 Заступниця держсекретаря США: Росія відновила гонку озброєнь | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 01.02.2019

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Світ

Заступниця держсекретаря США: Росія відновила гонку озброєнь

Андреа Томпсон вважає Росію винною у провалі Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності. В інтерв'ю DW заступниця держсекретаря США звинуватила РФ у загрозі безпеці Європи і США.

Заступниця держсекретаря США з контролю над озброєннями і питань міжнародної безпеки Андреа Томпсон

Андреа Томпсон звинуватила Росію в розв'язанні нової гонки озброєнь

2 лютого закінчується термін ультиматуму, висунутого Вашингтоном Москві на початку грудня минулого року. Тоді держсекретар США Майкл Помпео дав РФ 60 днів на повернення в рамки Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності (ДРСМД). На думку Сполучених Штатів, Росія порушує договір упродовж уже більше п'яти років. Заступниця держсекретаря США з контролю над озброєннями і питань міжнародної безпеки Андреа Томпсон, у минулому - співробітниця спецслужб, відповіла на запитання DW.

Deutsche Welle: Строк ультиматуму спливає вже дуже скоро. Які шанси, що США вийдуть з ДРСМД?

Андреа Томпсон: 15 cічня я зустрічалася в Женеві з моїм російським колегою, заступником міністра закордонних справ (Сергієм Рябковим. - Ред.), щоб обговорити цю тему. На жаль, ми нікуди не просунулися. Відповідь Росії така - вони продовжують порушувати договір. Якщо Росія не повернеться до дотримання договору до 2 лютого, ми маємо намір призупинити наші зобов'язання за договором. Я була в НАТО на минулому тижні, поінформувала Північноатлантичну раду й отримала повну підтримку від генерального секретаря та наших партнерів.

Ви говорите не про вихід. Ви називаєте це припиненням. У чому відмінності?

Як ми і говорили, ми призупинимо нашу участь на шість місяців. За цей час Росія може повернутися в рамки договору. Але це звільняє нас від зобов'язань, так що ми зможемо займатися дослідженнями і розробкою систем, аналогічних тим, які зараз поставлені Росією на озброєння.

Заступниця держсекретаря США під час інтерв'ю Жанні Нємцовій

Заступниця держсекретаря США під час інтерв'ю Жанні Нємцовій

Що це за ракетна установка, якою тепер нібито володіє Росія і яка порушує дію договору?

Це SSC8 за класифікацією НАТО і США, Росія знає, що це за система (в російській класифікації це ракета 9М729. Претензії полягають у тому, що ця ракета може літати на відстань, більшу ніж 500 кілометрів, що суперечить ДРСМД. Росія це заперечує. - Ред.). Ми зустрічалися з ними і надавали їм інформацію розвідки, яка доводить, що ця система порушує умови договору. Ми знову і знову говорили їм про дати тестових випробувань, про місця, звідки були здійснені ці запуски.

Росія, своєю чергою, звинувачує Вашингтон у недотриманні договору, аргументуючи це тим, що США встановили систему ПРО в Румунії, і там є ракетні установки, які порушують договір. Це правда?

Вони не мають рації. Росія - єдина країна, яка не перестає порушувати це питання. Інші учасники договору - партнери по НАТО й союзники - продовжують говорити, що США залишаються в рамках ДРСМД. Ми неодноразово надавали факти й інформацію, які підтверджують це.

А чи може Росія перевірити, що ці пускові установки відповідають договору, чи в неї немає такої можливості?

Право нерегулярно перевіряти системи іншої сторони не прописано в договорі. Але, повторюся, ми надали їм дані розвідки, космічні дані, - всю ту інформацію, що й нашим партнерам. Але вони продовжують свою демагогію і пропаганду. Це смішно. Ми намагаємося зрозуміти причини, через які вони маскують свої порушення. Але світ бачить це шахрайство.

Ви говорите про можливості, які існують для перевірки фактів. У ДРСМД є пункт про спеціальну комісію з перевірки. Вона існує?

Існує. Ми дотримуємося цього договору й виконуємо свої зобов'язання. Ми скликаємо наради і продовжуємо зустрічатися з нашими технічними експертами, як того вимагають умови угоди. Справа не в тому, що двері закриті - двері відкриті, але саме Росія продовжує порушувати договір і не відчуває цього. Я говорила їм (російській стороні. - Ред.), що це не система досліджень або розробок. Те, що вже є, існує не в лабораторії. Це навіть не випробування на полігоні. Це поставлені на озброєння підрозділи. Введені в експлуатацію у військах, укомплектовані солдатами і оснащені системи, які можуть вдарити по Європі, по нашому партнеру.

Можливо, вихід США з договору відповідає нинішнім американським національним інтересам? Я маю на увазі інтерв'ю пана Болтона російській газеті "Коммерсант". Він цитував президента Трампа, який заявив, що для дії договору потрібні певні умови. Одна з них - дотримання угоди Росією. І друга - це рішення Китаю відмовитися від ракет, які виходять за рамки договору, хоча Китай і не є учасником ДРСМД.

ДРСМД і вся дискусія навколо нього стосується лише Росії. У провалі договору у цей переломний момент винна тільки Росія.

Ви, напевно, знаєте, що президент Путін у своєму посланні до Федеральних зборів у березні 2018 року сказав, що Росія розробляє нові типи озброєнь. Він також додав, що у Росії немає іншого виходу, оскільки Сполучені Штати вийшли з договору про ПРО у 2002 році. Чи виправдані побоювання Путіна?

Ця дискусія не є обґрунтованою. Це риторика, це пропаганда, яка не ґрунтується на фактах. Ми постійно бачимо і чуємо це. Ми спостерігали це 23 січня на імітації показу ракетної системи, і в людей, які були при цьому присутні, не було можливості ставити запитання. Це було просто смішно. Росія називає це заходами із забезпечення прозорості. Я впевнена, що більшість професіоналів скаже: показувати систему в статиці - це не доказ того, що дальність польоту ракети відповідає зазначеній у договорі.

Чи вважаєте ви, що озброєння, представлені в березні 2018 року, можуть сприйматися як потенційна загроза американської безпеки?

Я можу сказати, що ракетні установки, які порушують наш договір, вже поставлені на озброєння, - це загроза нашим європейським партнерам і нашим союзникам. І це загроза американцям. У Росії є системи з такими можливостями, які порушують договір, і у нас є обов'язок захистити наші інтереси.

Чи очікуєте Ви відновлення гонки озброєнь з Росією?

Росія вже поставила на озброєння ці ракетні системи. Так що гонка вже почалася. Росіяни явно порушують угоду, і саме вони почали так звану гонку озброєнь.

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Російські ракети порушують договір й загрожують Європі (29.01.2019)

DW.COM

Що треба знати про Договір про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності

США погрожують виходом з Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності через порушення, які вчиняє Росія. У Кремлі всі закиди відкидають. DW відповідає на головні запитання щодо ДРСМД. (01.02.2019)  

Помпео: У Росії є 60 днів, щоб знову почати виконувати ДРСМД

Вашингтон надав Москві два місяці для повернення до виконання умов Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності, заявив держсекретар США Майк Помпео. НАТО також офіційно звинуватив Росію у невиконанні угоди. (04.12.2018)  

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Російські ракети порушують договір й загрожують Європі (29.01.2019)  

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Вашингтон звинувачує Москву в багаторічному порушенні договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності, а також у новому витку гонки озброєнь. Про це заступниця держсекретаря США з контролю над озброєннями і міжнародної безпеки Андреа Томпсон розповіла в ексклюзивному інтерв'ю DW.

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Докладно

Заступниця держсекретаря США з контролю над озброєннями і питань міжнародної безпеки Андреа Томпсон

Заступниця держсекретаря США: Росія відновила гонку озброєнь

Андреа Томпсон вважає Росію винною у провалі Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності. 

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