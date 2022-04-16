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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "затоплення".
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Затоплення "Естонії": чому пором вже 25 років не піднімають з дна Балтики. Російська Арктика: що загрожує ненцям. Косово: чому не вдається побороти контрабанду. Швейцарія: за які права страйкують жінки. Великобританія: активісти відстоюють свободу пересування.
"Альтернатива для Німеччини": чому правопопулісти такі популярні на сході ФРН? Полярний архіпелаг Шпіцберген: у змінах клімату також винні й туристи? Румунія через 30 років після падіння "залізної завіси": що змінилось? Швейцарія: навіщо ведуть перепис альпійських козлів?