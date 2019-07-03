Затримання Мазура: Аваков звинуватив РФ у використанні Інтерполу

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що вимогою затримати українського ветерана Ігоря Мазура Росія порушила статут Інтерполу та вкотре використала цю організацію для політичних переслідувань українців. Відповідну заяву Авакова у суботу, 9 листопада, розповсюдила пресслужба МВС України.

За словами міністра, РФ порушила другу й третю статті статуту Інтерполу, що забороняють необґрунтоване переслідування, а також втручання в справи військового, політичного, релігійного та расового характеру.

"РФ обвинувачує нашого громадянина в тому, що він нібито в 1994-2000 роках брав участь у складі озброєного формування в бойових зіткненнях з федеральними силами на території Чечні. В результаті цього загинули і важко травмовані кілька російських військовослужбовців", - зазначив Аваков.

Він додав, що саме опубліковане РФ в інформаційній системі Інтерполу орієнтування про розшук Мазура й стало підставою для його затримання у Польщі, та назвав такі дії російської сторони черговою спробою "неправомірно використовувати канали та інструменти Інтерполу для політично мотивованих переслідувань громадян України".

Про затримання Мазура цієї суботи повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Мазур є працівником її секретаріату та ветераном війни на Донбасі, зазначила обмудсменка, закликавши українське МЗС максимально сприяти звільненню ветерана, а ЗМІ - поширити інформацію про цей випадок.

Також, за її словами, питання про взяття Мазура під варту з метою подальшої екстрадиції в Росію буде вирішуватися у понеділок, 11 листопада, в місті Холм.

В МЗС України зазначають, що із Мазуром вже встиг зустрітися український консул. Про це у суботу повідомив офіційний представник Департаменту консульської служби міністерства Василь Кирилич.

"Консул України невідкладно виїхав до місця затримання громадянина України, зустрівся із затриманим, надав необхідну консультацію, а також обговорили питання адвокатського захисту", - сказав Кирилич у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Тим часом віцеспікерка польського Сейму Малгожата Гошевська заявила, що затримання на польському кордоні Ігоря Мазура є виключно технічним виконанням Варшавою міжнародних угод та зобов'язань. "Він був внесений російськими службами до реєстру затримань Інтерполу. Це - наочний приклад використання Кремлем інститутів міжнародного права для політичної помсти", - написала вона на своїй сторінці у соцмережі Facebook. Гошевська також додала, що Польща зробила те, що мусила зробити, тобто затримала особу, яка фігурує в реєстрі, але - тільки для з'ясування ситуації.