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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "захист тварин".
Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Турецькі збирачі сміття проти економічної кризи. Як доставляють пошту в російській тайзі. Чим відрізняються фуа-гра і фу-гра у Великобританії. Як виживають постраждалі від повені в ФРН. Які скарби можна знайти в Альпах.
Інвалідні візки - шанс на продовження повсякденного життя травмованої людини. А як щодо тварин? В Україні дають другий шанс покаліченим собакам, ставлячи їх на інвалідні візки. І виробляють ці пристосування для домашніх тварин - в Україні.
Чому в Румунії відбуваються пожежі в лікарнях з коронавірусом. Як у Німеччині полюють на невловимого вовка-одинака. Які проблеми в сирійських біженців у Туреччині. Навіщо шведська дизайнерка переробляє старий одяг. Для чого в Швейцарії науковці закопують труси в землю.
У мережі поширюється флешмоб з хештегом #у_мене_дворняжка. Його мета - привернути увагу людей до безпритульних тварин і до гідного поводження з ними. Адже часто на вулиці опиняються тварини, яких викинули недобросовісні господарі.
Українські зоологи можуть пишатися успіхами з відновлення популяції зубрів у дикій природі. У березні на Львівщині стартував міжнародний проєкт, завдяки якому науковці зможуть більше дізнатися про життя цих тварин, їхній розпорядок дня та меню.