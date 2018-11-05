Затримане Україною судно "Норд": дорого утримувати, складно продати

Зранку 24 березня 2018 року "Норд" - маломірний риболовецький сейнер водотоннажністю близько 187 тонн - востаннє вийшов з рідного Керченського порту. Уже 29 років судно, що належить місцевому риболовецькому "Колгоспу імені 1 травня", займалося виловом бичка й тюльки в Азовському морі.

Однак наступного дня корабель морської охорони Держприкордонслужби України зупинив сейнер неподалік берегів Запорізької області. Формально - для перевірки дотримання правил рибальства. Однак після того, як прикордонники дізналися, що судно з Керчі, його вирішили затримати за порушення порядку виїзду з тимчасово окупованого Криму. "Норд" відконвоювали до Бердянська, де він перебуває і понині.

Відтоді історія сейнера та його екіпажу перетворилася на дипломатичний конфлікт між Росією та Україною. Київ ще навесні 2015 року закрив Керченський порт для судноплавства, до того ж, він не визнає ані російського громадянства команди, ані російських дозволів, виданих "Колгоспу імені 1 травня" на вилов риби в Азовському морі.

7 листопада Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), намагалося продати сейнер через систему електронних аукціонів СЕТАМ. Російські політики на анексованому півострові поспішили назвати цей продаж незаконним. Так, зокрема, віце-спікер "парламенту" Криму Єфим Фікс у коментарі агенції "РИА Новости", заявив, дії української влади щодо "Норду" є "прикладом міжнародної крадіжки та піратства".

Зрештою у системі аукціонів СЕТАМ було подано аж 12 заявок на купівлю сейнера. Втім, всі вони були відхилені.

Спроба продажу без власника

Херсонський міський суд заарештував "Норд" ще в квітні за клопотанням прокуратури Криму, яка тимчасово розташована в Херсоні. Як пояснив DW начальник юридичного управління АРМА Андрій Потьомкін, в травні судно передали агентству на тимчасове зберігання на час розслідування справи проти капітана Володимира Горбенка.

"Втім, виявилось, що зберігати судно - вкрай непроста задача, - розповідає Потьомкін.- По-перше, треба платити за стоянку в порту, а по-друге, судно, за висновками експертів, в незадовільному технічному стані. Тому ми вирішили, що в такий спосіб не зможемо зберегти його вартість".

Українське законодавство наділяє АРМА широкими правами на час управління конфіскованими активами, тому в агентстві вирішили продати "Норд". Однак, його формальним власником залишається кримське підприємство, пояснює Андрій Потьомкін. Принаймні до рішення українського суду про конфіскацію сейнера.

"Якщо ж врешті такого рішення не буде, ми повернемо власнику гроші, виручені від продажу "Норда", до того ж з відсотками", - пояснює чиновник.

Одеський адвокат Вікторія Ковальчук, яка спеціалізується на морському праві, визнає, що дії АРМА цілком законні, хоча й є свого роду прецедентом для українського судноплавства. "Частіше судно чекає на завершення справи щодо екіпажу, втім, держава може дозволити його реалізацію, наприклад, щоб компенсувати витрати на його стоянку в порту", - пояснює юристка.

Колгосп без флоту

Стартова ціна "Норда" на аукціоні, що мав відбутися у середу, 7 листопада, становила 1,6 мільйона гривень або близько 50 тисяч євро. Через відсутність заявок, на повторному аукціоні вона буде знижена. За інформацією DW, причиною відхилення усіх 12 заявок на купівлю сейнера стало те, що жоден з потенційних покупців не сплатив гарантійний внесок.

Натомість керівництво "Колгоспу імені 1 травня" вважає оціночну вартість сейнера і без того аж надто заниженою. "Судно коштує принаймні втричі більше. До того ж, воно в нас єдине, більше флоту немає",- скаржиться голова підприємства Сергій Лесков. При цьому він не збирається оскаржувати арешт судна та його продаж, оскільки вважає справу "Норда" "політичною".

"Ми виходимо з того, що навряд чи хтось захоче його купувати, це ж токсичний актив, - розповідає найнятий "Колгоспом імені 1 травня" київський адвокат Дмитро Щербина.- Його в Азовському морі затримає перший же катер російських прикордонників, щоб повернути власнику. Тому вирішили сконцентруватися на захисті рибалок".

Капітан без сейнера

Наразі Дмитро Щербина готується до початку судового розгляду кримінальної справи щодо капітана "Норда" Володимира Горбенка - того обвинувачують у незаконному рибному промислі та порушенні правил в'їзду в Україну з тимчасово окупованої території.

У порушенні правил в'їзду суд Маріуполя ще на початку квітня визнав винними дев'ятьох членів екіпажу "Норда". Втім, до них застосували значно м'якішу, адміністративну статтю, тож рибалки відбулися штрафом. Володимиру Горбенку ж інкримінують порушення порядку "з метою заподіяння шкоди державним інтересам". За цей злочин йому загрожує до п'яти років позбавлення волі. Перше судове засідання у справі призначено на 12 листопада.

"Як саме в простого рибалки, який щодня ловить рибу, виникла мета заподіяти шкоду державним інтересам - це обвинувачення не пояснює", - нарікає Дмитро Щербина.

Колгоспники без паспортів

Інші члени екіпажу "Норда" лише нещодавно змогли повернутися додому. Справа в тім, що під час затримання прикордонники конфіскували в рибалок єдині документи - видані в Керчі російські паспорти. Українська влада не визнає видані в Криму російські документи, тож вважала екіпаж сейнера своїми громадянами, лише без паспортів. А без паспортів в'їжджати до Криму не можна.

Ще у квітні рибалки за допомогою російських консулів намагалися в'їхати спочатку до РФ, а потім на півострів на підставі тимчасових довідок про повернення на батьківщину. Втім, їх розвертала українська Держприкордонслужба, виписуючи нові штрафи. Зрештою двом рибалкам вдалося вилетіти до Мінська на підставі виданих у консульстві нових російських паспортів. Однак інших сімох, які мали летіти наступним рейсом, знову затримали прикордонники.

У травні російські прикордонники затримали в Чорному морі очаківський риболовацький катер "ЯМК-0041" - його екіпаж звинуватили у незаконному вилові червонокнижних дельфінів та катрана, однак невдовзі звільнили в Криму. Попри те, що формально рибалки з обох суден перебували на волі, лише 30 жовтня відбувся фактичний обмін: команді "Норду" дозволили перетнути адмінкордон з Кримом і повернутись у Керч, а команді "ЯМК-0041" - до Очакова.

Того ж дня уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова заявила про початок переговорів щодо можливого обміну капітанів "Норд" і "ЯМК-0041" Володимира Горбенка і Віктора Новіцького.