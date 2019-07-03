 Затримання Мазура: Аваков звинуватив РФ у використанні Інтерполу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.11.2019

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Затримання Мазура: Аваков звинуватив РФ у використанні Інтерполу

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков відреагував на затримання Ігора Мазура і звинуватив РФ у використанні Інтерполу для політичних переслідувань українців.

Арсен Аваков звинувачує РФ у використанні Інтерполу для політичних переслідувань

Арсен Аваков звинувачує РФ у використанні Інтерполу для політичних переслідувань (фото з архіву)

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що вимогою затримати українського ветерана Ігоря Мазура Росія порушила статут Інтерполу та вкотре використала цю організацію для політичних переслідувань українців. Відповідну заяву Авакова у суботу, 9 листопада, розповсюдила пресслужба МВС України.

За словами міністра, РФ порушила другу й третю статті статуту Інтерполу, що забороняють необґрунтоване переслідування, а також втручання в справи військового, політичного, релігійного та расового характеру.

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"РФ обвинувачує нашого громадянина в тому, що він нібито в 1994-2000 роках брав участь у складі озброєного формування в бойових зіткненнях з федеральними силами на території Чечні. В результаті цього загинули і важко травмовані кілька російських військовослужбовців", - зазначив Аваков.

Він додав, що саме опубліковане РФ в інформаційній системі Інтерполу орієнтування про розшук Мазура й стало підставою для його затримання у Польщі, та назвав такі дії російської сторони черговою спробою "неправомірно використовувати канали та інструменти Інтерполу для політично мотивованих переслідувань громадян України".

Про затримання Мазура цієї суботи повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Мазур є працівником її секретаріату та ветераном війни на Донбасі, зазначила обмудсменка, закликавши українське МЗС максимально сприяти звільненню ветерана, а ЗМІ - поширити інформацію про цей випадок.

Також, за її словами, питання про взяття Мазура під варту з метою подальшої екстрадиції в Росію буде вирішуватися у понеділок, 11 листопада, в місті Холм.

В МЗС України зазначають, що із Мазуром вже встиг зустрітися український консул. Про це у суботу повідомив офіційний представник Департаменту консульської служби міністерства Василь Кирилич.

"Консул України невідкладно виїхав до місця затримання громадянина України, зустрівся із затриманим, надав необхідну консультацію, а також обговорили питання адвокатського захисту", - сказав Кирилич у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Тим часом віцеспікерка польського Сейму Малгожата Гошевська заявила, що затримання на польському кордоні Ігоря Мазура є виключно технічним виконанням Варшавою міжнародних угод та зобов'язань. "Він був внесений російськими службами до реєстру затримань Інтерполу. Це - наочний приклад використання Кремлем інститутів міжнародного права для політичної помсти", - написала вона на своїй сторінці у соцмережі Facebook. Гошевська також додала, що Польща зробила те, що мусила зробити, тобто затримала особу, яка фігурує в реєстрі, але - тільки для з'ясування ситуації. 

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