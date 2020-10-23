Захист прав споживачів

М’ясо і німці: як контролюють сосиски у Німеччині (відео)

Німці їдять м’яса вдвічі більше, ніж у середньому у світі. А сосисок і ковбас у Німеччині - півтори тисячі видів. Як німці контролюють якість м’ясних виробів, які штрафи та чому свинина у ФРН така дешева?