подаватиме свою апеляцію у цій справі.