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Захист тварин

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "захист тварин".

Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Як німецькі зоопарки допомагають українським колегам пережити війну

Як німецькі зоопарки допомагають українським колегам пережити війну 12.04.2022

Війна - це лихо як для людей, так і для тварин. Звірі з українських зоопарків потребують допомоги, тож німецькі й європейські звіринці відгукнулися на їхню біду.
Як сміття допомагає вижити в часи економічної кризи - Європа у фокусі (відео)

Як сміття допомагає вижити в часи економічної кризи - "Європа у фокусі" (відео) 17.01.2022

Турецькі збирачі сміття проти економічної кризи. Доставка пошти в російській тайзі. Зима після повені у ФРН.

Як сміття допомагає вижити в часи економічної кризи - "Європа у фокусі" (17.01.2022) 17.01.2022

Турецькі збирачі сміття проти економічної кризи. Як доставляють пошту в російській тайзі. Чим відрізняються фуа-гра і фу-гра у Великобританії. Як виживають постраждалі від повені в ФРН. Які скарби можна знайти в Альпах.
У Франції ухвалили закон про заборону виступів диких тварин у цирках

У Франції ухвалили закон про заборону виступів диких тварин у цирках 20.11.2021

У Франції посилили покарання за жорстоке поводження з тваринами до п'яти років позбавлення волі та штрафу в розмірі 75 тисяч євро.

В Україні оновили перелік небезпечних порід собак, для яких потрібен намордник

В Україні оновили перелік небезпечних порід собак, для яких потрібен намордник 11.11.2021

Німецьку вівчарку, лабрадора-ретривера, сенбернара і хаскі виключено з переліку небезпечних порід собак в Україні. Список порід собак, яких треба вигулювати на повідку та з намордником, суттєво скоротили.

Кішка, яка подорожує світом на мотоциклі (05.11.2021) 05.11.2021

Моґлі - не зовсім звичайна кішка. Вона подорожує на мотоциклі зі своїм власником Мартіном. В дорозі вони вже чотири роки. Дивіться самі!

Порятунок українського тигра Цезаря (28.10.2021) 28.10.2021

Тигр Цезарь, якого врятували з приватного клубу в Україні, вже успішно доправлений до нового притулку в Нідерландах. Він почувається добре і починає знову відчувати себе… тигром.

Будинок для похилих… корів (27.10.2021) 27.10.2021

У Німеччині є будинок перестарілих для... корів. Його власниця рятує старих тварин, яких мали відправити на бійню. Тут корови спокійно доживають свій вік, оточені любов'ю і турботою.

Інвалідні візки для покалічених тварин українського виробництва (24.08.2021) 24.08.2021

Інвалідні візки - шанс на продовження повсякденного життя травмованої людини. А як щодо тварин? В Україні дають другий шанс покаліченим собакам, ставлячи їх на інвалідні візки. І виробляють ці пристосування для домашніх тварин - в Україні.

Ізраїль першим у світі вирішив заборонити торгівлю хутром

Ізраїль першим у світі вирішив заборонити торгівлю хутром 10.06.2021

Заборона на торгівлю хутром в Ізраїлі не поширюватиметься на наукові, освітні та релігійні потреби. Вона набуде чинності через пів року.

Чому горять лікарні з "ковідними" пацієнтами в Румунії - "Європа у фокусі" (25.05.2021) 25.05.2021

Чому в Румунії відбуваються пожежі в лікарнях з коронавірусом. Як у Німеччині полюють на невловимого вовка-одинака. Які проблеми в сирійських біженців у Туреччині. Навіщо шведська дизайнерка переробляє старий одяг. Для чого в Швейцарії науковці закопують труси в землю.

Перша вакцина проти коронавірусу для тварин (25.05.2021) 25.05.2021

Тварини можуть бути носіями коронавірусу і навіть передавати його людям. Дослідники в Фінляндії та США працюють над вакцинами для чотирилапих. Тим часом Росія стверджує, що виготовила першу вакцину проти COVID-19 для тварин.
За які садові роботи штрафують у Німеччині

За які садові роботи штрафують у Німеччині 24.04.2021

Німці люблять садівництво. Але є садові роботи, за які в Німеччині в певний час краще не братися. Інакше доведеться заплатити чималі штрафи.

"У мене дворняжка": флешмоб не про тварин, а про людяність (07.04.2021) 07.04.2021

У мережі поширюється флешмоб з хештегом #у_мене_дворняжка. Його мета - привернути увагу людей до безпритульних тварин і до гідного поводження з ними. Адже часто на вулиці опиняються тварини, яких викинули недобросовісні господарі.

Як на Львівщині відроджують популяцію зубрів (26.03.2021) 26.03.2021

Українські зоологи можуть пишатися успіхами з відновлення популяції зубрів у дикій природі. У березні на Львівщині стартував міжнародний проєкт, завдяки якому науковці зможуть більше дізнатися про життя цих тварин, їхній розпорядок дня та меню.

Яка справжня ціна шуб з натурального хутра? (28.12.2020) 28.12.2020

Онлайнмагазин хутряних виробів, де ціна зазначена не в гривнях, а в кількості вбитих тварин - таку ідею втілив зоозахисний рух UAnimals. Дивіться, чому натуральне хутро вже не в моді.

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