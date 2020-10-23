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Захист прав споживачів

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "захист прав споживачів".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Ковбаса може називатись вегетаріанською - Європарламент

Ковбаса може називатись вегетаріанською - Європарламент 23.10.2020

Члени Європарламенту не підтримали заборону на продаж м'ясних замінників з позначкою "вегетаріанські бургери" або "вегетаріанська ковбаса". Однак ЄС товарів з позначкою "соєве молоко" або "рослинний сир" в ЄС не буде.

М’ясо і німці: як контролюють сосиски у Німеччині (відео)

М’ясо і німці: як контролюють сосиски у Німеччині (відео) 04.11.2019

Німці їдять м’яса вдвічі більше, ніж у середньому у світі. А сосисок і ковбас у Німеччині - півтори тисячі видів. Як німці контролюють якість м’ясних виробів, які штрафи та чому свинина у ФРН така дешева?

М’ясо і німці: як контролюють сосиски у Німеччині (31.10.2019) 31.10.2019

Німці їдять м’яса вдвічі більше, ніж у середньому у світі. А сосисок і ковбас у Німеччині - півтори тисячі видів. Як німці контролюють якість м’ясних виробів, які штрафи та чому свинина у ФРН така дешева?

Як контролюють сосиски у Німеччині (30.10.2019) 30.10.2019

Німеччина - найбільший у Європі виробник свинини і славиться своїми сосисками. Як у ФРН контролюють якість ковбаси? І які штрафи загрожують за прострочене м'ясо або ковбасу із сумнівними домішками?

Верховна Рада ухвалила закон про захист прав споживачів фінпослуг

Верховна Рада ухвалила закон про захист прав споживачів фінпослуг 20.09.2019

Парламент України ухвалив закон про захист прав споживачів фінансових послуг. Він наділяє регуляторів фінринку новими повноваженнями, зокрема накладати адміністративні стягнення за порушення прав споживачів.
Nutella, Coca-Cola і Ко. Чи дійсно у Східній Європі продають товари нижчої якості?

Nutella, Coca-Cola і Ко. Чи дійсно у Східній Європі продають товари нижчої якості? 28.06.2019

Концерни нерідко використовують різні складові під час виробництва продуктів харчування. У країнах Східної Європи лунають закиди, що там продають харчі нижчого ґатунку, ніж на Заході. Євросоюз перевірив ці закиди.

Як хитрують з упаковками німецькі виробники? (22.01.2019) 22.01.2019

В Німеччині виробники часто обманюють покупців за допомоги упаковок. Наприклад, зменшують кількість товару, але забувають про це попередити. Захисники прав споживачів навіть оголосили конкурс на звання "Антиупаковки року-2018".

Болгарія вимагає однакової якості продуктів для всіх країн Євросоюзу

Болгарія вимагає однакової якості продуктів для всіх країн Євросоюзу 30.04.2018

Болгарія закликала Європейськй Союз знищити "подвійні стандарти" та вплинути на виробників продуктів, які продають у східних країніх ЄС менш якісну їжу, ніж у західних.
У Німеччині Coca-Cola закинули відповідальність за діабет і ожиріння

У Німеччині Coca-Cola закинули відповідальність за діабет і ожиріння 04.04.2018

Захисники прав споживачів Німеччини Foodwatch виступили з критикою компанії Coca-Cola. Їй закидають співвідповідальність за збільшення кількості хворих на діабет та ожиріння, особливо серед молоді.

Права споживачів, про які ви, можливо, не знаєте (15.03.2018) 15.03.2018

До Всесвітнього дня захисту прав споживачів DW вирішила з’ясувати, чи треба платити за розбиту в магазині пляшку, пересолену страву та як повернути товар або розірвати договір про кредит.
Як ЄС захищає споживачів від небезпечних товарів

Як ЄС захищає споживачів від небезпечних товарів 13.03.2018

Для захисту споживачів у ЄС запроваджено систему швидкого оповіщення про небезпечні товари. І вона дійсно працює: лише у 2017 році до неї надійшло 2200 повідомлень. Наслідки не забарилися.

Європарламент вирішив спростити онлайн-шопінг в межах Євросоюзу

Європарламент вирішив спростити онлайн-шопінг в межах Євросоюзу 06.02.2018

Члени Європарламенту висловилися за скасування обмежувальних механізмів в онлайн-торгівлі у межах Євросоюзу. Невдовзі інтернет-магазинам буде заборонено використовувати геоблокінг.
Lactalis відкликає понад 12 мільйонів пачок дитячого харчування у 83 країнах

Lactalis відкликає понад 12 мільйонів пачок дитячого харчування у 83 країнах 14.01.2018

Унаслідок виявлених у молокопродуктах збудників сальмонельозу один із найбільших виробників дитячого харчування компанія Lactalis відкликає з ринку понад 12 мільйонів пачок молочних сумішей для дітей.
У Франції розпочали розслідування проти Apple

У Франції розпочали розслідування проти Apple 09.01.2018

Інтернет-велетень Apple може постати у Франції перед судом та отримати великий штраф. Apple підозрюється в навмисному скороченні терміну роботи низки своїх продуктів, включаючи старі моделі iPhone.
Війна в крамниці: в Росії дедалі менше українських товарів

Війна в крамниці: в Росії дедалі менше українських товарів 24.06.2015

Українські продукти заміщуються в російських магазинах на місцеві або забороняються. Від початку конфлікту імпорт товарів повсякденного вжитку з України до РФ скоротився на 60 відсотків.
У Франції хочуть карати за навмисне зношування техніки

У Франції хочуть карати за "навмисне зношування техніки" 22.10.2014

Виробників та імпортерів приладів з навмисне обмеженим терміном експлуатації можна карати, вважають у Франції. Відповідна законодавча ініціатива вже подолала перші перепони. Утім, доводити такі дії виробників нелегко.
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