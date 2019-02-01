Заступниця держсекретаря США: Росія відновила гонку озброєнь

2 лютого закінчується термін ультиматуму, висунутого Вашингтоном Москві на початку грудня минулого року. Тоді держсекретар США Майкл Помпео дав РФ 60 днів на повернення в рамки Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності (ДРСМД). На думку Сполучених Штатів, Росія порушує договір упродовж уже більше п'яти років. Заступниця держсекретаря США з контролю над озброєннями і питань міжнародної безпеки Андреа Томпсон, у минулому - співробітниця спецслужб, відповіла на запитання DW.

Deutsche Welle: Строк ультиматуму спливає вже дуже скоро. Які шанси, що США вийдуть з ДРСМД?

Андреа Томпсон: 15 cічня я зустрічалася в Женеві з моїм російським колегою, заступником міністра закордонних справ (Сергієм Рябковим. - Ред.), щоб обговорити цю тему. На жаль, ми нікуди не просунулися. Відповідь Росії така - вони продовжують порушувати договір. Якщо Росія не повернеться до дотримання договору до 2 лютого, ми маємо намір призупинити наші зобов'язання за договором. Я була в НАТО на минулому тижні, поінформувала Північноатлантичну раду й отримала повну підтримку від генерального секретаря та наших партнерів.

Ви говорите не про вихід. Ви називаєте це припиненням. У чому відмінності?

Як ми і говорили, ми призупинимо нашу участь на шість місяців. За цей час Росія може повернутися в рамки договору. Але це звільняє нас від зобов'язань, так що ми зможемо займатися дослідженнями і розробкою систем, аналогічних тим, які зараз поставлені Росією на озброєння.

Заступниця держсекретаря США під час інтерв'ю Жанні Нємцовій

Що це за ракетна установка, якою тепер нібито володіє Росія і яка порушує дію договору?

Це SSC8 за класифікацією НАТО і США, Росія знає, що це за система (в російській класифікації це ракета 9М729. Претензії полягають у тому, що ця ракета може літати на відстань, більшу ніж 500 кілометрів, що суперечить ДРСМД. Росія це заперечує. - Ред.). Ми зустрічалися з ними і надавали їм інформацію розвідки, яка доводить, що ця система порушує умови договору. Ми знову і знову говорили їм про дати тестових випробувань, про місця, звідки були здійснені ці запуски.

Росія, своєю чергою, звинувачує Вашингтон у недотриманні договору, аргументуючи це тим, що США встановили систему ПРО в Румунії, і там є ракетні установки, які порушують договір. Це правда?

Вони не мають рації. Росія - єдина країна, яка не перестає порушувати це питання. Інші учасники договору - партнери по НАТО й союзники - продовжують говорити, що США залишаються в рамках ДРСМД. Ми неодноразово надавали факти й інформацію, які підтверджують це.

А чи може Росія перевірити, що ці пускові установки відповідають договору, чи в неї немає такої можливості?

Право нерегулярно перевіряти системи іншої сторони не прописано в договорі. Але, повторюся, ми надали їм дані розвідки, космічні дані, - всю ту інформацію, що й нашим партнерам. Але вони продовжують свою демагогію і пропаганду. Це смішно. Ми намагаємося зрозуміти причини, через які вони маскують свої порушення. Але світ бачить це шахрайство.

Ви говорите про можливості, які існують для перевірки фактів. У ДРСМД є пункт про спеціальну комісію з перевірки. Вона існує?

Існує. Ми дотримуємося цього договору й виконуємо свої зобов'язання. Ми скликаємо наради і продовжуємо зустрічатися з нашими технічними експертами, як того вимагають умови угоди. Справа не в тому, що двері закриті - двері відкриті, але саме Росія продовжує порушувати договір і не відчуває цього. Я говорила їм (російській стороні. - Ред.), що це не система досліджень або розробок. Те, що вже є, існує не в лабораторії. Це навіть не випробування на полігоні. Це поставлені на озброєння підрозділи. Введені в експлуатацію у військах, укомплектовані солдатами і оснащені системи, які можуть вдарити по Європі, по нашому партнеру.

Можливо, вихід США з договору відповідає нинішнім американським національним інтересам? Я маю на увазі інтерв'ю пана Болтона російській газеті "Коммерсант". Він цитував президента Трампа, який заявив, що для дії договору потрібні певні умови. Одна з них - дотримання угоди Росією. І друга - це рішення Китаю відмовитися від ракет, які виходять за рамки договору, хоча Китай і не є учасником ДРСМД.

ДРСМД і вся дискусія навколо нього стосується лише Росії. У провалі договору у цей переломний момент винна тільки Росія.

Ви, напевно, знаєте, що президент Путін у своєму посланні до Федеральних зборів у березні 2018 року сказав, що Росія розробляє нові типи озброєнь. Він також додав, що у Росії немає іншого виходу, оскільки Сполучені Штати вийшли з договору про ПРО у 2002 році. Чи виправдані побоювання Путіна?

Ця дискусія не є обґрунтованою. Це риторика, це пропаганда, яка не ґрунтується на фактах. Ми постійно бачимо і чуємо це. Ми спостерігали це 23 січня на імітації показу ракетної системи, і в людей, які були при цьому присутні, не було можливості ставити запитання. Це було просто смішно. Росія називає це заходами із забезпечення прозорості. Я впевнена, що більшість професіоналів скаже: показувати систему в статиці - це не доказ того, що дальність польоту ракети відповідає зазначеній у договорі.

Чи вважаєте ви, що озброєння, представлені в березні 2018 року, можуть сприйматися як потенційна загроза американської безпеки?

Я можу сказати, що ракетні установки, які порушують наш договір, вже поставлені на озброєння, - це загроза нашим європейським партнерам і нашим союзникам. І це загроза американцям. У Росії є системи з такими можливостями, які порушують договір, і у нас є обов'язок захистити наші інтереси.

Чи очікуєте Ви відновлення гонки озброєнь з Росією?

Росія вже поставила на озброєння ці ракетні системи. Так що гонка вже почалася. Росіяни явно порушують угоду, і саме вони почали так звану гонку озброєнь.

Дивитись відео 03:22 Now live 03:22 хв Поділитись Нова гонка озброєнь та протиракетний договір: що стоїть за рішенням США (23.10.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/371Qn Нова гонка озброєнь та протиракетний договір: що стоїть за рішенням США