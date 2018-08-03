Засудженого в Криму українця Костенка звільнили з колонії в РФ - активістка

Засуджений в анексованому Росією Криму до чотирирічного ув'язнення активіст Олександр Костенко вийшов на свободу. Про це у п'ятницю, 3 серпня, повідомила на своїй сторінці у соцмережі Facebook координаторка проекту "РосУзник" Яна Гончарова.

"Олександр Костенко звільнився з колонії в Кірово-Чепецьку", - написала вона та розмістила дві фотографії звільненого українця. "Мінус один політичний в'язень, майже забутий Україною", - додала активістка.

Олександра Костенка заарештували в 2015 році в Сімферополі. Йому інкримінували завдання травм колишньому працівникові "Беркуту" під час масових протестів у Києві в лютому 2014 року. Згідно з версією слідства, він начебто кинув камінь у працівника кримського підрозділу "Беркуту". Також Костенко нібито зберігав за місцем проживання у Сімферополі зброю без відповідного дозволу.

Київський районний суд Сімферополя в анексованому Росією Криму ухвалив Костенкові обвинувальний вирок і призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на чотири роки та два місяці.