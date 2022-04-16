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Затоплення

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "затоплення".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Біля берегів Тунісу затонув танкер із 750 тоннами дизпалива

Біля берегів Тунісу затонув танкер із 750 тоннами дизпалива 16.04.2022

Туніська влада заявила, що намагається запобігти екологічній катастрофі після затоплення судна під прапором Екваторіальної Гвінеї внаслідок поганої погоди.
NASA: МКС можуть звести з орбіти та затопити у Тихому океані у 2031 році

NASA: МКС можуть звести з орбіти та затопити у Тихому океані у 2031 році 02.02.2022

Міжнародну космічну станцію можуть відвести з орбіти у січні 2031 після завершення терміну її експлуатації. Не виключається варіант затоплення.
На Закарпатті зійшли два селеві потоки

На Закарпатті зійшли два селеві потоки 05.01.2022

У Закарпатській області зберігається складна ситуація на дорогах внаслідок затоплення. Тривають роботи з усунення наслідків негоди.

Музей космосу у церкві: як у храмі на Київщині з’явився парашут Гагаріна? (12.04.2021) 12.04.2021

Дерев’яну церкву ХІХ століття врятували від затоплення під час будівництва Канівського водосховища. Храм перевезли до заповідника у Переяславі, відбудували і розмістили у ньому Музей космонавтики.

Болгарія повстала проти корупції, мафії та олігархів у владі - Європа у фокусі (відео)

Болгарія повстала проти корупції, мафії та олігархів у владі - "Європа у фокусі" (відео) 03.08.2020

Чи є шанси врятувати Венецію від затоплення. Чому корумповану владу Болгарії звинувачують у привласненні грошей ЄС. Як у Польщі через пандемію COVID-19 можуть загинути… коні.

Болгарія повстала проти корупції, мафії та олігархів у владі - "Європа у фокусі" (03.08.2020) 03.08.2020

Чи є шанси врятувати Венецію від затоплення. Чому корумповану владу Болгарії звинувачують у привласненні грошей ЄС. Як у Польщі через пандемію COVID-19 можуть загинути… коні.
Пором Естонія: чому балтійський Титанік досі на дні - Європа у фокусі (відео)

Пором "Естонія": чому "балтійський Титанік" досі на дні - "Європа у фокусі" (відео) 23.09.2019

Затоплення "Естонії": пором вже 25 років не піднімають з дна Балтики. Косово: чому не вдається побороти контрабанду. Великобританія: активісти відстоюють свободу пересування.

Затоплення "Естонії": пором не піднімають з дна Балтики через теракт? - "Європа у фокусі" (23.09.2019) 23.09.2019

Затоплення "Естонії": чому пором вже 25 років не піднімають з дна Балтики. Російська Арктика: що загрожує ненцям. Косово: чому не вдається побороти контрабанду. Швейцарія: за які права страйкують жінки. Великобританія: активісти відстоюють свободу пересування.

Гігантизм по-турецьки: заради найбільшої греблі затоплять села - Європа у фокусі (відео)

Гігантизм по-турецьки: заради найбільшої греблі затоплять села - "Європа у фокусі" (відео) 26.08.2019

Чому правопопулісти з "Альтернативи для Німеччини" такі популярні на сході ФРН? Що відбувається з полярним архіпелагом Шпіцберген і чи туристи в цьому теж винні? А також інші теми.

Як колись в Україні: заради греблі у Туреччині затоплять села - "Європа у фокусі" (26.08.2019) 26.08.2019

"Альтернатива для Німеччини": чому правопопулісти такі популярні на сході ФРН? Полярний архіпелаг Шпіцберген: у змінах клімату також винні й туристи? Румунія через 30 років після падіння "залізної завіси": що змінилось? Швейцарія: навіщо ведуть перепис альпійських козлів?
Судно з українцями затонуло поблизу Туреччини: четверо загиблих

Судно з українцями затонуло поблизу Туреччини: четверо загиблих 07.01.2019

Унаслідок затоплення торговельного судна біля турецького узбереження загинуло четверо українських громадян. На борту судна було 13 членів екіпажу, з яких сімох вдалося врятувати.

Затоплення порому в Танзанії: людину врятували через два дні

Затоплення порому в Танзанії: людину врятували через два дні 22.09.2018

У Танзанії водолази витягли із затопленого порому живого чоловіка майже через два дні після катастрофи. Число жертв на озері Вікторія продовжує зростати.

Затоплення порому в Танзанії: виявлено тіла понад 130 жертв

Затоплення порому в Танзанії: виявлено тіла понад 130 жертв 21.09.2018

Понад 100 осіб з порому, що перекинувся напередодні на озері Вікторія, вдалося врятувати. Щонайменше 131 особа загинула. Рятувальні роботи тривають.

Місто як губка: як німці запобігають повеням (26.07.2018) 26.07.2018

Після аномальних злив минулого літа у Берліні почали шукати рішення, як запобігти підтопленням. Дивіться сюжет DW, як німецька столиця пристосовується до змін клімату.
Негода в Києві: дощі затопили вулиці та розмили опори шляхопроводу

Негода в Києві: дощі затопили вулиці та розмили опори шляхопроводу 25.07.2018

В столиці України триває негода. Внаслідок аномальних опадів підтопило вулиці, порушено рух транспорту. Дощем розмило опори одного з шляхопроводів.
Прорив греблі в Лаосі: зниклими вважаються сотні людей

Прорив греблі в Лаосі: зниклими вважаються сотні людей 24.07.2018

На південному сході Лаосу прорвало греблю гідроелектростанції. Зниклими безвісти вважаються сотні людей.
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